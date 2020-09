Un festejo más consciente y responsable

Se acercan unas Fiestas Patrias distintas las cuales probablemente recordaremos para siempre. La Pandemia ha cambiado nuestra forma de relacionarnos siendo una de las situaciones más complejas, la privación de reunirnos con nuestros seres queridos.

Si bien las reuniones sociales en las Comunas en Cuarentena, fueron totalmente prohibidas por las autoridades, las comunas que se encuentran en los pasos de transición o preparación tienen permitido reunirse con una cantidad limitada de personas. Es aquí donde quiero detenerme apelando a que el principal fiscalizador serás usted mismo.

Carabineros de Chile tiene por principal misión resguardar la vida e integridad de las personas y eso haremos con permanentes controles, patrullando distintos puntos, sectores comerciales, rutas y poblaciones. Sin embargo, esta vez, los únicos festejos posibles se realizarán en la intimidad de su hogar, lo que hace que nuestra misión sea aún más compleja, ya que debemos llegar a la conciencia de cada uno de ustedes, velando porque la responsabilidad sea la principal invitada en cada uno de sus hogares en estas Fiestas Patrias.

El excesivo consumo de alcohol y por consiguiente, la incompatibilidad de hacerlo y conducir, es siempre una gran preocupación para nosotros en esta fecha, para evitar accidentes con consecuencias lamentables, no obstante esta vez no basta solo con nuestras fiscalizaciones. No queremos lamentar más muertes provocadas por la falta de conciencia y empatía. Estamos en un grave momento de Pandemia mundial y evitar la muerte de uno de sus seres queridos es también vuestra responsabilidad.

Como parte de la Institución encargada de velar por su vida, hago un impetuoso llamado a nuestros queridos habitantes de la Región del Bío Bío. Que cumplan con las medidas sanitarias dispuestas, aun cuando se encuentre en el interior de su hogar. Nosotros continuaremos en las calles, patrullando, velando y resguardando su vida y la de su familia, esperando que este nuevo aniversario patrio sea de reflexión y tranquilidad, para que en el futuro cercano, podamos abrazar nuevamente a nuestros seres queridos.