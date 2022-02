Viñateros de Biobío ven amenazada su producción por condiciones climáticas

La humedad producida por el cambio de temperaturas y disponibilidad de agua pone a los viñedos en mayor riesgo de contraer enfermedades relacionadas a hongos que no eran un problema hace algunos años.

Un negativo panorama pronosticaron el presidente de la Asociación Gremial de Viñateros de Yumbel y un productor de Biobío respecto de la producción de vinos en la región, debido a las altas temperaturas y falta de lluvias, que han disminuido los rendimientos y la calidad de las uvas durante los últimos años, arriesgando al rubro a desaparecer de la zona.

El presidente de la Asociación Gremial de Viñateros de Yumbel, Danilo González, dijo a diario La Tribuna que “la sequía ha afectado mucho, producto del sol, que sube las temperaturas hasta 28 o 30 grados, pero bajando mucho en la noche y con esos cambios tan abruptos necesitamos tener algún mecanismo para poder predecirlos y no perder cultivos, porque todos los procesos se han adelantado 30 días aproximadamente”. Además, mencionó el cambio en el ciclo climático de la región y su impacto: “Antiguamente las primeras lluvias llegaban el cuatro o cinco de abril, pero ahora llegan en junio o julio, cuatro meses más tarde de lo normal, acortando los meses de lluvia a los que estábamos acostumbrados paulatinamente a solo uno, cosa que no sé si seremos capaces de resistir, si bien la viña país que tenemos aquí es bastante resiliente, puede que no se seque, pero el rendimiento no es el mismo de antes, la uva no crece”. González dijo que, en conversaciones con productores vitivinícolas de la zona, han pensado en “eliminar viñas y reducir hectáreas para controlar el problema, quedándose con las mejores viñas y dejando que las otras mueran, porque no se puede rentabilizar la cosecha, ni siquiera contratando mano de obra más barata”

CONDICIONES CLIMÁTICAS ARRIESGAN EL FIN DEL VINO EN LA REGIÓN

González manifestó a diario La Tribuna que “lo que queda para el futuro es el fin de las viñas, lo que lamentablemente significa el inicio del fin de la producción de alimentos, por lo que he conversado con universidades que han trabajado con la viña porque esta industria significa empleos tanto para los dueños de los viñedos como para las personas que los trabajan, significa comida y oportunidades de desarrollo para las familias que pagan los estudios de la universidad de sus hijos con esta industria”. El dirigente gremial explicó que “tener viñas requiere mucho conocimiento y trabajo y en este momento no está dando para ganar y apenas para mantener la productividad, pero sé que podemos hacer algo para salvarla y tenemos que actuar rápido”.

EL IMPACTO EN LA PRODUCCIÓN

El viñatero de Biobío, Roberto Henríquez, dueño de la viña homónima, manifestó a diario La Tribuna que “en siete años haciendo vino en la región y considerando el cambio climático, que implica una menor pluviometría y mayores temperaturas, sé que las viñas antiguas de la región tienen más de 100 o 250 años y que con este cambio anticipan su madurez, la variedad país de Biobío se tiende a cosechar entre mediados y fines de abril, mientras que ahora la cosecha se puede adelantar dos semanas, lo que significa que la planta se ve más estresada porque el suelo es más seco y las napas subterráneas no tienen tanta agua como antes, además la combinación de forestación con pinos y eucaliptus cambia el curso de las aguas, debilitando el agua que llega a las viñas”. “La humedad que ha traído el cambio de temperaturas y aguas también pone en mayor riesgo a los viñedos de contraer enfermedades relacionadas a hongos, aunque sanitariamente las vides son muy resistentes, pero esto no significa que no haya un cambio al que se están adaptando, también hay viticultura de secano, que no se riega y que sobrevive con la disponibilidad de agua que tenga, como ocurre en el Itata y en Maule, en esta última región llueve mucho menos que acá, tenemos las mismas variedades, pero las vides brotan antes y la cosecha es anterior a la que tenemos en Biobío”, agregó Henríquez.

LAS PROYECCIONES PRODUCTIVAS PARA LOS VIÑATEROS DE BIOBÍO

Respecto al futuro de la región en materia de producción de vinos, el viñatero expresó que “es posible que su producción se transforme en una zona con vinos con mayores concentraciones de alcohol en el mediano y largo plazo, en el corto plazo estos cambios se pueden mitigar con el manejo de la vid, a través de las podas, para preservar las características típicas de Biobío, pero no tenemos la capacidad de jugar con el agua, como en el Valle del Elqui o Limarí y por supuesto que los vinos de Biobío cambiarán, debido al clima”. El dueño de Viña Roberto Henríquez acotó que “el lado positivo, aunque generando menores rendimientos, es que con estas condiciones se pueden hacer vinos con más concentración, que sean más parecidos a los producidos en zonas más cálidas, lo que no significa que sea mejor, solamente diferente”. El productor de vino explicó que “la diferencia con el norte es que no tenemos la tecnificación del riego que tienen implementada en el norte y nuestro valor es la menor manipulación de la uva, que hace que los resultados sean menos aleatorios y que con el cambio estará sujeta a las heladas y se verá impactada por las altas temperaturas, podríamos pensar en regar más, pero para eso hay que tener derechos de agua, que no están disponibles y no permiten utilizar el agua de los cauces, lo que impacta especialmente a los pequeños productores agrícolas, en especial si un productor forestal planta pinos al lado y seca el terreno para un cultivo que es mucho más amigable con el medioambiente”.