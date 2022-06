Pesar en la comunidad por la partida de Edith Venegas, la gran colaboradora de Iberia

Pesar en la comunidad, especialmente en la familia Azulgrana por el deceso de Edith Venegas Cartes, quien fuera una reconocida hincha de Deportes Iberia.

Quien la conoció sabe que la señora Edith era una persona que colaboraba constantemente con el club, especialmente cuando la institución estaba en Tercera División, de hecho su fallecido esposo, Luciano Godoy fue dirigente de Deportes Iberia, cuando en aquella época la labor dirigencial involucraba más que el solo hecho de administrar el club.

Diversas reacciones han circulado en las redes sociales, como por ejemplo la del ex capitán de Deportes Iberia, ahora concejal de la comuna, José Salcedo quien publicó lo siguiente: “Aún no lo puedo creer. Me cuesta procesar su despedida y solo quiero recordarla así. Feliz con el campeonato del equipo de sus amores el año 2014.

A Edith Venegas siempre la recordaremos como una mujer comprometida, solidaria y muy luchadora. Nunca me voy a olvidar que era la primera en apoyar en los peores años de Iberia. A principios del 2000 cuando no había plata para nada, ahí estaba apoyando para organizar platos únicos”.

Recordó además cuando también tuvo su apoyo. “Para mi despedida se ofreció para hacer las invitaciones y colaborar en todo lo que fuera posible. Como me voy a olvidar que en cada partido de Iberia, sin importar el calor el frío o la lluvia, siempre estuvo ahí. Como voy a olvidar a cuantos compañeros de equipo ayudó cada vez que tuvieron un problema”. El Club Iberia, también manifestó públicamente su sentir por la partida de la destacada hincha: “Hoy es sin duda, un día muy triste para nuestra institución. Con mucha pena nos hemos enterado del fallecimiento de la Sra. Edith Venegas Cartes Q.E.P.D. La señora Edith como era cariñosamente conocida, fue una hincha fiel e incondicional de su querido Iberia, para quien estuvo siempre disponible y dispuesta a colaborar en todo lo que estuviera a su alcance. Nos adherimos al dolor de su familia y amigos, lamentando profundamente su partida, pero seguro que su alma descansa en paz y que desde el cielo seguirá haciendo flamear la bandera de su amado Iberia”.