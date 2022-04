Condiciones para la producción lechera en Chile preocupan a agricultores

Posibles modificaciones a la industria como las planteadas en la Convención Constituyente también han aumentado la incertidumbre, lo que podría afectar las cifras productivas a futuro.

Un vocero gremial representante de los productores lecheros chilenos dijo que el clima, el aumento en los costos de producción y la incertidumbre política en el país han desestabilizado al sector y frenado la inversión en el rubro, lo que sumado a los efectos del cambio climático que vive el país, profundiza un panorama poco auspicioso.

El gerente de la Federación Nacional de Productores de Leche, Carlos Arancibia, dijo a diario La Tribuna que “el tema climático claramente ha ido afectando durante los últimos años, donde se ha visto un cambio en la situación de todo el país, afectando a todo el territorio, no solamente al lechero, con una menor disponibilidad de agua, porque hay menos lluvia en la zona central y sur, mayores temperaturas, periodos estivales más calurosos, entonces todo eso hace más difícil y compleja la producción”.

Arancibia explicó que todos los factores explicados anteriormente “terminan repercutiendo en efectos como los que hemos visto los primeros meses de este año, con una disminución de producción de leche en los meses de enero y febrero y vamos a ver qué es lo que se viene para el mes de marzo”. El vocero de Fedeleche aclaró que “esto también nos pasó en años anteriores, no es solamente de este enero y febrero”.

FACTORES CLIMÁTICOS Y ECONÓMICOS DESESTABILIZAN LA PRODUCCIÓN

Carlos Arancibia añadió que a los actuales problemas de producción se le suman “también otras variables, no se puede aislar solamente el problema climático, en algún momento si bien la situación climática pudo haber sido compleja, la situación de costos era distinta, entonces es difícil aislar la variable climática y tratar de hacer la comparación con otros años, aunque claramente ha tenido una incidencia y no menor, considerando que cada año se ha ido haciendo más complejo”.

Respecto a los insumos agroquímicos y el aumento de precios que han experimentado los mismos durante los últimos años, el gerente de la Federación Nacional de Productores de Leche de Chile indicó que “los costos son un factor relevante y el aumento de estos ha sido parte del panorama lechero permanente en el último tiempo, de hecho nosotros hacemos un seguimiento de cómo se han comportado y hace varios meses, si se hacía el ejercicio de la variación de precio en 12 meses se llegaba a alrededor de un 20 por ciento, luego al 30 y hoy al 50 por ciento del aumento en los costos, en el promedio de todos los costos”.

En el caso de los fertilizantes, Arancibia declaró que “los números se disparan absolutamente fuera de todos los parámetros, entonces tienes el factor climático con un aumento en los costos de producción, y si bien ha habido un aumento en el precio pagado a productor, el aumento en los costos porcentualmente es muchísimo mayor que el precio pagado a productor, lo que hace que el negocio se haga cada vez más difícil, los márgenes vayan disminuyendo y que después se puedan dar incluso situaciones particulares donde se llegue a números negativos”.

Respecto a las propuestas planteadas en el borrador de la Constitución, sobre normas relacionadas a la producción de alimentos y a los derechos de los animales frente al humano, el gerente de Fedeleche dijo que “obviamente cuando empiezan a haber modificaciones de ese tipo, tu nivel de incertidumbre empieza a ser cada vez mayor, lo que obviamente va a tener consecuencias, aunque no influyen en los números que estamos viendo en enero y febrero, ahí es mucho más influyente todo lo que es el clima y materia de costos”. A pesar de lo anterior, el vocero gremial reconoció que “ante mayores niveles de incertidumbre, como cualquier persona que tiene un negocio se tiene que tratar de incorporar eso dentro de las proyecciones sobre cómo se viene el futuro”.

ESCENARIO POLÍTICO E INVERSIÓN

Carlos Arancibia afirmó que “las decisiones estratégicas son de largo plazo y no necesariamente relacionadas a la producción puntual de un mes en particular, cada productor está haciendo su propio análisis, lo que influirá en el nivel de inversiones, si se hacen o no, pero tampoco hay seguridad sobre cómo ésta situación te puede llegar a afectar, porque son temas bastante generales”. El vocero del gremio lechero indicó que “escuchando comentarios de otros actores del mundo pecuario todo el mundo plantea lo mismo: Esto te puede llegar a afectar de forma importante la forma de producir, pero nadie lo tiene completamente claro porque no está definido qué se entiende por estos enunciados que se están haciendo hoy y estos niveles de incertidumbre no contribuyen a la perspectiva que se pueda ir haciendo más adelante, a pesar de ser un sector con un tremendo potencial de crecimiento, lo que todo el mundo relacionado lo tiene claro. Tenemos capacidad para producir muchísima más leche de la que estamos produciendo, de excelente calidad, buenos estándares productivos y todas las condiciones para producir más, ojalá se den las condiciones para que podamos expresar todo ese potencial y seguir creciendo en producción”.