Tomando precauciones en el hogar con limpiadores y desinfectantes

Es verdad que los desinfectantes y antisépticos son un importante aliado en la prevención de enfermedades infectocontagiosas, lo cual se ha puesto de mayor relevancia en la situación actual de pandemia.

Con el uso de productos como el jabón o el alcohol gel, podemos eliminar los virus de nuestra piel, mientras que el cloro y el amonio cuaternario son útiles en la sanitización de superficies inanimadas. Por tal motivo, el equipo de salud se ha esmerado en recomendar por todos los medios, su uso adecuado; pues una técnica ineficiente limita el resultado de su aplicación.

No obstante, su positivo rol en el afrontamiento de la pandemia del coronavirus, no ha eximido del hecho de que se registren eventos no deseables en las personas, derivadas del potencial tóxico de este tipo de sustancias, en un momento en que estamos más expuestos a los productos de limpieza.

El Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile (Cituc) ha informado del aumento en un 64% de los casos vinculados a exposiciones a cloro doméstico, donde el 43, 9% ha afectado a menores de 12 años. De los reportes analizados, el 55,6% manifestó síntomas al momento del llamado al CITUC, dentro de los signos y síntomas de mayor incidencia destacaron: vómitos, irritación de la boca y garganta, dolor abdominal, náuseas, tos-sofocación, dificultad respiratoria, entre otras.

Pero quizás llame aún más la atención, el hecho de que en un 80,5% la exposición haya sido accidental, pues el 19,5% restante nos podría hablar de personas, que tienen la falsa creencia de que una sustancia como el cloro pudiese ser ingerido con el fin de prevenir los potenciales efectos del Covid-19. Es así, que el Cituc en conjunto con otros importantes centros latinoamericanos sobre el tema, han elevado una “alerta sobre los riesgos para la salud del consumo de productos químicos que dicen poseer efectos preventivos y/o curativos sobre Covid-19”, haciendo particular alusión a la comercialización de productos elaborados a base de dióxido de cloro o clorito de sodio (también conocido como Miracle Mineral Solution) , los que junto con carecer de propiedades terapéuticas, exponen a graves daños a la salud de las personas. De esta forma el primer cuidado que hay que recomendar es el abstenerse de comprar e ingerir este tipo de productos. En el plano preventivo, se deben extremar los cuidados para evitar intoxicaciones en especial dentro del hogar como: Guardar los productos de aseo doméstico bajo llave o fuera del alcance de los niños, almacenar los productos en su envase original y cerrados herméticamente, evitar mezclar cloro doméstico con otros productos de aseo, ventilar lugares de la casa donde se aplican estos productos desinfectantes o limpiadores químicos, proteger la piel con guantes al aplicarlo, y con uso de lentes de protección y mascarillas si fuese necesario. También es necesario, recordar las diluciones de cloro sugeridas para desinfección de Covid-19 dadas por la autoridad sanitaria al 0,1% (La medida para desinfección es de un litro de agua por 20cc de cloro o cuatro cucharaditas).

Pero si a pesar de los cuidados se produce un accidente con cloro, las medidas de primeros auxilios recomendadas son: retirar a la persona hacia un lugar más ventilado, en caso de haber ocurrido contacto lavar la piel y/o los ojos con abundante agua. Si el accidente se produjo por ingestión, no provocar el vómito y no le de líquidos ni alimentos. Acompañe permanentemente a la persona y procure trasladarlo a un servicio de urgencia. También ante sospecha de intoxicación, se puede llamar Cituc que tiene un servicio de central de emergencias toxicológicas de atención 24/7 para toda la comunidad.