Encuesta endeudamiento y cobranzas extrajudiciales

El Sernac realizó una encuesta ciudadana con el objetivo de conocer las experiencias que han tenido los consumidores respecto del endeudamiento y las cobranzas extrajudiciales durante la pandemia.

También se buscó identificar el nivel de conocimiento que tienen las personas respecto de sus derechos cuando caen en mora.

Dentro de las conclusiones más importantes, debemos señalar que más de la mitad de los consumidores encuestados indican que han tenido problemas para pagar sus deudas en el contexto de la pandemia.

De ellos, un 33% de los consumidores indica que sus deudas se concentran en las tarjetas de crédito, mientras que un 20% señala que son por créditos de consumo.

Casi la mitad de las personas con deudas morosas cree que no tiene derechos o no los conoce. Un 25% dice tenerlos, pero que las empresas no le permiten ejercerlos al estar morosos.

Mientras que un 80% de las personas indica sentirse acosada por las empresas con las que tiene deudas al momento de recibir llamadas u otras acciones de cobranzas.

Finalmente, el 35% de los consumidores indica que no sabía que las empresas pueden realizar cobros por concepto de gestiones de cobranzas extrajudiciales y sólo un 15% dice saber que existen topes máximos por este concepto.

En ese escenario, el Sernac recuerda a los consumidores que tienen derechos, aunque tengan deudas impagas.

Las empresas, al realizar acciones de cobranza extrajudicial, no pueden informarles a otras personas sobre su deuda, como a los familiares o el jefe. Es decir, está prohibida cualquier conducta que afecte su privacidad o situación laboral.

Los llamados de cobranza sólo se pueden realizar de lunes a sábados entre las 8:00 y las 20:00 horas.

Las empresas no pueden enviarles a los consumidores documentos que aparenten ser escritos judiciales, con el propósito de amedrentarlos.

Los consumidores tienen derecho a pagar su deuda directamente a la empresa a la que le debe.

En materia de cobranzas extrajudiciales, las empresas sólo pueden aplicar cobros por concepto de gastos de cobranzas después de los primeros 20 días de atraso de la deuda y sólo se pueden a exigir los topes máximos que establece la Ley, que van entre 3 y 9% dependiendo del monto de la deuda.

En el marco de la Agenda Antiabuso y Trato Justo anunciada por el Gobierno, el SERNAC está realizando un estudio que busca actualizar y disminuir los costos por gastos de cobranza extrajudicial que se aplican a los consumidores que tienen deudas en mora.

Recordemos también que recientemente el organismo público lanzó una calculadora que facilita a los consumidores saber si los cargos aplicados por el concepto “gastos de cobranza” corresponden a los máximos que establece la Ley.

Si las empresas no respetan los derechos, los consumidores pueden acudir al Sernac visitando el sitio www.sernac.cl o llamando en forma gratuita al 800 700 100.