Inician campaña solidaria para apoyar a los residentes de Fundación Las Rosas

En un año en que la canasta básica ha experimentado fuertes alzas de precios, el llamado

de la institución fraterna, que acoge a 2.000 personas mayores desvalidas, es a realizar

una donación on line para seguir entregando los cuidados básicos y poder calefaccionar

adecuadamente sus 28 hogares a lo largo del país.

“En un año en que todo subió, necesitamos que también aumente tu apoyo y

compromiso”, invita la campaña que se extenderá durante el mes de junio.

“Comenzaron los días más fríos del año y quienes tenemos la responsabilidad de cuidar a

las personas mayores más frágiles debemos doblar el esfuerzo para seguir combatiendo la

pandemia y pasar el invierno sin contratiempos”, así lo explica Tatiana Viveros, directora

de Desarrollo de Fundación Las Rosas, al dar a conocer detalles de la campaña solidaria,

“Para que este invierno no sea el más duro”, cuyo objetivo es conseguir donaciones, vía

on line, para sostener la compra de alimentos y gas para calefaccionar los 28 Hogares en el

país.

Las donaciones pueden realizarse a través del sitio web, www.fundacionlasrosas.cl

Protegidos en Invierno

Según explican los expertos en Salud de la Fundación, las bajas temperaturas traen

aparejadas posibles complicaciones, que en el caso de las personas mayores, ya afectadas

por dos años de pandemia y la fragilidad asociada a su edad, resultan doblemente

peligrosos. A esto se suma la impostergable necesidad de contar con una alimentación

adecuada, que los fortalezca nutricionalmente para enfrentar el frío, la humedad y los

eventuales días de lluvia de estos meses.

“En cada Hogar de la Fundación viven entre 60 y 100 personas mayores, las que

naturalmente necesitan seguir recibiendo diariamente sus comidas para mantener sus

defensas y buena salud”, explica la directora de Desarrollo. Respecto a la necesidad de

calefaccionar los Hogares, agrega: “Quienes conocen nuestros Hogares saben que son

amplios, a veces ubicados en inmuebles antiguos, con grandes salones, ventanales y

pasillos, que requieren de un buen sistema para alcanzar una temperatura adecuada”.

Por lo general, los sistemas de calefacción de los Hogares funcionan en base a gas. El costo

semanal de calefacción por cada Hogar es de $490 mil pesos. Mientras que el costo

mensual de una canasta de alimentos para un residente es de $78 mil pesos, explican

desde la Fundación.

“Al igual como en todos los Hogares de Chile, nuestros costos diarios y mensuales, se han

incrementado continuamente este último año. Calculamos que nuestros gastos se han

elevado en un 20% aproximadamente, lo que resulta muy complejo para una institución

como la nuestra, mendicante, que se sostiene con donaciones y que ya ha sido

duramente golpeada los dos últimos años, con los gastos adicionales y permanentes que

trajo la pandemia”, explica Tatiana Viveros.

Por eso el llamado es a cuidarlos entre todos, contribuyendo con un granito de arena que

se sumará a muchos otros para lograr así que este invierno los residentes no tengan

contratiempos de salud y sigan disfrutando de los cuidados técnicos, profesionales y del

afecto que reciben en los Hogares de Fundación Las Rosas, por parte de sus cuidadoras;

del equipo de Salud integrado por enfermeras, terapeutas ocupacionales, kinesiólogos,

entre otros; y por parte de los voluntarios también, que los visitan y acompañan cuando

las condiciones así lo permiten.

Las donaciones para esta campaña solidaria, que se realizará durante todo el mes de

junio, se pueden hacer vía on line, de forma rápida y segura, a través del sitio web de la

Fundación. Súmate donando en www.fundacionlasrosas.cl