Estadio de Los Ángeles y la reactivación

En los últimos días se ha debatido intensamente, incluso fuera de las fronteras de nuestra región, sobre el destino de la construcción del Estadio de Los Ángeles, una obra largamente anunciada y esperada por buena parte de los angelinos y angelinas.

La Cámara Chilena de la Construcción Los Ángeles no ha estado fuera de esa conversación y ha planteado claramente que esa obra, al igual que otras, es necesaria para la zona. Lo ha hecho tanto en conversación con el alcalde de la comuna como con el Intendente de Biobío. Con ambos actores ha logrado un buen entendimiento.

Hoy, lamentablemente, se le retiran los fondos sectoriales de IND a esa construcción para destinarlo a otro fin. No son todos los fondos, pero sin duda un golpe duro para el proyecto, al nivel de casi cancelarlo.

La creación de puestos de empleos de largo periodo en la construcción es uno de los pilares fundamentales para la reactivación económica del país. Según cálculos de CChC, una faena de esa envergadura aporta la cantidad de 1.500 empleos directos en promedio, con un peak de 2.300. Sumando a los indirectos, se puede llegar a casi 5.000 vacantes. Es cierto que durante la pandemia hay que reenfocar el uso de los recursos, pero de la mano con la salud -el primero de los objetivos- tiene que haber un plan de recuperación económica que permita reintegrar los puestos de trabajo que se han perdido o suspendido desde octubre pasado.

Hoy conversamos sobre el estadio, pero lo que se esconde en el fondo es que, sin él, no hay alternativas porque la lista de proyectos que posee la municipalidad no ha contado con el financiamiento para ser ejecutada. Iniciativas existen muchas, varias de ellas aprobadas por el Consejo Regional, pero se han topado con trabas para ser ejecutadas. La misma Cámara ha hecho propuestas de lugares en la región que esperan una intervención para mejorar notablemente la conectividad o los servicios. Este es su momento. No hay que dejarlos dormir a la espera de mejores vientos, hay que revivirlos para que colaboren a levantarnos de estos meses amargos.

Para CChC, este proyecto es un pilar para guiar la reactivación, ya que no existen en cartera otros proyectos. Por eso, es preciso dialogar para llegar al mejor acuerdo con miras a salir de la crisis que nos afecta desde octubre. CChC, como siempre, se pone a disposición para cooperar con esa tarea junto a todos los actores.