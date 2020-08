Otros proyectos estratégicos de la Provincia de Biobío

En reciente artículo sobre los proyectos estratégicos que quedaron programados para la provincia del Biobío al finalizar el Gobierno de la Sra Michelle Bachelet, enumeré una serie de iniciativas comprometidas, aportando fundamentos en defensa de la mantención de los recursos para el Estadio Municipal de Los Ángeles. Hoy me referiré a otros compromisos que estaban listos para iniciarse y que aún no se instala la primera piedra.

Partiré por la Construcción de la Ruta Nahuelbuta; tristemente llamada ruta de la muerte; éste proyecto a ejecutarse vía Concesiones, es decir con el financiamiento de los usuarios vía el pago de peajes, si bien sabemos se iniciaron las expropiaciones correspondientes, no se han ido cumpliendo los plazos anunciados para el inicio de las obras y en la práctica aún no parte. Todo indica que estamos cerca y que muy pronto, no solo tendremos noticias oficiales de su inicio, sino, además tendremos que juntar paciencia por las dificultades que trae la ejecución de un proyecto de esta envergadura.

Electrificación Rural para Alto Biobío, este es un proyecto muy esperado por las comunidades indígenas, iniciativa que fue aprobada el año 2017 por el Gobierno Regional del Biobío “GORE”, por más de 6.417 millones de pesos. Parece increíble, pero siendo Alto Biobío, la comuna con las dos centrales Hidroeléctricas más grandes de Chile (Ralco y Pangue); que aportan más MW de energía al país; aún existan más de 570 familias que no tienen energía eléctrica, con un presupuesto aprobado por el GORE el año 2017 que aún no parte su ejecución. ¿Qué pasa con esta electrificación?, sería bueno una explicación de la autoridad.

La construcción del puente Duqueco, es otra de las obras emblemáticas de nuestra provincia, que permitirá dar continuidad a la Ruta Precordillerana, uniendo las comunas de Quilleco y Santa Bárbara, que no solo mejorará la conectividad, sino que además favorecerá el fomento de actividades productivas, en especial el turismo y constituirá una alternativa a la Ruta Cinco. Este proyecto, que implicó años de trabajo de las autoridades de ambas comunas, de la Asociación de Municipios Cordilleranos y la sociedad civil, partió el año 2017 con la firma de un convenio entre el GORE y el Ministerio de Obras públicas, oportunidad en que comprometieron el financiamiento de ambas entidades, aprobándose su presupuesto definitivo en mayo del año siguiente por más de 7.200 millones de pesos. Poco más de dos años han pasado desde esa fecha, pero favorablemente, ya estamos muy cerca del inicio de las obras, queda pendiente el proyecto debidamente aprobado de la pavimentación que definitivamente mejore la conectividad de estas localidades.

Agregar a los mencionados el Saneamiento Sanitario de San Carlos Purén, La Conservación Infraestructura Liceo Técnico B-63 Juanita Fernandez, la Pavimentación de un tramo de la Avenida Oriente en Paillihue; todos estos de Los Angeles; que hoy han iniciado el proceso de ejecución o están en los últimos trámites administrativos y que han visto la luz gracias a la firme y oportuna gestión de las autoridades municipales y movilización de la comunidad en la defensa de sus recursos.

Otra iniciativa pendiente, que permitirá mejorar la conectividad entre nuestra capital provincial y Santiago, optimizando los tiempos de viaje y estimulando la recuperación económica, es el reinicio de los Vuelos Los Angeles/ Santiago; cuya tarea es fundamentalmente de gestión política; que fue iniciada bajo el liderazgo del Ex Gobernador Luis Barceló, retomada posteriormente por el alcalde de Los Angeles, apoyado por la representantes de gremios productivos y universidades; y que finalmente como correspondía desde un principio, fue también gestionada por el Sr Gobernador Provincial de Biobío.

Quedan pendientes otras demandas de gran impacto o incidencia para el desarrollo económico, social, cultural o medio ambiental, que han seguido un largo proceso de validación social, con las autoridades comunales y sociedad civil; quienes cada año participan activamente levantando demandas de inversión para el proceso de elaboración del Anteproyecto Regional de Inversiones “ARI” del año siguiente; tales como: La Construcción del Complejo Aduanero Pichachén; que el año 2019 terminó su diseño; la Pavimentación de esta Ruta desde Antuco hasta el Hito; que unirá nuestra provincia con de la Neuquén por Argentina; cuyo estudio de Pre factibilidad terminó el año 2018, iniciando su etapa de Diseño el 2019; y otros como la Avenida Las Industrias, Avenida Eduardo Frei Montalba o Circunvalación Norte, la Avenida Orompello, la Pavimentación Mulchén / Quilaco (en 3° Etapa), pavimentación Mulchén / Negrete, la construcción Casa Museo Bernardo O’Higgins en Canteras.

Una característica común para el inicio de varios de los proyectos mencionados ha sido el excesivo tiempo que ha llevado la partida de sus obras, si bien hoy, varios de ellos están en proceso, de acuerdo a su programación inicial debieran estar finalizando su ejecución, lamentablemente como nunca habíamos visto primero el nuevo programa de gobierno y este último tiempo la crisis sanitaria, retrasó notoriamente su avance postergando el desarrollo de esta provincia, ahora a esperar los nuevos planes de desarrollo post pandemia que permitan recuperarnos de esta crisis como también el tiempo perdido.