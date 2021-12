Cuatro tendencias en materia de capacitación y reclutamiento que marcarán el 2022

En materia de Capacitación los profesionales requerirán actualizar sus habilidades, tanto en los aspectos relacionales como en los aspectos técnicos.

Sin duda, la pandemia del Covid-19 trajo consigo muchos cambios no sólo a nivel individual, sino que también organizacional. En este sentido, somos testigos, entre otras cosas, de cómo las ventas por Internet y el delivery han adquirido fuerza y popularidad entre los consumidores que, en los periodos más críticos, no podían o no querían salir de sus casas por temor a contagiarse.

En este contexto, los procesos de Reclutamiento y Selección también se han visto fuertemente desafiados a transformarse. Así lo manifiesta Andrés Cardemil, director de HumanNet, quien señala que la clásica revisión curricular, por ejemplo, hoy en día puede efectuarse incluso con ayuda de la Inteligencia Artificial, sobre todo en las primeras etapas de filtrado a través de algoritmos, y análisis de la información con datos que están en Redes Sociales. “Un sistema Bot puede distinguir y clasificar determinados perfiles laborales predefinidos para una búsqueda. También, a través de sistemas automatizados, se generan las llamadas telefónicas o convocatorias para citar a entrevista a los candidatos(as)”.

Asimismo, sostiene que las entrevistas que solían ser presenciales, previa cita en un día, hora y lugar predeterminado, hoy en día están siendo realizadas en su mayoría a través de video-llamadas. “Por tanto, esto ha traído ventajas también, como el hecho que los tiempos de desplazamiento para ir de un lugar a otro, pueden reducirse casi a cero. La productividad, en ese sentido, está aumentando, tanto para los entrevistadores, como para los entrevistados. Sin embargo, otros aspectos como el contacto visual directo, el saludo presente en el que se estrecha una mano, o el evaluar las aptitudes para desplazarse y llegar a tiempo para cumplir con una agenda, hoy en día resultan muy difíciles de evaluar”.

El ejecutivo afirma que las evaluaciones psicolaborales, en tanto, se están realizando de manera online, a través de pruebas psicológicas proyectivas y también test psicométricos, que pretenden conocer rasgos de personalidad y aptitudes técnicas de un candidato(a) evaluado(a). “Todos los días aparecen nuevas herramientas que apuntan a facilitar los procesos evaluativos a distancia. Si bien, se logran resultados que son muy certeros para la toma de decisiones, y cada vez la técnica de aplicación se perfecciona más, también es cierto que todavía hay elementos que la presencialidad permite detectar con mayor precisión y rapidez. Pese a ello, es cosa de tiempo el que los Test On-line alcancen grados de precisión igual o mejores incluso que las evaluaciones presenciales”, explica.

LO QUE VIENE PARA EL PRÓXIMO AÑO

En este contexto de transformaciones y adaptaciones a los cambios, Andrés Cardemil indica que para el 2022 en materia de Capacitación los profesionales requerirán actualizar sus habilidades, tanto en los aspectos relacionales como en los aspectos técnicos. “Las mal llamadas habilidades blandas, que en realidad deberían denominarse “habilidades socioemocionales”, resultan ser esenciales para el liderazgo y para la productividad de los equipos de trabajo”, comenta. Expresa que saber escuchar, ser empático, expresarse con asertividad, tener una actitud colaborativa en el equipo, etc., son atributos cada vez más deseables y ultra necesarios. Asimismo, resalta que saber manejarse con las herramientas tecnológicas para cumplir con la gestión cotidiana, utilizando softwares o aplicaciones para organizar tareas de manera efectiva y más automatizada, resultará fundamental si queremos ser competitivos.

En el campo de la Empleabilidad , manifiesta que las personas deberán aprender el próximo año nuevas metodologías y formas de trabajar para alcanzar los objetivos definidos, más aún si consideramos que estamos en un entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo – por sus siglas en inglés). Así, por ejemplo, las metodologías ágiles (agile) han cobrado, y lo seguirán haciendo, mucha relevancia, siendo importante que los profesionales se capaciten y estén familiarizados con estos conceptos.

Otra tendencia que menciona se relaciona con la Gamificación , una herramienta muy útil a la hora de poner en práctica ciertas habilidades y entrenarse para seguir desarrollándolas. “Y este aspecto lúdico, no se logra sólo a través de programas outdoor o talleres vivenciales como solía hacerse, sino que, también incorporando a los procesos de aprendizaje, por ejemplo, video-juegos especialmente diseñados para una determinada situación, ya que entre otras ventajas éstos pueden seguir utilizándose incluso tiempo después de terminados los programas de capacitación”.