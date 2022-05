Proyecto de ley busca aumentar penas por comerciar productos de mar contaminados

El pasado 3 de abril Jahir Sánchez Pérez de 3 años falleció tras consumir almejas contaminadas con la toxina paralizante “marea roja” en Calbuco.

Tras la tragedia que conmocionó a la región y el país, y que significó la muerte del pequeño Jair Sánchez Pérez (3) tras consumir almejas contaminadas con la toxina paralizante “marea roja”, el diputado de Renovación Nacional, Mauro González presentó un proyecto para modificar la Ley de Pesca (Nº18.892) para aumentar las sanciones a “aquellos que a sabiendas apocen, extraigan, transporte y/o comercialicen recursos hidrobiológicos contaminados”.

La iniciativa que contó con el respaldo transversal de los integrantes de la Comisión de Pesca, fue primero socializada con la familia y los pescadores de la Región de Los Lagos.

“Con la autorización de la familia y en memoria del pequeño esta ley la vamos a denominar Ley Jahir para poder dar una señal clara, ejemplar, para prevenir, para que irresponsables no sigan con estas malas prácticas que ponen en peligro la salud pública y también afecta de manera fuerte a nuestra pesca artesanal y a todas las actividades asociadas a ella”, dijo Mauro González.

Así mismo – continuó “Es un proyecto que hemos socializado con la pesca. Es un proyecto que le hace honor a este pequeño y a su familia, porque él fue un héroe, porque cuando él se contaminó y perdió la vida se levantó una alerta, se pudo fiscalizar y se pudo prevenir que toneladas de mariscos contaminados se pudieran ser distribuidos y afectaran a más personas”.

Por su parte, el diputado Bernardo Berger, también integrante de la Comisión de Pesca y co – autor de la iniciativa agregó que: “Una vez que supimos de este desgraciado hecho, impulsamos esta moción para poder hacerla realidad y que de alguna forma se pueda castigar de manera mucho más drásticas a quienes extraigan productos realmente prohibidos. Esas personas no se merecen otra cosa que penas de cárcel o multas bastante importantes para que no vuelva a ocurrir lo que pasó con este pequeño que lamentablemente falleció”.

El diputado Sergio Bobadilla (UDI) agregó que: “Esta es una iniciativa que hemos presentado transversalmente los diputados integrantes de la comisión de Pesca para sancionar con penas ejemplificadoras a quienes extraigan y comercialicen productos contaminados con la marea roja particularmente. En ese sentido este proyecto sanciona con penas de cárcel y multas dependiendo de la gravedad de la falta que cometan estos individuos que actúan irresponsablemente y al margen de la ley”.

“Espero que se sancione prontamente, hay un proyecto de ley presentado, repito, el día de hoy, porque la inconsecuencia, la maldad humana no puede seguir existiendo donde saben, tienen conocimiento que en algunas regiones está declarada la marea roja y que estos productos no se pueden comercializar, van a esos sectores, capturan estos productos, los apozan en otra región, intentando posiblemente para que esto baje la toxicidad pero el resultado final es la muerte, por lo tanto, presentamos este proyecto. Yo gustoso, me hice parte y agradezco al autor de esta iniciativa que me invitó con mi firma a concurrir y hacerlo efectivo. Yo espero de verdad que sea aprobado unánimemente en sala y que el Ejecutivo le ponga prioridad a esta sanción”, dijo Leonidas Romero

Según el diputado Miguel Ángel Calisto (DC), “la idea es sancionar a aquellas personas que sacan mariscos, a sabiendas que están contaminados con marea roja. Esto claramente puede afectar seriamente a la salud, incluso hace poco falleció un niño por consumir mariscos contaminados. Esto no va en contra de los pescadores, más bien todo lo contrario, porque las áreas donde hay mariscos contaminados están definidas por la autoridad”.

Reacciones de la familia y pescadores

Al respecto Gabriela señaló que: “ojalá que el proyecto de ley se apruebe en honor a mi hijo, para que estas personas piensen antes de poner en riesgo la salud de la gente. Es necesario que se endurezcan las penas para que ninguna familia pase por lo que estamos pasando nosotros que estamos totalmente destruidos”.

Juan García, dirigente de la pesca artesanal quien administra tres organizaciones de la Región de los Lagos: Caleta Anahuac, la cooperativa de pescadores de la caleta de Puerto Montt y la Asociación gremial de meduceros, también está a favor de legislar al respecto, “nosotros apoyamos este proyecto de ley porque buscará proteger la vida humana y a los trabajadores pesqueros. Hay que sancionar drásticamente estas prácticas irresponsables, porque además del daño irreparable que se le causó a la familia del niño que falleció, también se perjudicó a la región completa porque se creó una psicosis colectiva de que nadie podía consumir productos del mar y eso gatilló una crisis en el sector pesquero”.

*Proyecto de “Ley Jahir”

“Artículo único.- Introdúcese a la Ley Nº18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto supremo Nº 430, de 1991, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el siguiente artículo 139 quáter nuevo:

“Artículo 139 quáter.- El que, a sabiendas, apoce, extraiga, transporte o comercialice recursos hidrobiológicos contaminados, será sancionado con la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 50 unidades tributarias mensuales.”

Si las conductas señaladas precedentemente recayeren respecto de recursos hidrobiológicos contaminados extraídos en zonas prohibidas afectadas por el fenómeno de Marea Roja por presencia de Veneno Paralítico de los Mariscos, y dicha circunstancia fuere debidamente publicada por la autoridad, la pena será de presidio menor en su grado máximo y multa de 50 a 100 unidades tributarias mensuales.

Si a consecuencia de las conductas señaladas precedentemente se produjere la muerte o enfermedad grave de alguna persona, las penas corporales se elevarán en un grado, y la multa podrá aumentarse hasta el doble del máximo señalado en cada caso.”