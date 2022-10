Deterioro de tramo en el camino El Peral provoca malestar entre automovilistas

Fotografía de archivo.

No es secreto ni misterio que la comunidad angelina mantiene una creciente molestia por el pésimo estado de conservación de algunas de las calles más transitadas. Y es que, además de la congestión que se forma a raíz de los eventos que dificultan el tránsito fluido, existe un riesgo inminente de que se produzca un accidente.

A raíz de esto, el equipo de prensa continúa recibiendo denuncias que dan cuenta de que es un problema presente en la vida diaria de los angelinos. Ya sea un conductor o un peatón, todos están expuestos a un accidente de tránsito cuando las condiciones para la conducción no son óptimas.

UNA NUEVA DENUNCIA

Hasta diario La Tribuna llegó Roberto Álvarez, conductor angelino que decidió alzar la voz para visibilizar un problema que continúa sin ser solucionado dentro de la comuna de Los Ángeles.

“Yo vivo acá en Los Ángeles, pero voy constantemente al sector El Peral porque tengo familiares por esos lados (…) El problema radica en el cruce de Avenida Las Industrias hacia Camino El Peral. Hay unos hoyos bastante grandes en ambos costados los que provocan congestión vehicular, sobre todo entre quienes transitan desde El Peral hacia Las Industrias”, comenzó relatando Álvarez.

Situación que ya había sido planteada por una lectora de diario La Tribuna, el pasado 19 de agosto, donde se detalló que: “Toda la gente que circula por el camino a El Peral se da cuenta del peligro que hay, porque los hoyos que uno se encuentra están cada vez están más grandes (…) En este momento nadie puede pasar en línea recta. Uno tiene que esperar que pase alguno del otro lado para lograr hacer el quite a los eventos”.

No obstante, luego de más de dos meses la situación parece no haber cambiado. “Esta es una problemática que se ha extendido por bastante tiempo (…) Durante los días de lluvias hay quienes sabemos que están estos eventos, pero para la gente que no conoce el camino, es fácil que puedan tener un accidente porque el agua no permite ver este peligro”, agregó el denunciante.

“Los vehículos más pequeños pueden salir dañados. En una oportunidad presencié cómo sacaban un auto que había quedado detenido producto de un hoyo (…) Este es un problema que se repite en otras calles de la ciudad. La solución que he visto es que llenan los eventos con tierra, pero no es algo efectivo porque a largo plazo vuelven a quedar expuestos”, complementó.

La preocupación de este conductor angelino es totalmente justificada, considerando el peligro que significa la presencia de estos baches en las rutas más transitadas de la comuna. Al respecto, Roberto Álvarez comentó que a diario se pregunta: “Quién se preocupa de los daños que puedan ocurrir en los vehículos víctimas de estos hoyos”.

Por lo mismo, y para obtener una solución a las dudas y cuestionamientos que mantiene el denunciante, diario La Tribuna se contactó con la Municipalidad de Los Ángeles, quienes entregaron información relevante en materia de mantención de vías.

EL MUNICIPIO

Desde la Municipalidad de Los Ángeles señalaron que la mantención del tramo que conecta Avenida Las Industrias con el camino El Peral, extensión a la que aludió el denunciante, corresponde al municipio “solo hasta el límite urbano”. En ese sentido, y de acuerdo con el Plan Regulador Vigente, la intersección que afecta a los conductores debe ser reparada por el municipio angelino, puesto que está dentro del límite urbano.

En relación a los posibles daños que pueda tener un automóvil al momento de transitar por la ciudad, se declaró que: “Si un vehículo resulta dañado en el tramo de responsabilidad de la Municipalidad el usuario puede demandar al municipio con las pruebas pertinentes”. Esto concuerda con lo planteado en su momento por el concejal de Los Ángeles, Eduardo Velásquez, quién señaló que el municipio posee una responsabilidad objetiva, por lo que los afectados pudieran interponer una demanda civil por los daños.

“Hay un catastro de las calles dañadas y se van trabajando en base a una programación tanto semestral, como semanal en relación a los baches que van surgiendo en el día a día”, agregó el municipio.

Por último, se declaró que: “Se está trabajando intensamente en dar respuesta y solución a los baches de la comuna en base a los recursos existentes que siempre son insuficientes frente al gran parque automotriz que ha crecido año a año en la comuna”. Lamentablemente, frente a la consulta para saber qué acciones se están realizando o si se implementarán a futuro para solucionar esta problemática con alguna fecha estimada, el municipio guardó silencio.

REVISA TAMBIÉN: