Migrantes ganan relevancia en labores agrícolas a nivel nacional

Desde la Sociedad Nacional de Agricultura dijeron que es necesario implementar visas de ingreso rápido para extranjeros, de manera que la disponibilidad de esta mano de obra ayude a desarrollar de manera más fácil actividades ligadas al campo.

Dirigentes gremiales agrícolas dijeron que hacen falta mecanismos legales que permitan la llegada temporal de mano de obra extranjera que, al día de hoy, representa entre un 30 a un 50 por ciento de la fuerza laboral en los campos de Chile y permitiría mantener y potenciar la actividad.

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Cristián Allendes, dijo a diario La Tribuna que “los trabajadores migrantes son sumamente importantes para la labor agrícola, tanto en Chile como en el resto del mundo, lo vemos en Estados Unidos, donde la mayoría de los trabajadores agrícolas son mexicanos y de Centroamérica, lo mismo ocurre en Europa, en países como España e Italia y en Chile en los últimos años han sido un aporte importante, principalmente los haitianos y bolivianos, que han pasado a ser un gran aporte a la actividad agrícola nacional, que además les ofrece posibilidades económicas cuatro o cinco veces mejores de las que encuentran en su país, considerando que los salarios del sector son altos, permitiendo obtener mejores réditos económicos que trabajando en el comercio y otros rubros”.

EXIGEN MECANISMOS QUE PERMITAN LA ENTRADA DE TRABAJADORES

Allendes agregó que “nosotros creemos que el Gobierno debería tener una visa o entrada tipo “Fast Track”, que facilite la entrada y salida del país con fines laborales, que vengan por meses, cuidando el ingreso de estas personas, para que el país no entre en situaciones complejas con estos trabajadores, que podrían llegar a traer más gente de la necesaria y generar problemas médicos o estructurales de distintos tipos para el Gobierno, pero lo anterior no quita el hecho de que los trabajadores migrantes son básicos para la agricultura, entre un 30 a un 50 por ciento de la actividad la están realizando trabajadores de fuera del país”.

El vocero de la SNA manifestó que “se debería dar un sistema rápido, donde si un inmigrante viene a trabajar se lo deje ingresar de manera más expedita que la que actualmente funciona, pero con una fecha de salida establecida que pueda ampliarse si la persona puede seguir trabajando, que podría durar seis meses y renovable por otros seis meses más, si la persona sigue trabajando, lo anterior sería además un buen mecanismo para que las personas que lleguen al país estén regularizados en el sistema y no indocumentados, cosa que es muy negativa para sistemas médico e impositivo”.

Respecto a la idea propuesta por la Sociedad Nacional de Agricultura de implementar visas temporales especiales para trabajadores migrantes que vinieran a desarrollar labores agrícolas, Allendes dijo a diario La Tribuna que “era una ambición nuestra que no ha resultado producto del Covid, ya que los países vecinos tienen menos regulaciones que nosotros en esta materia, lo que dificulta el ingreso, ya que estas visas temporales exigían ciertos requisitos de salud, aunque la nueva Ley de Migraciones contempla este tipo de visas de trabajo e incluye alguna de las indicaciones que nosotros habíamos pedido, pero no se han podido cumplir en su totalidad, principalmente por el gran interés por venir a Chile de parte de otros países como Venezuela o Colombia, que no tienden a insertarse en el sector agrícola”.

Cristián Allendes precisó que “la ley debería determinar el porcentaje de trabajadores agrícolas que puedan ingresar a realizar labores en el campo chileno, porque si no hay trabajadores chilenos que quisieran trabajar en el sector agrícola y solamente representaran un 20 por ciento de la mano de obra, se acabaría la agricultura, por lo que consideramos que no debiera haber un número impuesto, sino que se debería permitir el ingreso de la cantidad necesaria para las labores agrícolas”.

FUTURO FRUTÍCOLA DEPENDE DE LA MANO DE OBRA EXTRANJERA

El presidente de la Sociedad Agrícola de Biobío, José Miguel Stegmeier, expresó a diario La Tribuna que “el trabajo de los migrantes hoy en día es vital para nuestra actividad, sobre todo lo que se refiere a cosecha de frutas y actividades de mantención de los huertos, como también trabajo de packing. Es importante sí tener claro, sobre todo para implementar aquellas políticas públicas correctas faltantes, distinguir que tenemos un migrante que pretende residir en Chile, mayormente el caso de quienes provienen de Venezuela, de otro migrante que sólo viene a realizar trabajos temporales, en muchos casos año a año, para retornar cada término de temporada a sus respectivos países de origen”.

Respecto de este segundo caso, Stegmeier dijo que “es muy importante adaptar nuestra legislación y mejorar nuestras estructuras Consulares, para poder hacer más expedito su ingreso y facilitando su visa de trabajo mediante un contrato de trabajo preestablecido. Darle facilidades de ingreso a esta fuerza laboral extranjera de carácter temporal, es la única manera para poder seguir desarrollando nuestra fruticultura con el objetivo de lograr frutas de alta calidad para consumo fresco, ya que mecanizar nuestras cosechas es sólo viable para obtener fruta de uso más industrial, la cual tiene un menor valor y no nos permite diferenciarnos positivamente de países competidores incluso del hemisferio norte. Nuestro gran valor es precisamente abastecer al mercado interno y de exportación con fruta fresca de alta calidad y eso sólo se consigue realizando cosecha manual.