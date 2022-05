Gremio del comercio llama a completar esquema de vacunación para mantener la actividad en Los Ángeles

Desde el 01 de junio de 2022 se bloquearán los pases de movilidad a los mayores de 18 años que no se hayan vacunado con la cuarta dosis y que hayan accedido a su tercera dosis hace más de seis meses.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa llamó a las personas que no han completado su esquema de vacunación a hacerlo, para que puedan seguir haciendo uso de la oferta relacionada al gremio y apoyar a quienes dependen de esta actividad y que enfrentan el proceso de recuperación económica.

En ese sentido dijo a diario La Tribuna que “a nosotros lo que más nos preocupa es que ojalá estén todos vacunados, ha sido parte de la campaña que ha hecho la Cámara de Comercio, de incentivar que todos nos vacunemos”. El dirigente gremial explicó que “a mayor cantidad de inmunizados contra el virus podremos tener menos contagios y si hay una cantidad importante de gente que no se quiere vacunar, ellos pueden ser portadores del virus”. Además, Pezoa aseveró que la población no vacunada “hace que probablemente tengamos una menor cantidad de gente vinculada a nuestros negocios comprando los productos que necesitan”. El vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles agregó que “cuando hubo mayores restricciones relacionadas al Pase de Movilidad, había algunos negocios que tenían la posibilidad de estar abiertos y otros permanecían cerrados”. “Si bien todos hemos permanecido abiertos, si se dan restricciones de esa naturaleza, con suspensión de pases, evidentemente habrá una fuerte disminución en el comercio, porque si bien no sabemos cuántas personas son, para no tener dudas es preferible estar vacunado”, pronosticó el dirigente gremial.

LLAMARON A CUIDAR LOS TRABAJOS QUE DA EL TURISMO VACUNÁNDOSE

Miguel Pezoa indicó que “se está incubando en el inconsciente colectivo y a nivel de autoridades, que viene una cuarta ola de contagios por Covid-19 y la enfermedad sigue vigente”. En ese sentido, expresó que, debido a lo anterior “es preocupante que mucha gente no acepte que debe vacunarse y que no entienda que todo lo que creen que es beneficioso para ellos, perjudica a un alto porcentaje de la población, que tiene la necesidad de trabajar”.

Pezoa agregó que “si se contagia a alguien, que generalmente se da entre familiares, esto puede repercutir en la fuente de trabajo de otras personas que nos obligue a cerrar algunos negocios”. El vocero gremial precisó además que “no hemos tenido ninguna restricción del área de salud que diga que tengamos que tomar medidas distintas a las que estamos aplicando”, razón por la que consideran que han cumplido correctamente con su labor durante la pandemia.

Según información encontrada en el sitio web chileatiende.gob.cl “a partir del 1 de junio de 2022 se inhabilitará el pase de movilidad a las personas mayores de 18 años que no se han aplicado la cuarta dosis, y han transcurrido más de seis meses desde la vacunación con la tercera dosis”. Cabe destacar que el Seremi de Salud de Biobío informó que al 11 de mayo “superamos el 50 por ciento de avance en la vacunación con cuarta dosis contra el Covid-19 en la región del Biobío, pero en virtud en que el porcentaje sigue siendo bajo, reforzamos el llamado a la población a concurrir a los diversos puntos de vacunación disponibles en los centros de salud público, vacunatorios privados en convenio o a los puntos móviles que disponemos como Autoridad Sanitaria en el territorio. Es importante que la población comprenda que la pandemia no ha terminado y que mantener la vacunación Covid-19 al día, sigue salvando tu vida, la de tus seres queridos y la del resto de la población” dijo Eduardo Barra en esa ocasión.

TURISMO SE RECUPERARÁ A NIVEL NACIONAL COMPLETANDO VACUNACIÓN

La Federación de Empresas de Turismo de Chile (FEDETUR), ente gremial que agrupa a asociaciones gremiales y sus miembros y a empresas turísticas individuales, presentó en su estudio “Turismo interno: proyecciones 2022 y permiso de vacaciones” que “se realizaron cerca de 11 millones de viajes con pernoctación en Chile el 2020, una caída de un 46 por ciento respecto al 2019”. Sin embargo, la misma organización indicó que “con los permisos de vacaciones, y algunas liberaciones de las restricciones de movilidad, FEDETUR estima que en 2021 se realizaron un total de 13 millones de viajes con pernoctación”. La agrupación gremial pronosticó que “para el año 2022, y dado que varias de las restricciones de movilidad se han eliminado para los viajes nacionales, se realizarán un total de 16 millones de viajes con pernoctación”. A pesar de los pronósticos positivos, el gremio del turismo a nivel nacional realizó, a través de un comunicado publicado en su página web, “un llamado a todos los trabajadores del rubro para que se vacunen contra el Covid-19, en momentos que se puso en marcha el pase de movilidad, lo cual permitirá a la industria poder comenzar a funcionar con algo de normalidad luego de estar casi un año y medio paralizados”. El llamado, según la Federación de Empresas de Turismo de Chile, lo hicieron para “acelerar el proceso de vacunación y lograr que la totalidad de las personas que trabajan en los distintos subsectores del turismo estén inoculados con las dos dosis, y de esa forma ofrecer la mayor seguridad posible a los visitantes que recorran los destinos nacionales”.