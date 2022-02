Se crea Coalición Global de Asociaciones de Comercio de Frutas y Verduras Frescas para hacer frente a los aumentos de los costos que impactan a esta industria￼

Las asociaciones de frutas y verduras frescas de todo el mundo han formado una coalición internacional para abordar el aumento de los costos de la producción y del comercio de estos productos, lo cual, ha generado preocupaciones importantes sobre la viabilidad económica del sector y su capacidad para enfrentar los nuevos requisitos de sustentabilidad.

Esta Coalición está integrada por asociaciones de frutas y verduras frescas de África Occidental (Afruibana), China (China Chamber of Commerce of I/E of Foods Stuffs, Native Produce and Animal By-Products), Países de África, El Caribe y Pacífico (ColeACP), Unión Europea (Copa y Cogeca, y Freshfel Europe); Estados Unidos (International Fresh Produce Association – IFPA); Canadá ( Canadian Produce Marketing Association – CPMA), y Latinoamérica, Oceanía y Sudáfrica (Asociación de Exportadores de Frutas Frescas del Hemisferio Sur – SHAFFE).

Asimismo, se destaca que, la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile AG (ASOEX), participa de esta Coalición como miembro de SHAFFE, especialmente dada la importancia de Chile como principal proveedor de frutas frescas del Hemisferio Sur, y del mundo en lo que se refiere a uvas de mesa y cerezas.

“Como miembro de SHAFFE, ASOEX forma parte de esta Coalición en el convencimiento que es fundamental trabajar, de manera asociativa y mancomunada, en aquellas temáticas que son claves y afectan a la industria de las frutas y verduras a nivel global. No puede ser que, en esta pandemia, haya sectores que se aprovechen de las circunstancias para lograr beneficios extraordinarios, ya que, todos los componentes sociales, así como los factores económicos, deben ajustarse de la misma manera a los efectos negativos que se producen y sus respectivas consecuencias. Los sacrificios deben ser equitativos y no se puede permitir que algunos sectores económicos se aprovechen de las circunstancias coyunturales, en perjuicio de terceros, ya que, lo que hacen, en definitiva, es profundizar el daño a la mayoría, lo cual, es inaceptable”, precisó Ronald Bown, Presidente de ASOEX.

Temas claves

El grupo ha identificado desafíos claves a los que se enfrentan, actualmente, todos los operadores de frutas y verduras del mundo, entre los cuales destacan: mayores costos de logística, insumos, fertilizantes, materiales de empaque y energía, así como también retrasos en la cadena de suministro y una escasez general de disponibilidad de trabajadores. A lo anterior, además, se agregan las complicaciones derivadas de los efectos continuos de la pandemia de Covid-19 en las cadenas de suministro.

La Coalición trabajará para plantear sus preocupaciones públicamente y para establecer diálogos multilaterales con los principales responsables políticos y de la cadena de suministro, incluidos el transporte marítimo y el sector minorista. El grupo también buscará hacer conciencia entre los consumidores sobre este tema, al tiempo que promoverá la importancia y el valor de las frutas y verduras frescas dada su contribución a la salud pública y a una dieta saludable.

Finalmente, se destaca que, a través de los esfuerzos combinados de estas importantes entidades comerciales internacionales, la Coalición espera que las frutas y verduras sean reconocidas como un bien público esencial, apoyando aquellas iniciativas que promuevan a un sector sustentable que contribuye a dietas saludables y asequibles.