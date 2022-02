Las ferias campesinas marcan el despegue de pequeños agricultores angelinos

Este tipo de proyectos permitiría a los pequeños productores agrícolas incluso posicionar sus productos y al país en mercados internacionales donde generan relaciones de negocios.

Los mercados campesinos locales han logrado posicionar a los pequeños agricultores de Biobío como una opción tanto a los supermercados como a la Vega y les ha entregado a estos productores locales el espacio necesario para desarrollar su actividad y crecer como agricultores, lo que les permitiría incluso expandir su actividad al mercado extranjero y mantener la imagen de Chile como un país de calidad y tradición agrícola.

La presidenta de la Feria Prodesal de la Plaza Pinto de Los Ángeles, Maritza Rosales, dijo a diario La Tribuna que “cuando empezamos no teníamos ni toldos, y ahora ya tenemos productores que han pasado al FAT (Fondo de Asistencia Técnica), lo que significa que cumplieron su etapa en Prodesal (Programa de Desarrollo Local) y se movieron a Indap (Instituto de Desarrollo Agropecuario), de hecho sin la ayuda de Indap estaríamos regalando nuestras cosas en la Vega, porque nuestro producto pasaría por tres manos, mientras que con las ferias tenemos la oportunidad de entregar nuestros productos directamente al consumidor, porque Indap da los proyectos y Prodesal presta el equipo técnico que nos da las capacitaciones para poder avanzar en cómo preparar las tierras y llevar a buen término hortalizas y los distintos productos”. Rosales contó que el hecho de poder vender sus propios productos en el espacio entregado a los productores agrícolas también implica una mejor rentabilidad: “si yo vendo mi cilantro, por ejemplo, hoy en la vega, lo venden a 1.500 y nosotros lo vendemos a 1.000, porque va directo desde nuestras tierras a las mesas de los consumidores”, explicó.

ECONOMÍA DE ESCALA POTENCIA EL EMPRENDIMIENTO AGRÍCOLA LOCAL

“120 horticultores más o menos, junto a sus familias, participan de la feria, pero detrás de cada uno hay familias, yo misma tengo mis hijos, dos profesionales y una que va a serlo y todo es gracias a la feria, pero considero que los recursos que entrega Indap a los proyectos podrían ser más, porque estos proyectos se entregan cada tres años, cada uno de alrededor de $1.000.000 o $1.500.000, pero con el aumento de los precios de todo esto no alcanza a cubrir todos los gastos y la mitad termina saliendo de nuestro bolsillo”, dijo Maritza Rosales.

Respecto a las proyecciones de los agricultores que representa la presidenta de la feria, esta dijo que “aún nos falta crecer, pero una vez que lo hagamos podemos comenzar a pensar en vender a supermercados como lo hacen los agricultores del FAT, que tienen asesorías más específicas, aunque personalmente no me llama la atención, con nuestra feria, que cuidamos para estar temprano, todos los viernes atendiendo a nuestra gente me basta, porque hay matrimonios que van juntos y se ayudan, a otros los ayudan sus hijos”.

Independiente del crecimiento (o no) de los productores de la feria de Plaza Pinto, Rosales opinó que “Prodesal podría comenzar a apuntar su apoyo en ayudarnos, por ejemplo, con la entrega de fertilizantes, que están muy caros, pero eso corresponde a Indap por el momento”.

Por su parte, el docente del Departamento de Gestión Empresarial del Campus Los Ángeles de la Universidad de Concepción, Jorge Sandoval, explicó a diario La Tribuna que “en Chile, hace algunos años, se expandió y potenció el mercado basado en el cooperativismo y un ejemplo de esto son los mercados Prodesal, que nacen con el emprendimiento, microemprendimiento o mercados familiares, debido a la gran dificultad que encuentran los pequeños productores cuando descubren que su producto es de calidad, tiene un sello de origen, pero no tienen la cadena de distribución para llegar al mercado y al comprador final, ya sea un particular o actores más grandes como una cadena de supermercados, y es así como a través de la asociatividad y el apoyo de instituciones del Estado o universidades, se capacita a estos productores para saber cómo explotar de mejor forma los recursos que tienen a disposición”.

PROYECCIONES PARA LOS MERCADOS CAMPESINOS EN EL FUTURO

El académico agrega que “el concepto que se aplica en países más desarrollados se llama “Mejora Contínua” y esto implica que todos los productores tienen que buscar crecer, contrario a lo que se piensa, de que un pequeño productor no puede llegar a exportar, muchos de estos están llegando con su producto a mercados extranjeros una vez que su producto es de una altísima calidad y alcanza, con la colaboración de alguna universidad o centro de investigación, un sello de calidad llamado “Denominación de Origen” o “DO”, que le permite llegar a mercados extranjeros, lo que es posible siempre y cuando los productores en este caso tengan el espíritu de seguir creciendo y alcanzar mercados más amplios, pero ellos saben que solos no pueden, por lo que se requiere de esta red de colaboración, de hecho muchos productores Prodesal están exportando, por ejemplo los recolectores de algas tipo Agar-Agar de Laraquete o Playa Blanca decían que recolectaban muchas, pero no sabían qué hacer con el volumen que conseguían para vender y con el apoyo de las universidades, ellos están exportando hoy, los productores de miel de Alto Biobío están exportando a Alemania, gracias a la generación de redes para crecer, con el apoyo de instituciones como universidades u otros entes”.