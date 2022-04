Adelantan desafiante temporada para los cítricos chilenos

Ad portas de iniciar la temporada de cítricos chilenos, e l Comité de Cítricos entregó las estimaciones de lo que se espera para las exportaciones de este año, y señaló que los desafíos serán mucho mayores a los que se han debido enfrentar temporada anteriores.



“Es una temporada desafiante, porque hay varias situaciones que se conjugan y una es el aumento de los costos de logística, los que prácticamente se han duplicado. A ello, se suma los problemas derivados del COVID. En el mercado chino todavía hay muchas restricciones, y aunque en otros países han ido disminuyendo, todavía nos vemos enfrentados a las consecuencias de la pandemia. Y finalmente, pero no menos importante, es la sequía que se arrastra en Chile desde hace más de una década”, señala Juan Enrique Ortúzar.



Y dentro de las especies la que más se verá afectada por la sequía son las clementinas, ya que para este año se espera un volumen de exportación de 45 mil toneladas, lo que representa 35% menos que el año 2021. “Esta temporada tenemos una baja importante en la producción de clementinas, producto de la sequía que se vive en Chile. Las clementinas tienen gran relevancia en la región de Coquimbo, que es una de las zonas más afectadas por la sequía, comenta Ortúzar.



En el caso de las mandarinas que son más tardías, el Comité de Cítricos, proyecta una temporada no muy distinta a la anterior, y aunque no está creciendo mucho en volumen, hay plantaciones nuevas, por lo que se estima que llegará a las 120 mil toneladas este año, un 5% menos que la temporada anterior.



Juan Enrique Ortúzar indica que en el caso de los limones es temprano entregar estimaciones más precisas, sin embargo, actualmente se proyecta un volumen de 90 mil toneladas, lo que equivale a un 11% menos que la temporada anterior. “Es un mercado que está en desarrollo, pero obviamente hay dificultades de Argentina y Sudáfrica para exportar a Rusia. La guerra en Ucrania con las consecuentes sanciones comerciales a Rusia dirigirá ese volumen de exportación a mercados alternativos (probablemente la misma situación que para easy peelers y naranjas), por lo que se ve una temporada muy desafiante. Es importante destacar que las zonas de cultivo del limón no se han visto tan afectadas por la sequía, por lo que se espera fruta de buen calibre y calidad, pero hay un porcentaje que no se exportará debido a los altos costos y dificultades de logística, por ello la temporada se enfocará en el embalaje de fruta premium”, asegura el ejecutivo.



Para las naranjas se proyecta un volumen de exportación de 90.000 toneladas, lo que representaría un 13% menos que en el año 2021.



Superficie plantada

Las plantaciones de cítricos se distribuyen entre la región de Atacama y la de O´Higgins, siendo la región de Coquimbo donde hay mayor superficie plantada, llegando a 7.549 ha, seguida por la Metropolitana con 6.916 ha, y la región de Valparaíso con 5.600 ha.



En cuanto a las especies, es el mandarino que lidera las plantaciones a nivel nacional, con 11.184 ha, seguido por el limonero con 7.971 ha, y por el naranjo con 6.292 ha.