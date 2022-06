Ex líder de la CAM: "Hay una decisión del pueblo mapuche de incorporar las armas si es necesario"

A través del canal de Youtube “Sala de Prensa”, el ex líder y fundador de la Coordinadora Arauco Malleco –CAM- manifestó que la determinación del pueblo mapuche de “incorporar las armas” si fuese necesario, en el camino de su liberación.

En una entrevista publicada el pasado 6 de junio, José Huenchunao manifestó que “aquí ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir, e incluso de incorporar las armas si es necesario, porque no hay ningún pueblo a mi juicio, que se haya liberado de otra manera, porque no se ha visto que un pueblo se libere marchando o con papeles … No es que uno haga una apología de la violencia, sino que esa es la realidad que existe”, precisó.

A lo anterior agregó que “esa es una decisión de un pueblo que hay que conversarlo, hay que discutirlo, y eso tiene que ser así”.

Al ser consultado sobre las víctimas fatales inocentes que ha dejado el conflicto, entre ellos el trabajador mapuche fallecido en Lumaco Segundo Catril Neculqueo, José Huenchunao puntualizó que “es lamentable, y a veces igual uno lo que ve es que a veces hay poco criterio en hacer algunas cosas, por ejemplo, yo nunca empuñaría las armas en contra de un hermano nuestro, aunque muchas diferencias uno tenga, ya que uno lo quiera o no lo quiera ellos son parte de este territorio y donde tenemos que generar esta discusión política e ideológica, y tratar de reconstruir este pueblo con todos, con lo bueno y con lo malo”.