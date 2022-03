Gremios piden al nuevo gobierno reforzar la seguridad en Los Ángeles

Se argumentó que diversas iniciativas que apuntaban a solucionar el problema desde la Constitución fueron rechazadas luego de levantar la seguridad como tema de relevancia para Los Ángeles y todo el territorio nacional.

Voceros del comercio y del sector gastronómico de Los Ángeles plantearon las prioridades que consideran, debe poner de manifiesto el gobierno del Presidente Gabriel Boric, donde la lucha contra la delincuencia para asegurar tanto la integridad física como la reactivación económica en la ciudad se han posicionado fuertemente debido a los últimos hechos de violencia criminal ocurridos en la ciudad.

El presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Miguel Pezoa, dijo a diario La Tribuna que “sin lugar a dudas lo que está pasando hoy en Los Ángeles es y ha sido un requerimiento permanente que hemos hecho, considerando que la seguridad es un factor muy decisivo a la hora de tener un negocio, lo que significa que nosotros queremos, efectivamente, que el Estado nos dé los resguardos necesarios para poder realizar nuestras actividades y por otro lado también es importante decir que la seguridad representa hoy a un Estado descontrolado, por lo que pedimos que se respeten las leyes y a la autoridad, en este caso, quienes la hacen cumplir: Carabineros de Chile”.

Pezoa indicó que “desde que tenemos abiertos nuestros negocios, hemos perdido capacidad de atender al mercado nocturno, porque se instauró hace un tiempo el hecho de que después de las siete de la tarde no se puede salir, y parece que eso llegó para quedarse, sumándosele a eso, la falta de seguridad que vemos al verse sobrepasada la policía con estos hechos”.

SEGURIDAD Y REVISIÓN DE PLAN PASO A PASO TOMAN RELEVANCIA

Miguel Pezoa indicó que los hechos de violencia que se han dado en el último tiempo en la ciudad de Los Ángeles “repercute en los ingresos de todo el comercio en general y esto nos da el temor de volver a operar bajo cuarentenas permanentes por la inseguridad que nos está dando la situación actual y creemos que el Presidente, con las facultades que tiene, va a generar alguna modificación en su actuar y decir, considerando por ejemplo lo que está pasando en Los Ángeles, pero no tenemos ninguna seguridad de que eso pase, no nos podemos confiar en eso porque las autoridades han dado mensajes con poco sentido de lo que es la unidad de la gente que trabaja para respaldarnos y entregarnos seguridad sobre lo que estamos haciendo”.

También la Agrupación Gastronómica de Los Ángeles, a través de su secretario, Juan Andrés Aravena, contó a diario La Tribuna sobre lo que esperan se logre durante la administración del Presidente Gabriel Boric: “como gremio gastronómico, lo primero a lo que queremos apuntar y solicitar es al Plan Paso a Paso del Ministerio de Salud, que ya está obsoleto, creemos que se tiene que hacer un cambio rotundo en el Plan Paso a Paso, no podemos creer que eventos masivos de 3.000 o 4.000 personas estén aprobados y no esté aprobado que se puedan sentar más de dos personas en una mesa al interior de un restaurant, también hay colegios donde chicos están sentados a más de dos metros, niños de cinco años a dos metros de distancia, lo que no creemos que se pueda mantener en el tiempo”.

DELINCUENCIA: TEMA QUE YA SE HABÍA LEVANTADO EN LOS ÁNGELES

El vocero de la Agrupación Gastronómica angelina también dijo que “se debe apuntar a la reactivación económica del rubro y atacar el alto incremento de los insumos que utilizamos día a día, debido a la inflación, dañando al gremio gastronómico”. Respecto a los temas de seguridad que afectan a Los Ángeles, Aravena apuntó a que “el tema de la delincuencia nos afecta, no solamente a nosotros como gremio gastronómico, sino que es un tema comunal e incluso me atrevería a decir que es un tema país, que obviamente las autoridades nuevas tienen que enfocar y tratar de darle solución lo más pronto posible”. Dicha necesidad también trató de ponerse de manifiesto durante el primer mes de este 2022, cuando autoridades locales de Biobío y representantes de gremios afectados por esta situación trataron de impulsar la rechazada Iniciativa Popular de Norma “Primero Las Víctimas”, que buscaba asegurar el derecho a la defensa de las víctimas de delitos, asegurando el financiamiento de la defensa legal de estas en caso de que no pudieran costearla por sus propios medios. Cuando se supo que dicha medida no pasaría al debate constitucional, Socabio, uno de los gremios que impulsó la iniciativa, a través de su presidente, José Miguel Stegmeier, comentó que “es increíble que situaciones que son objetivamente una obligación del Estado, como es proteger y representar a personas inocentes que han sido víctimas de diversas formas de violencia y delincuencia, queden desamparadas y en cambio quienes han sido sus victimarios, tengan mayores beneficios y amparos de ese propio Estado”. Stegmeier expresó, con motivo del rechazo de la Iniciativa Popular de Norma, que “nos parece realmente atroz, el que arbitrariamente la Constituyente, supongo que principalmente por prejuicios ideológicos, castigue a quienes han sufrido incluso la pérdida de la vida de sus cercanos o enormes daños físicos, psicológicos y materiales, dejándolos fuera de la que debiera ser una Constitución justa para todos”.