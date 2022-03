Promueven mano de obra de la mujer en la construcción

En el marco de la conmemoración de un nuevo 8M, el director del Servicio de Vivienda y Urbanización, Samuel Domínguez, realizó una visita inspectiva a la obra de pavimentación participativa de diversas calles y pasajes de la comuna de Hualqui, por un motivo en particular.

En la ocasión explicó que “estamos visitando esta obra, porque como Servicio y como parte de la agenda de género que implementamos como institución, acordamos el año 2020, hacer exigible, en todos nuestros procesos licitatorios, el que las empresas constructoras contraten en un 50% a mujeres, tanto profesionales, como mano de obra no calificada”.

La obra en cuestión, que implica una inversión ministerial superior a los 76 millones de pesos y se realiza en función del 30° llamado del Programa de Pavimentación Participativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, está a cargo de la directora de obras del Serviu, Victoria Anfossi, quien destacó las ventajas de contar con mujeres en los trabajos que habitualmente monopolizan hombre. “En términos de responsabilidad, las mujeres somos muy responsables, por lo que ha sido todo sin ningún problema”, agregando que “como institución que pertenecemos al Estado, somos los primeros que debemos estimular a las empresas privadas a que corresponde que le demos una oportunidad a las mujeres”.

Por su parte, Débora Seguel, quien se desempeña en el área de Señaléticas del proyecto señaló que “es interesante, porque no se ven tantas mujeres en esto y me sirve mucho, porque trabajo en media jornada. Tengo un hijo, así es que es muy bueno. Además quiero continuar estudios, así es que me acomoda en horarios y todo eso”.

Una labor en la que se ha hecho más habitual la presencia de mujeres, dentro de las obras, es en el rol de Prevencionista de Riesgos. Tarea fundamental para mantener la seguridad y, sobre todo en estos tiempos, la higiene bajo control, para evitar brotes de Covid en las faenas; algo que significa grandes dificultades para las constructoras que deben cumplir con plazos contractuales. En esa faena se desempeña, Sue Pereira, quien destacó que “desde el 2011 que ya llevo trabajando en distintas empresas y, al principio, fue demasiado complicado, pero a lo largo del tiempo te das cuenta que los hombres te van viendo, no como uno más, pero sí respetando lo que puedes hacer”.

Es así como nuestro Serviu, avanza en conjunto con las nuevas realidades que la sociedad exige de instituciones al servicio de la comunidad.