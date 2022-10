Subsecretaria de Turismo: “Biobío es una provincia turística muy relevante que queremos potenciar”

Para los representantes de los empresarios turísticos de la provincia de Biobío, la cita del viernes pasado fue inédita. Por primera vez una subsecretaria de Turismo, en este caso Verónica Kunze, se trasladaba a la zona y sostenía una reunión con los líderes del rubro a nivel provincial – agrupados en el Consejo Provincial de Turismo (Contur) – para conocer sus inquietudes, recibir sus propuestas y concordar acciones de manera común que permitan potenciar la actividad.

Es que el turismo fue un rubro especialmente golpeado por la emergencia sanitaria del covi-19. Las severas restricciones de desplazamiento y el cierre de las fronteras frenaron los flujos de visitantes nacionales y extranjeros.

Ahora, la intención es recuperar el tiempo perdido, potenciando aquellos destinos para que los turistas puedan permanecer dos o más días.

De ahí que en la reunión no solo se plantearan opciones de recursos para apoyar la actividad, sino que acciones como agilizar las gestiones para el arribo de una empresa aérea que use las instalaciones del aeródromo María Dolores. O el apurar el tranco para la consolidación del paso fronterizo de Pichachén, la única vía de comunicación terrestre de la Región del Biobío con Argentina, que ahora sólo opera en la temporada de verano.

A la salida de la reunión, la subsecretaria Kunze sostuvo que “Biobío es una provincia turística muy relevante que queremos potenciar. Queremos visibilizar nuevos destinos en distintas regiones de Chile para que el turismo se desarrolle en destinos que están naciendo o que están creciendo”.

En ese marco, destacó que “ya hay un trabajo y avance importante por la coordinación a nivel privado que ya definió a donde se quiere llegar y lo que se quiere desarrollar”.

Sus palabras fueron respaldadas por el seremi de Economía, Javier Sepúlveda, quien aseguró que “la provincia de Biobío es nuestra nueva capital turística a nivel regional”.

“Estamos muy comprometidos desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric a potenciar todos los atractivos para posicionar a la provincia y la región a nivel nacional e internacional”, añadió el personero gubernamental.

Mencionó destinos en la zona que tienen el potencial se convertirse en una alternativa atractiva para los visitantes extranjeros, “como Antuco en la temporada invernal. También lo es en Angostura, o el valle del Biobío con sus vinos y Los Ángeles que puede recibir a los visitantes”. “Estamos apostando por desarrollar la capital turística acá”, sentenció.

Para la directora regional de Turismo, Carolina Godoy, uno de los aspectos significativos es que “tenemos un sector privado que está organizado, que está asociado, que tiene objetivos claros de trabajo y que tiene un plan de trabajo para el 2023”.

Por lo mismo, sostuvo que “la provincia de Biobío se está convirtiendo en la capital turística de la Región del Biobío. Tenemos destinos de excelencia y un sector privado con objetivos claros de trabajo y con fortalecimiento municipal”.

“Estamos en buen pie y en la mejor sintonía todos los actores para trabajar todos juntos porque tenemos el interés de recuperar la industria turística porque se trata de una posibilidad de desarrollo local concreta para la provincia de Biobío y sus destinos turísticos”, aseguró.

A su juicio, es “clave que los sectores público y privado conversen y tengamos una visión común con respecto a cuál será la estrategia para el desarrollo turístico”.

En lo inmediato, planteó potenciar la temporada estival mientras que en el mediano y largo plazo “se debe trabajar en el fortalecimiento de cada destino turístico a través del fortalecimiento municipal, como territorio y gobiernos locales, con mejor conectividad, como el paso Pichachén y conectividad aérea, que son ejes de trabajo importante con el sector privado que se pueden desarrollar en conjunto”.

Hernán Hernández, que preside Contur, valoró la presencia de la subsecretaria de Turismo: “Nos escuchó, la escuchamos. Lo nuestro es reunir lo público y lo privado, mostrar las actividades hechas y lo que queremos hacer”.

A su juicio, la provincia de Biobío “está en una situación privilegiada con un potencial turístico importante. Tenemos mucho que ofrecer y eso es lo que estamos poniendo en valor. Estamos preparados y vamos a seguir preparándonos para mantener la comunicación entre el mundo público y privado para crear una cadena de valor”.

SALTOS DEL LAJA

Los Saltos del Laja son el destino turístico por excelencia de la Región del Biobío. Y justamente esa zona – que es compartida por las comunas de Los Ángeles, Cabrero y Yumbel – fue mencionada por las autoridades que participaron en la reunión con los empresarios turísticos de la zona.

La propia subsecretaria lo reseñó: “Lo que debe apuntar los Saltos del Laja y las zonas aledañas es que no sea solo una foto, una pasada o un recorrido de cinco minutos, sino que en cómo puede ofrecer al turista servicios de calidad para quedarse una o dos noches. La idea es que no solo consuma servicios, sino pueda recorrer las zonas aledañas que no son tan conocidas”.

Al cabo, precisó, “lo que se busca es que el turista tenga una experiencia y eso significa, por ejemplo, un día estar en un sendero del Salto el Laja, después en una viña de la zona y otro día en un parque nacional y así completar dos o tres noches de pernoctación que es lo que deja recursos en las localidades”.