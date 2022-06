AMPLIACIÓN: Más de 300 casos activos registra la Provincia de Biobío

Según el detalle del balance emitido por la Seremi de Salud del Biobío, al 9 de junio la Provincia de Biobío contabiliza un total de 88.405 casos acumulados, 88.094 casos recuperados y 915 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. En cuanto a las cifras más recientes, se evidencian 77 casos nuevos y 311 casos activos de coronavirus. Siendo la capital provincial Los Ángeles, la localidad que más colabora con estas cifras con 39 casos nuevos y 186 pacientes activos.

En este sentido, las comunas que lideran las cifras locales son Cabrero, con ocho casos nuevos y 39 casos activos, Yumbel, con nueve casos nuevos y 20 casos activos, y Mulchén, con siete casos nuevos y 16 casos activos de Covid-19. Por el contrario, las localidades que mantienen las menores cantidades de contagios son Negrete, con cero casos nuevos y dos casos activos, y San Rosendo, con cero casos nuevos y tres pacientes activos.

TRES MIL CASOS ACTIVOS SE RADICAN EN LA REGIÓN

Las autoridades sanitarias dieron cuenta a través de la denominada tabla Covid, que la región del Biobío contabiliza al 9 de junio, 850 casos nuevos, 3.000 casos activos, 368.031 casos acumulados de Covid-19. De estos últimos, 230.657 corresponden a la provincia de Concepción, 88.405 a Biobío, 40.265 a Arauco, 5.030 a otras regiones y 3.674 a investigación domiciliaria.

En este sentido, la mayor cantidad de casos acumulados se concentra en las comunas de Concepción (54.123), Los Ángeles (49.717) y Talcahuano (33.613), mientras que las mayores tasas de incidencia radican en Arauco, con 27.862,5 casos por cada 100 mil habitantes; seguido por Tomé y Hualpén, con 24.560,3 y 24.290,4 por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

A su vez, en el caso de los 3.000 casos activos, 2.052 corresponden a la provincia de Concepción, 311 a Biobío, 209 a Arauco, 59 a otras regiones y 369 a casos en investigación domiciliaria. Dando cuenta que las comunas con mayor tasa de activos corresponden a Concepción, con 298,2 casos activos por cada 100 mil habitantes; Curanilahue, con 209,5 casos por cada 100 mil habitantes; y Hualpén, con 194,3 casos por cada 100 mil habitantes.

A nivel regional la comuna de Concepción presenta la mayor cantidad de casos activos, con 710; seguida de Talcahuano, con 302 casos activos, San Pedro de la Paz, con 281 casos activos, Hualpén, con 189 casos activos, y Los Ángeles, con 186 casos activos. Lo que sitúa a la capital provincial del Biobío en el quinto lugar regional, cada vez más lejos de las primeras posiciones que ocupó por un largo periodo de tiempo.

En otras cifras destacadas, la autoridad sanitaria señala que “la Región registra 3.629 fallecimientos confirmados por Covid-19, además de 677 casos probables, sumando 4.306 fallecidos totales”.

Por otra parte, agrega que: “En materia de testeo, la región registró 5.031 PCR informados, con 615 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad día del 12,22% y una positividad de la última semana del 11,25% (…) En materia de aislamiento, 203 personas positivas a Covid-19 realizan su cuarentena en residencias sanitarias, ocupando 169 de las 219 habitaciones habilitadas, lo que representa un 77% de ocupación”.

ONCE MIL CASOS NUEVOS SE CONTABILIZAN EN EL PAÍS

Tal como evidencia el reporte diario que facilita el Ministerio de Salud de Chile, al 9 de junio el país registra 11.027 casos nuevos de coronavirus, los cuales se dividen en 6.091 personas sintomáticas y 1.645 asintomáticas, es decir, que no presentan síntomas. Además, se registran 3.291 test PCR Positivo que no fueron notificados.

Es relevante destacar que la cifra total de personas que han sido diagnosticadas con Covid-19 en el país desde que comenzó la pandemia alcanza a las 3.796.909. De ese total, 42.065 pacientes se encuentran en etapa activa, mientras que los casos recuperados son 3.694.991.

En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información e Información de Salud (DEIS), en las últimas 24 horas del 9 de junio de 2022 se registraron 18 fallecidos por causas asociadas al Covid-19. De esta forma el número total de fallecidos asciende a 58.054 en el país.

Por otra parte, desde la entidad de salud se señala que “151 personas se encuentran hospitalizadas en Unidades de Cuidados Intensivos, de las cuales 83 están con apoyo de ventilación mecánica. Con relación a la Red Integrada de Salud, existe un total de 279 camas críticas disponibles para el paciente que lo requiera, independiente de la región donde se encuentre”.

Asimismo, se agrega que: “Respecto a la de Red de Laboratorios y la capacidad diagnóstica, ayer se informaron los resultados de 81.702 exámenes PCR y test antígeno, alcanzando a la fecha un total de 39.220.648 analizados a nivel nacional. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 13,93% y en la Región Metropolitana es de 16,77%”.

Finalmente, en el caso de las conocidas Residencias Sanitarias, existen 28 recintos de hospedaje, con 2.262 camas totales. Y, actualmente, la ocupación real a nivel nacional es de un 46%, quedando un total de 911 camas disponibles para ser utilizadas.