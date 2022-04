Viñateros de Yumbel pierden producción patrimonial en devastador incendio

76 agricultores y 356 hectáreas de producción agrícola quemadas fue el balance entregado desde el Instituto de Desarrollo Agropecuario y el Programa de Desarrollo Local de la comuna.

Millonarias pérdidas para los productores de vino de la comuna de Yumbel ocasionó el incendio ocurrido el 14 de marzo en la zona, a quienes ya se está apoyando, a través de las distintas instituciones agrícolas y desde la misma municipalidad para que puedan retomar su actividad o replantearse luego del siniestro que los afectó.

El viñatero de Yumbel, Sergio Hidalgo, dijo a diario La Tribuna que “a mí se me quemó mi bodega completa, lo perdí todo: la cosecha del año pasado, que eran como tres mil litros de vino que me quedaban, que deben haber sido alrededor de 20 o 25 millones de pesos más o menos, con todo lo que tenía adentro de esa bodega, donde uno también guarda otras cosas de valor, como unas monturas que eran de mi padre, que tenían un gran valor sentimental”.

Respecto a las plantas de viñas que Hidalgo perdió debido al fuego, el mismo productor vitivinícola contó que “perdí entre 2.400 a 2.500 plantas, que significa una pérdida en la productividad de mis predios que no podré recuperar en por lo menos dos o tres años, hay que tratar de recuperar las viñas que no se hayan visto tan dañadas y trabajar en su recuperación, si esto es posible, porque también hay que considerar que con la vendimia le dábamos trabajo a algunas personas y esto también son fuentes de trabajo que se pierden”. El productor vitivinícola agregó que “yo personalmente no trataría de replantar viñas en el futuro, aunque hay personas que piensan en recuperar su producción”.

CATASTRO DE DAÑOS SUFRIDOS POR LOS AGRICULTORES DE LA ZONA

El alcalde de la comuna de Yumbel, José Sáez, dijo, respecto al daño ocasionado a los viñateros de la zona producto del incendio, que “desafortunadamente, el devastador incendio originado el pasado lunes 14 de marzo, causó significativos daños en viñedos de nuestra comuna, con más de 200 años de vida en diferentes sectores, como Río Claro, Rere y otras zonas, donde sus productores se vieron afectados días antes de las reconocidas y tradicionales vendimias, las mismas que originan cada año este valioso producto nacional”. Debido a lo anterior, Sáez indicó que “estamos trabajando con programas regionales y comunales para apoyar a los afectados por la pérdida de su producción cargada de sacrificio. Por medio de los catastros elaborados en terreno junto a Indap, sabemos que son más de 70 viñateros quienes tuvieron pérdida en sus producciones, lo que nos parece un gran desafío que merece ser apoyado”.

El Instituto de Desarrollo Agropecuario de Yumbel también realizó un catastro de los daños tras el incendio forestal, en coordinación con los equipos técnicos del Programa de Desarrollo Local (Prodesal) y del Servicio de Asesoría Técnica (SAT), donde realizaron “un levantamiento de información que arroja pérdidas en inversiones productivas fundamentales para el desarrollo económico y de subsistencia de los pequeños productores afectados por el incendio forestal de la comuna de Yumbel”.

Los servicios “catastraron a 76 agricultores- entre usuarios y no usuarios de Indap- de los sectores de El Pajal, Perigallo, Santa Rosa Choigue, San Miguel de Unihue, La Chicharra, Nahuelcura, camino a Rere, Quinquehue, Las Nieves, Río Claro, Quebrada Honda, Curaco, Los Quillales, El Rosal, Los Lirios, Cerro Parra, Palo Botado y El Sausal”. Los resultados arrojaron un cálculo de “356 hectáreas quemadas, 95 mil metros de cercos dañados, además de pérdidas en la producción agrícola, focalizada principalmente en viñas (plantas y uvas), colmenas, bodegas, invernaderos, animales (bovinos, caballos, cerdos, abejas), cabañas de turismo rural, gallineros, galpones, leñeras y equipamiento productivo (gamelas, despalilladoras, estanques de acero, bebederos, mangas, etc).

A lo anterior se suman daños en infraestructuras de riego, cereales, leguminosas, rosa mosqueta, frutales de cerezos, nogales, duraznos y castaños; praderas naturales y suplementarias, fardos, plantaciones de bosque nativo, pino y eucalipto”.

ACTIVACIÓN DE MECANISMOS DE AYUDA DESPUÉS DEL INCIDENTE

Para gestionar los recursos, el área Indap de Yumbel informó que solicitó “a la Dirección Regional de Indap la declaración de emergencia agrícola, adjuntando el catastro con el fundamento de lo acontecido en la comuna de Yumbel. Una vez recibida la documentación, Indap solicita a la Seremi de Agricultura que convoque para su aprobación o rechazo a la Comisión Asesora Regional en Gestión Integral de Riesgos (Cargir), integrada por los organismos del agro en la región, como: Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria –INIA; del Instituto de Desarrollo Agropecuario –Indap-; Comisión Nacional de Riego –CNR-; Corporación Nacional Forestal –Conaf-; Instituto Forestal –Infor-; Fundación para la Innovación Agraria –FIA- y Servicio Agrícola y Ganadero –SAG-. Simultáneamente se realiza un Comité Regional de Emergencia de Indap integrado por los Jefes de Unidades de la institución”. El organismo público informó, a través de un comunicado, que “en caso de aprobarse –en ambas instancias- se levanta la solicitud para declarar emergencia agrícola por parte de Indap Biobío a la Dirección Nacional de Indap, la cual evalúa y declara emergencia agrícola por incendios forestales, activando de inmediato el apoyo a los agricultores afectados”.