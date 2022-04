Entregan propuesta con medidas urgentes para ir en apoyo de MiPymes

La Asociación de Emprendedores de Chile (ASECH), la Unión Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Unapyme) y la Confederación Nacional Dueños de Camiones (CNDC) -que en conjunto representan a 236 mil trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas- entregaron al ministro de Hacienda, Mario Marcel, una propuesta con diversas medidas urgentes para que el Gobierno vaya en apoyo de las MiPymes, que atraviesan por una situación agobiante producto de la crisis derivada de la pandemia y la delicada situación económica que enfrenta el país.

El documento -que cuenta con el respaldo de los tres gremios- fue entregado al ministro de Hacienda en una reunión que se realizó esta mañana, y donde estuvieron presentes, Marcos Rivas, presidente de ASECH; Luis Solís y Lautaro Videla, secretario general y tesorero de Unapyme, respectivamente.

El documento señala que “reunidos en un esfuerzo unitario que está en pleno proceso y que nos ha permitido coordinarnos, hemos acordado recopilar en un documento los distintos tipos de iniciativas que permitirían ayudar a las MIPYMEs, contribuir a un empleo de mayor extensión con beneficios y de calidad; distribuir efectivamente el ingreso; a un escenario de industrialización de Chile y a generar un clima de colaboración”.

Las propuestas contenidas en el documento se desagregan en siete áreas y rescatan solo las medidas más influyentes en el giro que debe dar la economía en este periodo.

Las medidas solicitadas al gobierno son las siguientes:

I.-Medidas macroeconómicas y estratégicas

1.-Respaldamos plenamente que el actual gobierno materialice desde el Estado una estrategia de Industrialización focalizada en las ventajas comparativas del país.

2.-Por lo anterior, creemos en la necesidad de mantener un tipo de cambio lo suficientemente alto y una tasa de interés lo suficientemente baja, que genere un ambiente de equilibrio económico. Es tan necesario controlar la inflación como no detener ni congelar la economía.

II.- Medidas programáticas del Presidente de la República

1.-El Presidente comprometió en su campaña diversas medidas que apuntan al desempeño de las MiPymes. En particular, llevar el sueldo mínimo a $400.00, por lo que este año aumentaría el costo laboral en un 15%. Esto, se suma a la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, medida que implica un incremento de 20% en los costos. También consideramos relevante no perder de vista el posible aumento de un 6% de la cotización previsional. En síntesis, la suma de los puntos expuestos anteriormente se traduce en un incremento de 41% en los costos laborales.

2.-Lo que proponemos es revisar con el gobierno los efectos del alza del sueldo mínimo y la rebaja en la jornada laboral y cuantificar los efectos. Conocidos los reales impactos para la Mipymes de estas alzas, considerar su aplicación gradual.

3.- Para el primer aumento del salario mínimo en 2022, desarrollar un programa de subsidio a las Micro y Pequeñas empresas que financie el diferencial originado.

4.-Materializar la reducción de la jornada laboral en un proceso paulatino de dos reducciones: una en 2023 y otra hasta llegar a las 40 horas en 2024. Y con un modelo de evaluación que le permita medir resultados, efectos e impactos.

5.-Enfrentados a la promesa presidencial, reiteramos la petición de una mayor participación gremial en las políticas públicas, que implica la creación de la Mesa de Trabajo Gobierno MIPYME, a la brevedad y con una alta frecuencia de reuniones.

III.- Medidas de recuperación económica en crisis

1.- Solicitar la implementación de un paquete de medidas de recuperación económica, que focalice los recursos en las MiPymes, otorgándoles a éstas liquidez y solucionando sus problemas de financiamiento arrastrados desde la pandemia.

2.- Poner en debate con urgencia una Ley de Insolvencia y Re-emprendimiento con capítulo especial MiPymes.

3.- Para evitar la delincuencia y saqueos en revueltas sociales y marchas, se solicita un plan de prevención combinado de municipios-organizaciones sociales y policías.

4.- Mantener y prolongar las rebajas impositivas otorgadas a las MiPymes en el proyecto de reactivación económica.

5.- Dar tiempo y respiro a la recuperación de las MiPymes, presentando alternativas que permitan renegociar pagos previsionales y patentes atrasadas, y los embargos en curso e insolvencias.

6.- Plan de apertura de nuevos negocios a emprendedores, libre de excesiva burocracia en trámites estatales con sistemas integrados y digitalizados.

IV.- BancoEstado:

1.- Potenciar y ampliar la especialización de la filial de Microempresas de BancoEstado, focalizado en los siguientes segmentos:

-Empresas afectadas por el COVID-19 y que sin apoyo financiero no podrán ser reactivadas.

-Segmentos menos formalizados o no formalizados y de menor nivel de ventas.

-Nuevos emprendimientos fundados en la innovación y operando en sectores emergentes.

2.-Propuesta de renegociación del FOGAPE para pequeñas y medianas empresas.

V.- Medidas de interés general

1.- Medidas para una competencia justa, control y formalización del comercio ilegal con incentivos a la formalización.

2.- Perfeccionamiento de Ley de pago a 30 días para que las facturas no pagadas no puedan usar el IVA (crédito) y que se apliquen multas e intereses a las empresas que no cumplan con los plazos estipulados en la Ley. Además, solicitamos una revisión de los contratos de excepción que quedaron en esta Ley.

3.- Los gremios y confederaciones MiPymes no tienen mecanismos de financiamiento propios como ocurría antes. Debe definirse un instrumento de financiamiento permanente que les permita financiar su actividad de gestión y comunicación, y en especial las asesorías profesionales que requieren.



4.- Actualización del Estatuto PYME actualmente vigente, con aplicación de carácter obligatorio.

VI.- Medidas de mercado

1.-Generar nuevos mercados para las Pymes en el área de las compras públicas, asegurando que lo menos el 80% de los montos tranzados sean a las empresas de menor tamaño.

2.-El mercado público debe priorizar absolutamente la oferta de las MiPymes, así como las ofertas emanadas desde las empresas regionales, especialmente aquellas dirigidas por mujeres.

3.-Permitir la actualización de precios de la oferta ante Compras Públicas, dada la situación económica local y mundial.

4.-Integrar protagónicamente a las MiPymes en los planes de reindustrialización nacional.

VII.- Demandas Sectoriales

1.- Poner en tabla la ley de Ferias Libres.

2.-Para el sector turismo y restaurantes, flexibilizar las normas y exigencias laborales, permitiendo horarios flexibles y acumulativos semanalmente, realizando pagos proporcionales de acuerdo con los tiempos trabajados. Simultáneamente, que se autorice a restaurantes y otros relacionados a otorgar libre cualquier día de la semana, además de los feriados que corresponda a cada trabajador.

3.-Eliminación de restricciones sanitarias de funcionamiento de la industria turística y sus subsectores.

4.- Revisar medidas para generar liquidez para las empresas del turismo, tales como líneas de crédito para lograr capital de trabajo que consideren un 100% de garantía del Estado, disponible en la banca pública y privada. Considerar el otorgamiento de mayores meses de gracia para quienes aún no tienen movimiento.

5.- Aumentar considerablemente recursos de promoción nacional e internacional para el periodo comprendido entre 2022 y 2025, considerando presupuesto anual en promoción nacional (US$10 millones) e internacional (US$40 millones), como herramienta para una futura recuperación acelerada post pandemia.