Usuario de Hospital de Los Ángeles denunció negligencia médica y busca ser indemnizado

Un lector de iniciales T.F.G, que solicitó la reserva de su identidad, expuso a diario La Tribuna que es portador de VIH hace 25 años. “Yo vivía en Santiago y para el estallido social me vine a Los Ángeles, al sector Los Junquillos, a cobrar una herencia familiar”. Relató que no venía enfermo, por lo anterior, tuvo que continuar el tratamiento en el Hospital de Los Ángeles.

Luego de un tiempo, le diagnosticaron diabetes. Para esto le indicaron un medicamento que se llama metformina, fármaco que reaccionó negativamente a la terapia retroviral que tomaba. “No podía volver a Santiago, así que el doctor que me atendió me suspendió todo y me indicó un nuevo tratamiento que me provocó una especie de lepra en todo el cuerpo”, afirmó.

Él comunicó al médico que el remedio que le habían prescrito le hacía mal, a lo que el profesional insistió en que lo siguiera tomando. Posteriormente le dieron insulina, luego lo operaron de la vesícula, después tuvo otra afección prostática, sumado un trastorno ansioso que lo padecía con anterioridad, pero controlado, y con esta situación se agudizó. “Pensé que me moría”, aseguró.

En enero dejó de tomar el medicamento que le hacía mal y casi todos los síntomas se terminaron. Pero la pesadilla no acabó ahí. “Reclamé en el Ministerio de Salud y me ha dado puros calmantes, así que fui a la Superintendencia de Salud y ésta se declaró incompetente ante el caso, porque es un órgano fiscalizador por lo que no pueden fiscalizarse entre ellos. Así que recurrí al Consejo de Defensa del Estado, el que me dijo que en un mes me asignaría una persona para conciliación y todavía no me contacta nadie. Yo soy paramédico hace 26 años y hoy estoy a punto de egresar de enfermería, así que no es que hable con desconocimiento”, continuó. En el folleto del medicamento que le indicaron, en los efectos adversos, aparece que puede provocar una diabetes.

El lector puntualizó que “se hizo admisible el reclamo, por lo que no estoy errado en mi denuncia contra el Hospital de Los Ángeles, específicamente al Centro de Costo de Atención Integral de Salud Sexual, que es donde tratan esto que tengo. La dermatóloga me veía por telemedicina, no podía contradecir al doctor que me había indicado el medicamento”.

Actualmente, le cambiaron el tratamiento a uno bioequivalente, y según indicó, “no es por ser caprichoso”, pero le hace mal y de nuevo volvieron los síntomas.

“También tuve hepatitis el año pasado. Yo llegué de una gran ciudad, donde el VIH no es tema, pero me he encontrado que aquí están 10 años atrasados, me han acusado de que soy irresponsable, que me automedico, que falto a los controles y nada de eso es verdad, porque uno conoce su cuerpo y sabe cuándo algo anda mal”, finalizó.

RESPUESTA DEL HOSPITAL

Tras realizar la consulta por el caso, desde el Complejo Asistencial Dr. Víctor Ríos Ruiz señalaron que “se ha dado respuesta a cada una de las solicitudes presentadas por el paciente a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (OIRS) en los plazos que indica la ley”.

Agregaron que “junto con ello, los funcionarios y funcionarias de los Centros de Costo donde se atiende como paciente del Complejo Asistencial, han entregado las facilidades solicitadas por el usuario. Considerando que nuestra institución acoge cada solicitud presentada por nuestros usuarios y usuarias, manifestamos el interés de resolver sus inquietudes en el ámbito de la salud, dentro del marco de nuestras atribuciones y facultades”, concluye la respuesta.