Autoridades de gobierno y Asociación de Regantes participaron de la primera entrega de insumos en Biobío

Los elementos entregados en la ocasión constaron de tuberías para revestimiento de canales de riego, para evitar pérdida de agua por filtración en estas actividades y alimento para animales.

Primera entrega de insumos por el Decreto de Emergencia Agrícola apuntó a impermeabilizar canales de riego y asegurar la alimentación animal, donde autoridades de gobierno y la Asociación de Regantes del canal Duqueco-Cuel valoraron dicha medida.

El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet Olave explicó que la entrega de estos materiales e inversión, “es una señal del Estado, diciéndole a los agricultores que su dignidad es importante, porque son recursos que no se están gastando en hospitales o en otras materias de salud, tan relevantes en el panorama actual”.

Pinochet recordó que “el Decreto de Emergencia es parte de un plan que considera a ocho regiones del país, son ocho mil millones de pesos, que no consideraban a la región del Biobío en sus inicios, pero distintos dirigentes y parlamentarios se movieron y logramos incluir a la región en este plan, de casi mil millones de pesos”.

MEDIDAS GRACIAS AL DECRETO EN LA ZONA

Respecto a los implementos que se entregaron en la ceremonia de entrega con motivo de la emergencia agrícola, José Ignacio Pinochet explicó que “estos constan de tuberías de gran calidad, para revestir los canales y que el agua no se pierda”. Pinochet recordó que “esta entrega de insumos no considera los fondos del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), con incentivos para pequeños y medianos agricultores”.

También dijo que “el hecho de declarar emergencia agrícola le permite a los gobiernos regionales hacer uso del cinco por ciento destinado a este tipo de situaciones, que viene duro para todo el país, porque en Coquimbo los animales se están muriendo, en Biobío ha sido duro, pero en otras partes del país lo están pasando mucho peor”.

El delegado presidencial provincial, Ignacio Fica dijo que “estamos contentos de poder dar inicio a esta entrega de alimentos a los agricultores de Biobío, considerando que el 90 por ciento de la agricultura de la región se enfoca en esta provincia en particular”. Por lo mismo, Fica agregó que “el decreto de emergencia agrícola, que entró en vigencia en septiembre, activó los procedimientos administrativos que permiten que los primeros materiales lleguen a la provincia, primero en Negrete y ahora en Los Ángeles, entregando tubos y geomembranas que permitirán que la pérdida por infiltración sea la menor posible, optimizando la materia productiva que es el agua, que manejan nuestros agricultores”.

APOYO DEL ESTADO POTENCIARÁ LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

El vocero de gobierno agregó también, que “dentro de las próximas semanas llegará mucho más apoyo a la agricultura y ganadería a nivel provincial, tanto concentrados como otros productos para prácticamente todos los agricultores de la provincia producto de esta emergencia agrícola”. Ignacio Fica destacó en la actividad “el trabajo conjunto con todos los actores relacionados en este decreto de emergencia agrícola, que han procurado que todos los elementos lleguen de manera oportuna y equitativa a todos los productores de la provincia”.

El presidente de la Asociación de Regantes Duqueco-Cuel, Astorre Hercolani, dijo que “este es un gran paso en materia de apoyo a la pequeña y mediana agricultura, y hay que considerar que en Biobío somos afortunados, porque de Chillán hacia el norte ya no hay agua y también aplaudo el cambio que habrá en los derechos de agua, que pondrá fin al apoderamiento de las aguas, que siempre se ha prestado para lucrar, de hecho al día de hoy no hay embalses porque es más caro comprar los derechos de agua que hacer un embalse y con el tiempo y estas medidas van a empezar a aparecer embalses”. Hercolani dijo que “en Chile no falta agua, sino que no hay donde acumularla, los embalses son pequeños y cada vez hay más población, pero estamos a tiempo para hacer grandes inversiones no solo a nivel local sino que también a nivel nacional”.

En la ocasión el vocero de la asociación de regantes agradeció “la gestión para cubrir la emergencia en la que nos encontramos, cada paso es muy positivo, sea mediano o grande, cada metro de canal que se logre impermeabilizar ayuda y nos pone en la senda de un desarrollo agrícola que apunta no solo a potenciar la industria agroalimentaria en Chile, sino que a convertir al país en la potencia agroalimentaria en la que se podría convertir en el futuro”.