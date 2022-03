¿Cómo afectará al mercado agrícola el conflicto entre Rusia y Ucrania?

Chile importa alrededor del 44 por ciento del trigo para consumo interno de mercados que no están directamente involucrados en el conflicto, por lo que no generaría mayores efectos en el corto plazo.

Incertidumbre en el mercado agrícola nacional generaría el conflicto entre Rusia y Ucrania dijeron analistas políticos, quienes indicaron que, dependiendo de la duración del conflicto, los precios del trigo podrían seguir al alza, debido a una menor oferta del producto a nivel internacional en el corto plazo que aumentaría el valor de sus productos derivados.

El director de Estrategia y Desarrollo de Observa Biobío, Bryan Smith, explicó, en conversación con diario La Tribuna, que “el tiempo que dure la guerra y los actores que participen del conflicto bélico, sobre todo en la escena armada, hará variar el impacto que tendrá este en el sector agrícola, debido a que el conflicto genera cierta inestabilidad en la mayoría de los mercados, en el caso de Biobío en particular, en teoría, solamente aquellas personas que tienen exportaciones hacia Ucrania deberían sentir el efecto de esto”. Smith manifestó que “cuando los países van a la guerra tienen contabilizado todo lo que necesitan para la guerra, llámese esto contingente, armamento y suministros para el contingente y para mantener la estabilidad dentro de su país, no solamente en las tropas, lo que significa que Rusia, que inició este conflicto, seguramente tenía contemplado el impacto de esta guerra y si algún agricultor tenía contemplado exportar sus productos a Rusia, de momento no debería verse afectado en ningún sentido”.

SUMINISTRO DE TRIGO PARA CONSUMO INTERNO NO SE VERÍA AFECTADO

El analista político agregó que, “en caso de que hubieran exportadores que importen su producción a Ucrania, sin duda deberían tener algún grado de afectación, ya que Ucrania tiene que priorizar en este momento, sus acciones de defensa, por lo que la concentración de sus recursos económicos deberían estar puestos en el frente de batalla, pero si otros actores entran al campo de batalla o las sanciones que puedan ser ejercidas sobre los países involucrados directamente en el conflicto, en este caso Rusia y Ucrania, afectan a los mercados se verá en el futuro, pero de momento el efecto se verá solamente en el caso de los exportadores que tengan relaciones económicas con Ucrania”. Bryan Smith expresó que “otro escenario podría traer efectos positivos que se manifiesten en el alza de los precios, por ejemplo, si Ucrania necesita más insumos para sostener las tropas o el mercado interno, tiene que comprar productos al costo que sea, generando un efecto positivo para los productores del país, aunque nosotros en Biobío no exportamos nada relacionado a la agricultura de la zona hacia Ucrania”. A lo anterior, Smith agregó que “ahora bien, Rusia es un gran productor de trigo, por lo tanto, de extenderse la guerra, podría verse afectado dicho mercado, presentando un alza de precios, lo cual, podría beneficiar a los exportadores locales”.

Por otra parte, el cientista político con máster en Estudios Internacionales, Alfonso Leiva, dijo a diario La Tribuna que “una de las ventajas de Chile es que tiene una relación comercial con Rusia que no tendrá un gran impacto, aunque sí tendrá repercusiones dado que estamos en un mundo globalizado, en el caso del mundo agrícola, el precio del trigo y del maíz se han disparado producto de este conflicto”.

De acuerdo a lo explicado por Leiva, “Rusia y Ucrania son conocidos como el granero del mundo, representan entre el 20 y el 25 por ciento de la exportación mundial de trigo y Chile importa alrededor de un 44 por ciento del trigo que se utiliza de Estados Unidos, Canadá y Argentina, por lo que en el corto plazo no impactaría directamente, aunque los precios ya han subido a niveles históricos que no se veían desde el año 2008 y 2012, el trigo ya llegó a un tope y ayer llegó a un punto tan alto que se bloquearon las negociaciones en la bolsa”. El experto en Estudios Internacionales agregó que “lo bueno es que como en Chile más del 50 por ciento del trigo que consumimos se produce a nivel interno, ya que el 44 por ciento es importado y nosotros estamos terminando la cosecha, los molinos están llenos, por lo que este conflicto no nos debería afectar en el corto plazo”.

SANCIONES ECONÓMICAS PODRÍAN AUMENTAR ESCASEZ DE AGROQUÍMICOS

Alfonso Leiva agregó que “el precio del trigo, que es una de las industrias que están en Biobío, posiblemente va a seguir al alza en sus precios, pero el suministro no se verá amenazado a diferencia de otros países del globo, pero lo que nos está indicando esto es que, si el conflicto continúa podría afectarse la cadena productiva de Ucrania y si esto impide el traslado de trigo a otros países, de la Unión Europea por ejemplo, podría generar desabastecimiento en algunas regiones de África o Medio Oriente, que tendrían que buscar ese suministro en otras regiones y otra cosa importante es que dentro de las sanciones económicas están los abonos y fertilizantes que exporta Rusia y Bielorrusia y si dejan de exportar, considerando que Chile le compra aproximadamente unos 30 millones de dólares, si Rusia deja de exportar al resto del mundo eso afecta, pero tiene implicancias en el desarrollo agrícola del resto del mundo, aunque aún hay que esperar las sanciones y sus efectos”.