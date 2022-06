Giuliana Furci: La conservacionista chilena premiada por National Geographic Society

La conservacionista chilena Giuliana Furci, junto con la conservacionista nigeriana y Exploradora de National Geographic Rachel Ikemeh y a la Exploradora de National Geographic y storyteller Tara Roberts, fueron premiadas por National Geographic Society, por sus contribuciones pioneras en los campos de la exploración, el storytelling y la conservación.

Los premios fueron otorgados esta semana en el Festival de Exploradores que celebra anualmente National Geographic Society, organizado en asociación con Rolex en el marco de su iniciativa Perpetual Planet. Giuliana Furci, conservacionista chilena, centra su trabajo en el estudio y la protección de la diversidad de hongos de su país. Sin información sobre la diversidad de este reino en Chile, aprendió de manera independiente y comenzó a estudiar los hongos en 2000. Escribió una guía de campo de hongos chilenos y se convirtió en la primera mujer especialista en micología de su país. También fundó la Fundación Fungi en 2021, la primera ONG del mundo dedicada exclusivamente a la investigación y protección de los hongos. Estableciendo un ejemplo para los demás países latinoamericanos, trabajó para incorporar la conservación de los hongos al más alto nivel legislativo y posicionó a Chile como pionero en políticas públicas para la protección de los hongos. Más recientemente, estuvo trabajando con las comunidades que dependen de los hongos, aprendiendo el uso tradicional que se les da y estableciendo iniciativas de conservación para preservar ese conocimiento tradicional y la biodiversidad de este reino de importancia crucial.

Rachel Ikemeh, conservacionista nigeriana y Exploradora de National Geographic, trabaja para proteger la última población del colobo rojo del delta del río Níger, una especie en peligro crítico de extinción que se encuentra listada entre las 25 especies de primates en mayor peligro del mundo, con menos de 500 individuos en su hábitat natural. Trabajando en el sector de conservación de su país, Rachel alentó a importantes líderes a firmar un Memorándum de Entendimiento en septiembre de 2020, que establecía la necesidad de proteger al mono. En junio de 2021, el Estado y los gobiernos federales reconocieron a la Apoi Community Conservation Association para proteger y conservar a la población de colobos rojos del delta del río Níger. Rachel es también defensora del chimpancé de Nigeria-Camerún, otra especie amenazada, e instó a las autoridades gubernamentales a designar áreas específicas para proteger a estos chimpancés, especialmente de la caza furtiva.

Explorador/a del Año de National Geographic de Rolex

El premio Explorador/a del Año de National Geographic de Rolex es otorgado a un individuo cuyas acciones, logros y espíritu amplían los horizontes del liderazgo en exploración, y ponen de manifiesto el compromiso por compartir sus conocimientos con el mundo. El galardón reconoce a un miembro de la comunidad de Exploradores/as de National Geographic que arroja luz sobre importantes problemas, descubrimientos y desafíos que enfrenta nuestro Planeta, e inspira al mundo a actuar en pos de un futuro más sustentable. La Exploradora del Año Rolex de National Geographic 2022 es Tara Roberts.

La Exploradora de National Geographic y storyteller Tara Roberts se embarcó en un viaje transformador junto con Diving With a Purpose –un equipo de buzos afrodescendientes– en busca de barcos naufragados que transportaban africanos esclavizados. Roberts documentó sus viajes y las historias de los buzos, los historiadores, los arqueólogos y las comunidades que conoció en el camino para la serie de podcasts de seis episodios apoyada por National Geographic Society Into the Depths. La aclamada serie tuvo más de 430.000 descargas, fue nombrada “Mejor Podcast de la Semana” en Spotify, y apareció en más de cien notas periodísticas en diversos medios. Roberts se convirtió en la primera Exploradora afroestadounidense en figurar en la portada de la revista National Geographic, en donde su relato llegó a más de 26 millones de personas. Por medio de su storytelling, Roberts espera poder empoderar a las personas de la comunidad afrodescendiente y matizar sus historias, colmadas de situaciones difíciles.

Además de las premiadas mencionadas anteriormente, National Geographic Society también nombró, con anterioridad este año, a los ganadores de la Hubbard Medal y los Premios Wayfinder.