TI post pandemia: Un aliado estratégico para el negocio

La pandemia ha dejado una serie de lecciones en el mundo empresarial, desde los desafíos de liderar a distancia y las medidas para resguardar la operación, hasta y tal vez con mayor notoriedad, el reto de mantener a la mayoría de la fuerza laboral trabajando desde casa. Así también, se dio como consecuencia del contexto, la aceleración de la promulgación de la Ley de Teletrabajo. Sin embargo, uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado la pandemia es cuánta valoración han tenido las compañías sobre sus áreas de TI y lo significativas que pueden ser ellas para sortear estos tiempos.

Desde la llegada de la conocida “transformación digital”, gran parte de las empresas se embarcaron en la modernización de sus sistemas tecnológicos y en la adopción de nuevas soluciones para mejorar la productividad y la eficiencia de sus empleados. No obstante, esta crisis ha dejado en evidencia que esta transformación no siempre ha sido constante en el tiempo, no ha estado aparejada de un cambio cultural en la forma de entender el trabajo y todavía más importante, ha dejado de lado la relevancia de los departamentos de TI como aliados estratégicos para el negocio.

Hace apenas dos años, el estudio de Citrix “Qué Pasa en Latam: Nube, Seguridad y Trabajos flexibles” indicó que un 61% de los encargados de TI en Chile creían que sus empresas sólo mantendrían su inversión tecnológica para el año siguiente. Hoy sabemos que el Covid-19 ha cambiado drásticamente la importancia que le asignan las empresas a la tecnología. Un nuevo sondeo realizado en el contexto actual, denominado “Digital Shock”, señala que el 72% de los gerentes de TI en nuestro país consideran que sus organizaciones deberían haber invertido más en softwares que permitan a los empleados trabajar desde casa, un 76% de ellos cree que a partir de la crisis TI será vista como un área crítica de las organizaciones y el 83% afirmó que actualmente su compañía se ha dado cuenta de lo importante que es el área de TI para las operaciones del negocio.

Y la razón es sencilla. Hemos aprendido de manera veloz que el teletrabajo es posible y que incluso se podrá mantener una vez superada la emergencia, que la tecnología es esencial para resguardar el funcionamiento de las empresas y que la seguridad de los datos no obedece al lugar físico desde el cual se trabaja, sino que depende de dotar a los empleados con aplicaciones que les permitan realizar sus labores en ambientes corporativos, más allá de los dispositivos que elijan para ello.

Seguramente la pandemia irá pasando y debemos tomar las lecciones que nos deja. En este sentido, es necesario avanzar hacia cambio cultural relacionado con trabajar por metas más que por horas de cumplimiento, capacitar constantemente a las personas en el uso de las soluciones y proyectar una inversión en tecnología permanente en el tiempo y acorde a los objetivos del negocio.

Para ello será clave que en el futuro los líderes trabajen de la mano con las áreas de TI como actores claves en la definición de estrategias de transformación digital centradas en los objetivos del negocio y en las necesidades de los colaboradores, de manera que éstos puedan desplegar su máximo potencial y aportar a la organización desde cualquier lugar y en cualquier momento, con o sin crisis.