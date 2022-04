Productora de conservas rescata las tradiciones del campo en emprendimiento agrícola

Los productos elaborados por Recuerdos de Campo se caracterizan por el proceso artesanal que siguen, lo que le da la calidad e identidad nostálgica y diferenciadora a las conservas que venden.

Una emprendedora elaboradora de conservas, principalmente mermeladas, contó sobre cómo, a través de apoyo técnico y el proceso enseñado por su padre para la comercialización y elaboración de estos productos de manera artesanal, le ha permitido regularizar y tecnificar su negocio, gracias al aporte en el desarrollo de mejores procesos tanto en la manufacturación como comercialización del alimento.

La emprendedora elaboradora de mermeladas, envasado de miel y frutos secos, Carmen Mundaca, contó a diario La Tribuna que “el que empezó con esto fue mi padre, que formaba parte de una agrupación Prodesal (Programa de Desarrollo de Acción Local), donde lo empezaron a capacitar en su rubro, que eran los árboles frutales y actividad apícola y después lo incentivaron a trabajar las cosas que tenía en su campo, porque tenía muchos árboles frutales y la fruta se perdía”. Con el fin de potenciar el producto que el padre de Mundaca tenía “incentivaron el hacer una sala de proceso, nos llevaron a una capacitación y luego mi papá decidió cederme el cupo de Prodesal, que yo ocupé para poder hacer la sala de proceso de fruta, hice las averiguaciones para conocer los requisitos para sacar la resolución sanitaria, en 2015 comenzamos a vender nuestros productos en la Plaza Pinto y hace dos años sacamos la resolución sanitaria”.

UN PRODUCTO NATURAL LIGADO A TRADICIONES DE PRODUCTIVAS

La dueña de la empresa “Recuerdos de Campo” contó que “nuestro producto principal en lo que a conservas se refiere son las mermeladas, donde primero hay que cosechar la fruta, seleccionarla, lavarla y sanitizarla, para luego ingresarla a la sala de proceso, donde se trocea, se cocina, envasa, etiqueta y vende”. Para todo lo anterior Carmen Mundaca debe además “tener delantal, guantes, mascarillas, cofia, pechera, contar con agua caliente, piso lavable, campana para extracción de vapores, ollas y cocinillas, que el Seremi de Salud exige para autorizar que un recinto pueda funcionar. Y todo tiene que estar además esterilizado”. La elaboración explicada por Mundaca es además realizada por ella misma, de manera artesanal: “Este año recién tuvimos que pedir ayuda, hubo días que trabajamos cuatro personas para poder realizar el proceso. Se trabaja por temporada de cosecha, cuando la fruta está disponible, que es desde diciembre a marzo y hacemos alrededor de 200 de cada sabor y tenemos 10 variedades”. Cada cierto tiempo, y con el apoyo de Prodesal, “hemos podido ir abasteciéndonos de los implementos que necesitamos, con proyectos de alrededor de un millón de pesos, el punto de venta principal que tenemos hoy, que es la feria de Plaza Pinto”.

La emprendedora explicó que “fue gracias a esta ayuda que conocí la forma de trabajar, los pasos a seguir y los protocolos de limpieza y proceso de elaboración, que nos ha servido mucho. La idea de este emprendimiento siempre fue que se convirtiera en nuestro método de subsistencia, aprovechando los frutales que tenemos en la casa ojalá al 100 por ciento”. A futuro, Carmen Mundaca indicó que “queremos tener más lugares de venta y, en lo personal, ayudar a mi entorno y dar trabajo, que no tiene un significado económico necesariamente, pero poder aportar sería un bonito resultado”. De hecho, la emprendedora de Recuerdos de Campo dijo que “para nosotros es importante llevar un proceso artesanal, como lo indica el nombre, que no es solamente eso, sino que se relaciona con nuestro afán de rescatar lo más posible las tradiciones, que se han perdido con el tiempo, los mismos clientes lo mencionan cuando compran, me dicen: ¿Pero esto es artesanal cierto? Se refieren a que no es hecho con una máquina que lo envasa y sella y lo valoran mucho”. Carmen resaltó el valor de este tipo de productos, en contraposición a los que son elaborados industrialmente”.

La diferencia entre las mermeladas y otras conservas hechas por Mundaca según lo explica ella misma “es que no las hacemos con concentrado de fruta, es fruta picada, real”. También el envasado y venta de miel pura de abeja es otra de las actividades realizadas por Carmen Mundaca en Recuerdos de Campo, la cual es extraída de un colmenar propio, el cual se cuida y trata todo el año, hasta el tiempo de la cosecha, a mediados de enero”. Cabe mencionar que de acuerdo a un artículo publicado por el Ministerio de Agricultura de España, “la elaboración de mermeladas constituye uno de los aprovechamientos más conocidos de la fruta, cuando ésta no se presta para otras utilizaciones. Todas las frutas son aptas para la obtención de mermeladas, siempre que se manipulen adecuadamente y se les agreguen aquellas sustancias que les faltan o que tienen en proporciones reducidas”.