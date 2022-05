Camioneros aseguran que no depondrán el paro hasta que se retomen las medidas de seguridad

Desde el fin del decreto presidencial, la Federación Nacional de Transporte de Carga ha informado de 130 ataques, razón por la cual consideran que poner término a la medida fue un error del Ejecutivo.

En medio del segundo día de movilizaciones, el gremio del transporte de carga reafirma que la paralización iniciada el lunes seguirá de manera indefinida hasta que se restablezca el estado de excepción en la Macrozona Sur.

En ese sentido, el presidente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal, Heriberto López, sostuvo que las manifestaciones seguirán tal como se desarrollan desde el lunes con la toma de la ruta en el sector de Duqueco, debido a las deficientes condiciones de seguridad para los trabajadores del rubro en la zona de conflicto territorial.

En conversación con diario La Tribuna dijo que las movilizaciones se dieron por “la falta de seguridad para los trabajadores forestales en la Macrozona Sur, razón fundamental por la cual, después de agotar bastante diálogo con el gobierno, el subsecretario del Interior y los distintos delegados presidenciales de las zonas, hasta el domingo pasado, cuando tuvimos una reunión presencial con el subsecretario en Concepción, donde esperábamos que ese día en la noche se tomara una medida respecto a la medida que estamos solicitando”.

A pesar de haberse dado dichas conversaciones, “eso no ocurrió y por eso echamos a andar nuestra paralización de carácter indefinido”, declaró López. El dirigente gremial indicó que “nosotros estamos pidiendo seguridad para poder desarrollar nuestra labor y eso tiene que ver con que haya un despliegue de fuerzas armadas en los sectores, porque ya todos entendemos que la acción de las policías no dio abasto, este problema ya tiene años y había un estado de excepción constitucional en la zona, que si bien el gobierno dice que no servía, están equivocados, sí sirvió, sí había seguridad y había sensación de seguridad”.

PIDEN RENOVACIÓN DEL ESTADO DE EXCEPCIÓN Y MEDIDAS ESTRICTAS

El dirigente de Fenasitransfor agregó que “desde que se terminó el estado de excepción constitucional ya llevamos 130 ataques, entonces sacar el estado de excepción constitucional fue una medida equivocada y lo que pretendemos hoy es que esto se reponga y de nuevo aplicar el estado de excepción constitucional”. Heriberto López explicó que “nosotros estamos abogando por otra medida muy parecida, que tal vez es un poco más lenta, que tiene que ver con que se decrete los sectores que nosotros trabajamos como infraestructura crítica y si se nos entrega esa medida al menos, estaríamos en condiciones de poder sentarnos a conversar el término de las movilizaciones”.

Respecto a la decisión del actual gobierno, de poner término al estado de excepción en la Macrozona Sur, el vocero de los sindicatos del transporte forestal declaró que “nosotros creemos, sin tener incidencia política en lo que se hace, que esto ocurre solo porque los partidos que sustentan al gobierno hoy, o que tuvieron algún compromiso en su campaña y donde los partidos que sustentan al gobierno están más izquierdizados son el motivo de que se haya levantado el estado de excepción constitucional”.

De acuerdo a López, el no mantener la medida en la zona de conflicto “solo es un tema político, al igual que el conflicto por recuperación de tierras, es un conflicto político mal trabajado por el gobierno y lo mismo está pasando ahora, que no se están tomando decisiones por los compromisos que hay y por la negativa de los partidos que hoy sustentan al gobierno”.

El vocero del gremio transportista aseguró que la movilización “no generará una afectación a las personas que se desplazan en las carreteras, porque todos los vehículos menores y de emergencia están transitando normalmente, los que no está transitando, son los vehículos de transporte de todo tipo de carga”. Heriberto López afirmó que “estamos conscientes de que se puede generar desabastecimiento en distintos puntos del país y creo que eso va a ser lo único que le va a mover la aguja al gobierno, cuando no haya combustible en las bombas de bencina y no se puedan surtir los supermercados”. Lo anterior a pesar de que “si bien es cierto que los que estamos aquí somos en su mayoría trabajadores forestales, el apoyo que hay de parte de los transportistas, camioneros y conductores de camiones se ha sumado por hasta 10 o 12 horas, apostados en el sector”.

PIDEN A LA POBLACIÓN SENSIBILIDAD FRENTE A LAS MOVILIZACIONES

El dirigente de la Federación Nacional de Sindicatos del Transporte Forestal también explicó que “lamentablemente hoy, producto de varias decisiones que se han tomado en el país, el ciudadano común y corriente está sufriendo el alza de precios de muchos productos y además se le está sumando una merma en el abastecimiento de los artículos básicos del supermercado o el combustible producto de esta movilización, por lo que pedimos que por favor se sensibilicen”.

El presidente de Fenasitransfor precisó que “35.000 trabajadores distribuidos en las dos regiones están esperando una respuesta y que velan hoy por su seguridad, poder ganar el sustento diario y poder retornar a sus casas como cualquier trabajador, sin poner en riesgo su vida y su integridad física para poder lograrlo”. Cabe mencionar que el día de ayer, la delegada presidencial regional de Biobío, Paulina Purrán, dijo, sobre las razones del paro, que “nuestro Presidente, Gabriel Boric, ya ha dicho que se van a tomar medidas directas e inmediatas e igualmente con un profundo rechazo de este gobierno a todos los hechos de violencia. Creemos que ese no es el camino hacia la democracia, por lo que lo rechazamos absolutamente”.