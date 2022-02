Ley que aumenta sanciones al comercio informal da esperanza de mejor competitividad al sector establecido del rubro

Desde las Cámaras de Comercio Servicios y Turismo de Los Ángeles y de Chile destacaron el hecho de que la normativa permitirá cortar toda la cadena de suministro irregular del mercado informal.

Una positiva valoración de la ley que establece mayores sanciones a los vendedores que incurran en actividades comerciales ilegales realizaron los voceros de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Los Ángeles y del gremio a nivel nacional, promulgada el lunes 7 de febrero en el país para facilitar la labor investigativa y de fiscalización en esta materia.

El director de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Los Ángeles, Hernán Hernández, dijo a diario La Tribuna que “esta iniciativa, que lleva 14 años tratando de salir a la luz, es una muy buena noticia, porque habla del comercio ambulante ilegal que está establecido en las calles y que perjudica a la mayoría de las Pymes en todo el país y lo bueno que tiene es que le da muchas herramientas a Carabineros, al Servicio de Impuestos Internos y a los inspectores municipales, para que puedan hacer un control y un seguimiento de lo que conlleva el comercio ilegal que está en estos sectores”. Hernández valoró a su vez “el trabajo que propone para poder llegar a la cadena de suministro que es quien proporciona la implementación y mercadería para que el comercio ilegal pueda seguir vendiendo y perjudicar a los comercios de menor tamaño”. Hernández explicó a Diario La Tribuna, que “hasta antes de esta ley, los fiscalizadores de Impuestos Internos no tenían las atribuciones para multar a ningún comerciante ilegal, porque no eran contribuyentes, es decir, la mayoría no paga impuestos, no tienen giro, lo que hacía muy difícil perseguirlos penalmente, pero hoy la ley faculta al Servicio de Impuestos Internos que se los procese con la ayuda de Carabineros e inspectores municipales”.

ESPERAN QUE LA MEDIDA APOYE TANTO AL SECTOR COMO AL PAÍS

El vocero de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo destacó a su vez que “se podrá controlar quienes proporcionan los suministros al comercio ilegal, porque aquí los que intervienen son el mayorista, el que le compra a ese mayorista, el que transporta, el que entrega a los comerciantes y finalmente los vendedores ambulantes, pero hoy incluso se establece presidio para los que reincidan en estas prácticas, con multas además más importantes, que van desde un 50 a un 400 por ciento en el caso de los impuestos eludidos, herramientas que harán que las personas que participan de este comercio ambulante lo piensen más antes de hacerlo”. Con estas nuevas condiciones, Hernán Hernández dijo que “esperamos que los municipios puedan hacer uso de estas mayores facultades para poder ordenar, la ciudad, que se ve afectada por el comercio ambulante, que son focos de delincuencia, de robos, asaltos y múltiples temas delictuales, aunque dependerá la fuerza con la que Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos, la Municipalidad, los jueces y los fiscales hagan cumplir esta ley”.

El director Nacional de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chile, Walter Aránguiz, dijo, en entrevista con diario La Tribuna que “esta ley es muy añorada por todo el comercio a lo largo del país, porque el comercio ilegal es una lacra a nivel nacional, que trae muchos perjuicios a Chile en general, porque la evasión de impuestos que hay por aquellos que ejercen el comercio ilegal es tremenda, además hay mafia organizada a nivel nacional, que proveen a las personas que vemos en nuestras calles, ejerciendo este comercio ilegal, por lo que la ley faculta de mejor manera a los distintos organismos que tienen que fiscalizar a diario este comercio”. Aránguiz opinó que “no es posible que el comercio ambulante trabajen libremente en las calles, mientras los locales establecidos estén siendo fiscalizados y expuestos a multas establecidas por leyes que el Gobierno y la autoridad sanitaria han impuesto para que pueda funcionar”.

SE ESPERA EL FIN DE COMPETENCIA DESLEAL A NIVEL NACIONAL

Walter Aránguiz apuntó también “al trabajo de los alcaldes, que tienen que comprometerse y tomar las medidas necesarias para ordenar los espacios públicos de las diferentes ciudades de Chile, porque las mismas municipalidades se veían en la encrucijada de que estos trabajadores son votantes que los alcaldes y distintas autoridades tienen, por lo que en la medida de que den estas autorizaciones para realizar la actividad económica que desarrollan, esos vendedores representan votos que se van juntando, porque es así, y si no les dan estos espacios entonces les van a gritar a la oficina, amenazando con que familias completas no van a votar por ellos, por lo que hay todo un tema político de por medio, pero ahora los alcaldes no podrán excusarse y decir que no tienen las facultades, porque las Cámaras de Comercio van a presionar a las diferentes autoridades, en este caso a los alcaldes, para que regulen de buena forma todo el comercio ambulante”. Aranguiz agregó que “estoy de acuerdo en que la gente tiene que trabajar, pero tiene que trabajar en forma ordenada y entender que su derecho llega hasta donde empieza el derecho del otro, pero en Calle Villagrán en Los Ángeles he visto que afuera de un local establecido venden lo mismo que en ese espacio, yendo en perjuicio directo del dueño que paga patente municipal, sueldos e imposiciones y que además son más fiscalizados por las autoridades”.