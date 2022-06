Corma asegura que más de 25 mil camiones han sido contabilizados sólo en 2022 por robo de madera

La Corporación Chilena de Madera (Corma) afirmó que durante el primer semestre de este año se registraron aproximadamente 25 mil camiones con madera robada en la Macrozona Sur, asegurando que no se está cumpliendo el Estado de Derecho en la zona.

Según cifras reveladas por el gremio en 2021, las pérdidas por este delito superaron los 90 millones de dólares.

Así lo informó el presidente de la Corporación Chilena de Madera, Juan José Ugarte, quien expresó su preocupación por el aumento del robo de madera tanto en la región de La Araucanía, como en toda la zona sur. ”En lo que va del año 2022, se han registrado más de 25 mil camiones con madera robada circulando por las rutas del país, de los cuales solo se ha logrado detener a 100. Por lo tanto, no está actuando el Estado de Derecho en detener estas bandas criminales y para poder interrumpir el financiamiento de los grupos terroristas”, aseguró.

En medio de este escenario, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció tres objetivos que apuntan a combatir el robo de madera y aumentar la seguridad en la Macrozona Sur, posterior a una nueva reunión del Consejo Asesor para la Coordinación de Prevención y Control del Crimen Organizado.

“Hay que tener un plan de fiscalización para el robo de madera, a quién se va a fiscalizar, dónde se va a fiscalizar, cuántos recursos se van a destinar a esa fiscalización. También hemos definido desarrollar un plan para la fiscalización e incautación de armas; y tercero, obviamente nos preocupa la seguridad agroalimentaria por la importancia que la región tiene en la producción de agroalimento”, declaró el subsecretario.

En lo referido a la prórroga del Estado de Excepción en la zona solicitada por el Ejecutivo, Monsalve apuntó que “la resolución que dictó el gobierno decretando el Estado de Excepción, contempla todas las facultades que las Fuerzas Armadas y las policías tienen en un Estado de Excepción, pero en el caso del decreto, hemos colocado un foco que es lograr mantener y mejorar la seguridad en las rutas”.

En la misma línea, el senador por la 10º Circunscripción, Gastón Saavedra, dijo que “el delito del robo de madera ha ido creciendo en términos alarmantes en nuestra región, pero hay varias aristas que están sin control. Primero, la circulación de los camiones que se utilizan para estos delitos. No hay control en la carretera. No hay control por parte de Impuestos Internos. Segundo, uno se pregunta, que esta madera es robada en trozo, es elaborada y alguien la vende y alguien la compra. Entonces hay varios delitos que se están configurando como la evasión de impuestos y la receptación. En suma, se ha ido estableciendo un cartel de madera robada que en nuestra región no tiene control y que ha ido creciendo en la generación de recursos con caudales importantes, sin declaración de impuestos producto del tráfico que ocurre a vista y paciencia de la institucionalidad pública, además no hay investigación por parte de la fiscalía, ni detención de la policía, ni fiscalización en aduanas y carreteras”.

“Tenemos un sistema instalado, por lo tanto, hay varias opciones que articular y tomar decisiones para terminar con este negocio que genera violencia y enfrentamientos en la zona, por lo que hay que trabajar para despejar los pasos; por ejemplo, la carretera del Itata o Colcura, que deberían tener control de Carabineros, pero eso no existe”, añadió Saavedra.

Por su parte, el senador Enrique van Rysselberghe declaró que “las cifras entregadas por la Corma sobre el delito de robo de madera demuestran que aquí estamos ante una organización ilícita que es mucho más grande de lo que todo el mundo imagina, y que no se puede catalogar como ‘robo hormiga’ el que 25 mil camiones de madera robada circulen por la Macrozona Sur en un año. Un negocio que genera 90 millones de dólares al año en ingresos no puede ser considerado como un hecho aislado, y es la mejor demostración que estamos ante una mafia a gran escala, que involucra a mucha gente y que cada año crece cada vez más, por lo que debemos enfrentarla y combatirla ahora”.

Respecto a leyes que penalicen este delito, el parlamentario señaló que “por todo esto, es tan necesario legislar sobre el robo de madera, lo cual estamos haciendo en la Comisión de Seguridad del Senado, pese a la oposición y dilación sistemática de los senadores de la izquierda. Esperamos que para fines del mes de julio este proyecto quede despachado para ser ley, permitiendo que Carabineros, la Conaf y el SII tengan mayores y mejores herramientas para combatir este delito”.

Asimismo, la delegada presidencial provincial, Paulina Purrán, manifestó que “valoramos que el poder legislativo esté evaluando implementar nuevas diligencias investigativas, que aún no están aprobadas, pero que sí representan un gran avance para combatir este crimen que afecta a nuestra provincia. Sería de gran ayuda para las policías e igualmente para los hechos que se están investigando en nuestro territorio”. Desde la organización agregaron que en los últimos cuatro años el robo de madera ha crecido de manera exponencial, con una cifra que asciende a los 92 millones de dólares en pérdidas por esta infracción.