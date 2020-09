Saludo del gobernador en el Día de las Glorias del Ejército

En mi caso no puedo dejar de referirme a cada una de las mujeres y cada uno de los hombres soldados del Destacamento de Montaña Nº 17 “Los Ángeles”. A quienes por el rigor de las emergencias me ha tocado ver trabajar en terreno, siempre velando por la ciudadanía en cada una de las tareas que nos tocó enfrentar en conjunto. Allí, en estas instancias, he reafirmado mi convicción de que esta institución va mucho más allá de lo que incluso alcanzamos a ver, con acciones que van desde el resguardo hasta la reconstrucción. Es por eso es que mi saludo y afecto, en este día tan especial, es para todos aquellos que han tomado la noble decisión de seguir este camino de servicio. Mi más sincero agradecimiento al Coronel Iván Aguilera Bascuñán, al mando de nuestro Destacamento, que ha sabido cumplir fehacientemente el deber que ha indicado la realidad de nuestra provincia en estos últimos meses, y por supuesto, vuelvo a recalcar, mi admiración por cada uno de los soldados de nuestra provincia, que han sabido ser un aporte para el prójimo, y en especial, a aquellos mártires que perdieron la vida en Antuco, por que no los vamos a olvidar jamás.