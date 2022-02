Feria ayuda a emprendedores a tener vitrina en pleno centro de la ciudad￼

La feria funcionó en el ex Hotel Alcázar hasta el sábado 12 de febrero, con las Pymes que aprovecharon la convocatoria para potenciar su actividad.

Una positiva evaluación realizaron los emprendedores participantes de la feria Impulsa y Acciona, destacando el apoyo de instancias como esta para generar una mayor conexión y confianza con sus clientes luego que la pandemia los empujara a trabajar a través de plataformas web para mantener su actividad comercial.

El gerente general de Asesorías Resolución y encargado del espacio Impulsa y Acciona, Joaquín Muñoz dijo a diario La Tribuna que “estamos impulsando a distintas Pymes y emprendedores, impulsando sus ventas presenciales, porque la mayoría funciona a través de internet, por lo que decidimos apoyarlos con esta instancia presencial, capacitándolos y entregándoles las herramientas para desarrollar de la mejor manera sus actividades”. El dueño de Espacio Floral, comercializadora de orquídeas de Los Ángeles, Cristóbal Sepúlveda, participó de la instancia, manifestó que “estas iniciativas permiten potenciar los negocios locales y que permiten visibilizar a los negocios, además los cambios en el Plan Paso a Paso y han dado espacio a rubros que, en su momento, no fueron considerados esenciales y que hoy pueden operar y visibilizarse, ayudando además a sacar estos emprendimientos de redes sociales y saber que también operan de manera presencial, generando una mayor confianza con los clientes”.

FERIAS PERMITEN POTENCIAR AL COMERCIO ANGELINO

Sepúlveda, también contó con un espacio en la exposición de emprendimientos. Sepúlveda contó que “como empresa de Los Ángeles, vinimos para participar y potenciar el comercio acá, brindando peso a este tipo de espacios post confinamiento, que con los cambios en el Plan Paso a Paso permiten trabajar y ver también emprendimientos de otros rubros que no se consideraban esenciales y que hoy sí pueden trabajar, por lo que ya es un apoyo que ayuda a que se visibilizen”. Sepúlveda agregó que, si bien “la gente se ha dedicado a buscar más en redes sociales y se ha ido acostumbrando a no tener compras tan presenciales, estar aquí te permite tener ese nexo, y que la gente sepa que existe algo presencial y que lo que ve en redes sociales es lo mismo, quitándole a su vez el sentimiento de desconfianza que algunos clientes podrían tener en el modo online, porque nunca vieron ni tocaron el producto, ni saben si existe un local físico, distinto a una tienda, pero la resiliencia de los emprendedores a la que ha obligado la pandemia también ha permitido fortalecernos en nuestra actividad”.

LA IMPORTANCIA DE “ESTAR AHÍ” PARA COMPRAR Y VENDER

La emprendedora dueña de la tienda “La Chica de Los Productos”, tienda que vende cosméticos, perfumes, ropa y artesanías, Loreto Castillo, recibió la invitación a la feria a través de Instagram: “Es la tercera o cuarta feria en la que participamos y siempre es un gran aporte económico, en mi caso me ha permitido pagar mis estudios, porque tenemos más proyectos como personas y emprendedores, por lo que participar en estos espacios son un impulso que nos ayuda a seguir ese camino”. Otra de las participantes de la convocatoria a emprendedores, Jeannette Fuentes, llevó al espacio ubicado en el Hotel Alcázar su emprendimiento “Mini Jardínes Roma”. Fuentes contó que “hacemos jardínes en miniatura y pintamos figuras y macetas de yeso a mano, llevamos más de cuatro años con este emprendimiento, que comenzó en Linares y estamos en Los Ángeles hace un año y hemos tenido un buen recibimiento por parte del público, aunque aún no nos conocen mucho, pero estos espacios son muy buenos e importantes para nosotros, sobre todo después de la pandemia, donde las ventas estuvieron bajas y no pudimos participar en ferias abiertas, porque nos permiten llegar a la comunidad, con quienes normalmente nos comunicamos a través de redes sociales exclusivamente para mantenernos vigentes durante la pandemia”.

La dueña de C y V Online Boutique, Cristina Bascur, detalló que “hace dos años iniciamos nuestro emprendimiento, antes de la pandemia y trabajamos con proveedores de Santiago que nos envían mercadería mensualmente o a veces vamos directamente a Santiago a elegir la ropa y otros productos para poder ver la calidad de fábrica”. C y V funciona solamente de manera virtual, a través de redes sociales, haciendo entregas dentro de Los Ángeles. Bascur contó que “la llegada de la pandemia nos ayudó bastante, porque como la gente no salía, iban a la casa, lo que nos impulsó a usar las redes sociales, acercarnos a la gente, crecimos en ventas e hicimos crecer y avanzar este proyecto”. Respecto a la participación en ferias como Feria Pyme, Cristina Bascur dijo que “revisamos constantemente qué se está haciendo y cuando se abren los cupos nosotras postulamos, porque las instancias presenciales, en especial para la ropa no tienen comparación: los clientes pueden tocar la ropa, sentir la textura, ver los colores, nos permiten mejorar y mantenernos creciendo”. Respecto a emprender en pandemia, la vocera de C y V dijo que “se hace un poco más difícil, pero no es un limitante, de hecho a nosotros nos ha ido bien”.