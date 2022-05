Productores de cereza acusan millonarias pérdidas a pesar de record de exportación

El 40 por ciento de la fruta llegó después del Año Nuevo Chino, principalmente por los problemas logísticos y las restricciones sanitarias, que terminaron por deteriorar su condición.

Representantes de los productores y exportadores de fruta de Chile dijeron que los problemas logísticos de la temporada pasada de cerezas chilenas generaron pérdidas millonarias, lo que ha frenado la inversión, en especial de la producción de fruta, frente a lo cual los distintos actores de la industria han dialogado para evitar estos problemas en el futuro.

El presidente de la Federación de Productores de Fruta, Jorge Valenzuela, dijo a diario La Tribuna que “el tema logístico producto del Covid ha sido uno de los grandes factores que ha perjudicado el negocio de la fruta en general, particularmente a la uva de mesa, al arándano y las cerezas”. Valenzuela indicó que “en el caso de las cerezas de media estación y tardía, tuvo problemas de llegada a destino, el puerto de Hong Kong estuvo parado varias semanas y como consecuencia hubo cerca de 4.000 contenedores que estuvieron detenidos ahí y la fruta lamentablemente, después de tantos días no llega en buenas condiciones”. El dirigente gremial expresó que “se estima que de los alrededor de dos mil millones de dólares de fruta de exportación, 350 millones se perdieron por temas absolutamente logísticos”. “Producto de esto la inversión en la cereza está totalmente detenida, no hay grandes proyectos, la tasa de crecimiento que llevábamos está en pausa”, detalló el dirigente de la federación.

FACTORES QUE HAN VUELTO MÁS COMPLEJO EL PANORAMA DE LA CEREZA

El vocero de Fedefruta explicó que “aún no sabemos cuánto va a durar este problema logístico producto del Covid, el alza de los costos de flete no creo que vaya a bajar, ojalá que no siga subiendo, porque ya ha duplicado y hasta triplicado su valor”. Jorge Valenzuela destacó “algo positivo y es que se sigue consumiendo fruta, toda la cereza que llega en buenas condiciones se vende a muy buenos precios, lo que habla de un buen negocio”. El representante del órgano federado dijo que, debido a ese panorama “nosotros tenemos que trabajar a nivel de calidad de la fruta, seguir diversificando la matriz interna en China y abrir nuevos mercados”. Además, “estamos creciendo a 15 por ciento anual, con muchos huertos nuevos o que van a entrar en producción, tenemos la posibilidad de ser un proveedor seguro de todo el hemisferio norte”, indicó Valenzuela. Sobre las condiciones desfavorables traídas por la pandemia, el presidente de Fedefruta contó que “hemos estado en conversaciones con agricultores, puertos y los distintos actores involucrados para ver cómo podemos solucionar esto la próxima temporada”.

Respecto a otros factores que se han sumado al proceso asociado a la producción, el representante manifestó que “los insumos han subido mucho, la gente para trabajar los huertos no está disponible, lo que ha vuelto ese ítem más caro, y la fruta no sube en los mercados, lo que ha estrechado los márgenes de ganancia”. “Gracias a los temporeros, principalmente bolivianos se logró sacar mucho de la cosecha, y estamos trabajando en el estatuto del temporero migrante para esta temporada para tener más información y ordenar más esto”, indicó Jorge Valenzuela.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Exportadores de Fruta de Chile, Ronald Bown, al ser consultado por diario La Tribuna dijo que “las exportaciones de cerezas chilena en 2021-2022 cerraron con un nuevo récord en volúmenes de 356.387 tonelada enviadas a los diferentes mercados del mundo. Sin embargo, podríamos definirla como una de las temporadas más difíciles de las que se tenga registro”. Respecto a la fruta exportada al mercado chino con motivo de la festividad del Año Nuevo de ese país, Bown explicó que “el 40 por ciento de las cerezas llegó después de la celebración, debido principalmente a los problemas logísticos, que se potenciaron con la irrupción de la variante Ómicron, repercutiendo en el deterioro de la condición”.

ESTRATEGIA PARA LA EXPORTACIÓN DE LA PRÓXIMA TEMPORADA

Con el fin de evitar que esta situación vuelva a ocurrir en el futuro, el presidente de Asoex indicó que “la industria ha tomado medidas respecto a la planificación de carga, y en el caso de las cerezas, se han logrado acuerdos con empresas navieras para contar con servicios marítimos especiales, los cuales permiten llegar con la fruta en alrededor de 25 días a nuestro principal destino, China”. Sobre los problemas de exportación ocurridos en los puertos, Ronald Bown agregó que “la congestión portuaria no sólo conlleva atrasos en la entrega de la fruta, sino que también impide la rotación de contenedores, generando, a la vez, un retraso o disponibilidad de naves, y eso es lo que se ha vivido en especial esta temporada frutícola”. En cuanto al diálogo con otros gremios, Bown sostuvo que “Asoex trabaja de manera muy cercana con la industria de la cereza, a través de su Comité de Cerezas, donde participan las principales empresas productoras/exportadoras de cerezas del país”. Como resultado de este diálogo, el presidente del gremio destacó “la definición y publicación de los primeros estándares de calidad del comité, los cuales tuvieron buenos resultados, pero que fueron opacados por los problemas logísticos”. “Esta nueva temporada seguiremos trabajando juntos como industria en mejorar la calidad y comenzar a buscar soluciones para los temas logísticos, sin duda uno de los principales desafíos para la nueva temporada”.