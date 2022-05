Entregaron beneficios y tecnología para pequeños agricultores de Mulchén

La maquinaria entregada ha ayudado a realizar con mayor facilidad labores relacionadas al trabajo de la tierra para la producción de alimentos y la vida en el campo.

Agradecidos se mostraron los beneficiados por el primer concurso de proyectos de Incentivo al Fortalecimiento Productivo del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Mulchén, quienes recibieron apoyos tecnológicos para mecanizar su producción y resolver problemas traídos por la falta de aguas lluvia en la zona.

La ejecutiva integral de la oficina del Instituto de Desarrollo Agropecuario de Mulchén, Ingrid Parra, dijo en la actividad que “estamos haciendo la entrega de algunos proyectos de IFP (Incentivo al Fortalecimiento Productivo) de Prodesal para usuarios del programa, ellos postularon a algunas iniciativas”. “Los proyectos fueron aprobados y ya se está haciendo la entrega formal, a 18 personas de 159 familias de agricultores de la zona que están siendo beneficiados con distintos proyectos productivos relacionados con la mecanización, entregar más tecnología y resolver temas relacionados al déficit hídrico”, explicó la vocera del Programa de Desarrollo Local. Parra indicó que “las personas están muy contentas porque han sido beneficiados y van a partir esta temporada con chancadores, sistemas de riego y acumuladores de agua que tienen bastante que ver con su quehacer diario”. El alcalde de Mulchén, Jorge Rivas, valoró “el importante apoyo a la gente del sector rural, nosotros como municipalidad, en conjunto con Indap lo hacemos año a año, hay distintas familias que son beneficiarias, principalmente de tecnología que está en el mercado”.

APORTE PERMITIRÁ A LOS TRABAJADORES FACILITAR SU PRODUCCIÓN

Las herramientas se entregan “para que ellos puedan trabajar, sacar sus productos de mejor manera y facilitar los procesos que la agricultura muchas veces involucra, aquí hay motocultivadores, chancadores y otras maquinarias”, dijo el edil. Los implementos sirven, de acuerdo a lo explicado por Rivas, “tanto para labrar la tierra como también para poder regar sus siembras, lo que simboliza un paso más entre los que hemos dado durante este tiempo con la gente del sector rural”. Jorge Rivas dijo que el trabajo desarrollado con la gente del campo desde la municipalidad se ha enfocado en “entregarles las facilidades para que ellos puedan producir y vender sus productos, que es lo que hemos hecho con la instalación de 18 puestos de trabajo en Mulchén”. Los espacios están dispuestos “para que todos los viernes vengan a vender en esta feria abierta al público, que también ha sido muy bien recibida por la ciudadanía de Mulchén”. Rivas manifestó su esperanza de que “ojalá podamos llegar a más familias que se beneficien de esto en el sector rural, porque hay personas que lo necesitan mucho”.

María Quilodrán, agricultora de Hijuela San José, del sector Santa Ema de Mulchén, agradeció el trabajo conjunto para “todos nosotros, los campesinos que nos gusta el campo y que tanto nos ha afectado la falta de lluvia para poder regar nuestros predios”. Quilodrán recibió un motocultivador, “que ayuda a sembrar la tierra, además de arar, que con la tierra que tenemos en la zona da buenos resultados”. El agricultor del campo Santa Adriana, en el sector Santa Adriana, Miguel Beltrán, de 23 años se encuentra “siguiendo el legado de mi padre y de mi abuelo y fui beneficiado con un molino chancador”. “La vida en el campo significa prácticamente todo para mí, porque me estoy dedicando a la siembra, ahí están todos mis recursos y mi inversión”, explicó Beltrán. El joven contó que comenzó a dedicarse al campo “por un tema de gustos y de querer estar aquí, desde que me tocaba estudiar me gustaba más el campo y siempre me sentí atraído por esta vida”.

BENEFICIOS PARA PRODUCTORES AGRÍCOLAS DE OTRAS ZONAS DEL PAÍS

La actividad tuvo como objetivo hacer entrega de maquinaria agrícola menor, principalmente chancadores y un motocultivador, además de un equipo de riego por aspersión y dos estanques acumuladores de aguas lluvias. Los principales beneficiarios de estas inversiones son del rubro ganadero, que pueden tener distintos tipos de animales, del tipo bovino, porcino, ovino o caprino. Con la inversión de los molinos chancadores, los propietarios van a poder hacer los alimentos para estos animales, chancando las raciones que les correspondan según la necesidad que pudieran tener y con la materia prima que dispongan para esto. El concurso es el primero del año, donde se entregó también, aunque en otras zonas, infraestructura para la construcción de cierres perimetrales. Los usuarios son de diferentes zonas rurales, como Santa Adriana, Santa Emilia, Santa Ema y Casa de Pile. La idea de este tipo de postulaciones es mecanizar los procesos de elaboración de alimentos, para que las personas no tengan que viajar hasta Mulchén para elaborar los alimentos para sus animales.