Gremios analizan beneficios y riesgos de las medidas de apoyo a las Pymes

Asociaciones gremiales pidieron al Gobierno mantener un tipo de cambio lo suficientemente alto y una tasa de interés baja que equilibre la economía, para controlar la inflación y no congelar la economía.

Una positiva valoración de las medidas propuestas por el Gobierno realizó un vocero de la Multigremial del Biobío, quien dijo que las condiciones económicas en el país no permitirían a las Pymes mantener sus negocios, razón por la cual, el ingreso al sistema bancario planteado por el oficialismo sería una buena opción para reimpulsar la actividad del sector.

El vicepresidente de la Multigremial del Biobío, Rolando Merino, dijo que “los dichos del Presidente deben conducirse con las políticas económicos en cuanto al apoyo real vía fomento, Reforma Tributaria, Políticas Laborales y de Seguridad”. Merino agregó que “hasta ahora no hay medidas que vengan a recuperar las decaídas Mipymes que vienen recién mirando hacia adelante después de una pandemia que no ha terminado”. Respecto a uno de los puntos de la propuesta de Gobierno, que plantea permitir el acceso a créditos blandos y apoyar la entrada al mercado financiero de estas empresas, el vocero de la agrupación de gremios de la región indicó que “sin duda la bancarización sería un gran apoyo para financiar capital de trabajo y reprogramar deudas hacia el largo plazo, con tasas que estén en concordancia con los resultados de las Mipymes que vienen recién mirando hacia adelante después de una pandemia que no ha terminado”. Sobre el impulso que implicaría la propuesta para la pequeña y mediana empresa chilena, el dirigente de la Multigremial valoró “la bancarización (que) sería un gran apoyo para financiar Capital de Trabajo y reprogramar deudas hacia el largo plazo, con tasas que estén en concordancia con los resultados de las Mipymes”.

ACIERTOS Y ERRORES EN LA PROPUESTA DE GOBIERNO SEGÚN PYMES

Merino explicó “con la inflación y consecuentes tasas de interés es muy difícil soportar esa carga financiera, y es aquí donde las políticas que vienen desde los Gobiernos cobran importancia”. Sobre la propuesta de entregar financiamiento a microempresas con créditos solidarios a tasa cero, otra de las líneas de apoyo mencionadas desde el oficialismo, Rolando Merino recordó que “cuando se produjo el salvataje de bancos hubo tasa cero, es decir, interés negativo, lo cual hoy sería un gran alivio”.

Respecto a otras materias que las medidas de apoyo y los ejes económicos presentados por el Presidente Gabriel Boric no mencionaron, como en materia de seguridad, el vicepresidente de la Multigremial del Biobío recordó que “las Mipymes están todos los días expuestas a la desenfrenada delincuencia, y en el caso de la Macrozona Sur, están expuestas a la delincuencia y terrorismo, donde el Estado debe cumplir con una de sus funciones principales”. Por lo mismo, Merino llamó al Gobierno a “reforzar la seguridad, con atribuciones y recursos para las policías, y al mismo tiempo presentar proyectos de ley que den certeza de paz y seguridad, la gente al centro y no la permisividad”.

LAS VOCES DE OTROS GREMIOS

Previo a las medidas anunciadas por el Gobierno, la Asociación de Emprendedores de Chile, junto a la Unión Nacional de gremios de la Mipymes y la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, habían emitido un documento elaborado en conjunto, que entregaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, con propuestas “con diversas medidas urgentes para que el Gobierno vaya en apoyo de las MiPymes, que atraviesan por una situación agobiante producto de la crisis derivada de la pandemia y la delicada situación económica que enfrenta el país”. Entre las medidas solicitadas al Ejecutivo por las distintas organizaciones firmantes, se encuentran “la necesidad de mantener un tipo de cambio lo suficientemente alto y una tasa de interés lo suficientemente baja, que genere un ambiente de equilibrio económico. Es tan necesario controlar la inflación como no detener ni congelar la economía”. Sobre algunas de las medidas programáticas del Presidente, se mostraron críticos a la que “comprometió en su campaña (…) de llevar el sueldo mínimo a $400.000, (…) lo que aumentaría el costo laboral en un 15 por ciento, (sumado) a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales (…) que implica un incremento de 20% en los costos”.

EMPRENDEDORES PIDIERON MAYOR PARTICIPACIÓN EN LA PROPUESTA

Lo propuesto por gremios, como Asech, Unapyme y la CNDC “es revisar con el gobierno, los efectos del alza del sueldo mínimo y la rebaja en la jornada laboral y cuantificar los efectos. Conocidos los reales impactos para las Mipymes de estas alzas, considerar su aplicación gradual”. Además de eso, las asociaciones firmantes pidieron, en la propuesta “una mayor participación gremial en las políticas públicas, que implica la creación de la Mesa de Trabajo Gobierno MIPYME, a la brevedad y con una alta frecuencia de reuniones”. Sobre medidas de interés general mencionadas por los gremios en cuestión, en el comunicado se pide a su vez, “medidas para una competencia justa, control y formalización del comercio ilegal con incentivos a la formalización” y el “perfeccionamiento de la Ley de pago a 30 días para que las facturas no pagadas no puedan usar el IVA y que se apliquen multas e intereses a las empresas que no cumplan con los plazos estipulados en la Ley”.