Autoridades y disminución de ataques incendiarios y Estado de Excepción: “Es una medida efectiva”

Diversas autoridades y parlamentarios de la zona destacaron las cifras entregadas por la Asociación de Contratistas Forestales -Acoforag- donde dieron a conocer que los ataques incendiarios disminuyeron un 88% desde la implementación del Estado de Excepción decretado durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Cabe recordar que en su primera cuenta pública, el mandatario enfatizó que “desgraciadamente producto del aumento de graves atentados, incluso con pérdida de vidas y cortes de rutas que ponían en riesgo el libre desplazamiento y abastecimiento, hemos decidido decretar y renovar durante esta semana el Estado de Excepción Constitucional en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco”. En esa instancia agregó que: “Estoy consciente de que esta medida no resuelve el problema de fondo, el cual estamos abordando mediante una política integral de compra de tierras y reconocimiento, pero como Presidente de la República tengo el deber de utilizar todas las herramientas jurídicas a mi disposición para garantizar la seguridad de la población”. Al mismo tiempo comprometió: “Durante nuestro Gobierno, no vacilaré en hacer uso de esas herramientas para que justamente todos los que habitan nuestro territorio puedan transitar por él con seguridad” expresó.

“ES PARTE DE LOS RESULTADOS DE LA POLÍTICA DEL PRESIDENTE”

El vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Mulchén Jorge Rivas se refirió a la situación que se vive actualmente en la Macrozona Sur, indicando que “efectivamente dadas estas cifras que se dieron a conocer los hechos de inseguridad han bajado más de un 80% (…) Uno muestra satisfacción de que esto sea así, y me parece que es parte de los resultados de la política que el Presidente Boric ha llevado adelante, tanto de mantener este Estado de Excepción, pero también de dialogar con las instancias correspondientes”.

A lo anterior agregó que: “Creo que todos los chilenos y chilenas buscamos la paz (…), y además creemos que es importante conversar con aquellos que tienen necesidades, aspirar a cumplir ciertos sueños, y también es necesario combatir a aquellos hechos que escapan a una sociedad organizada, a una sociedad donde se respeta el Estado de Derecho, y donde todos queremos vivir tranquilos”.

Jorge Rivas

“ES UNA HERRAMIENTA ÚTIL PARA CONTROLAR LA CRISIS DE SEGURIDAD”

El senador por la región del Biobío Enrique Van Rysselberghe puntualizó que “las cifras expuestas por la Asociación de Contratistas Forestales Acoforag demuestran fehacientemente que el Estado de Excepción Constitucional es una herramienta útil para controlar la crisis de seguridad que se vive en la Macrozona Sur y contradice, en los hechos, la posición que diversas autoridades sostuvieron al llegar al gobierno relativa a que esta medida no ayudaba a disminuir o controlar los ataques terroristas”.

El senador de la UDI comentó que “los hechos y los datos duros, como los expuestos por Acoforag han obligado al gobierno a extender el Estado de Excepción por otros 15 días, dejando en evidencia que nunca se debió suspender esta medida en la Macrozona Sur. Es de esperar que el próximo paso del gobierno sea eliminar el concepto de “acotado” del Estado de Excepción y permitir que las Fuerzas Armadas y Carabineros se desplieguen por toda La Araucanía y las provincias de Biobío y Arauco, para garantizar la seguridad y el orden en cada una de sus comunas”, indicó.

Enrique Van Rysselberghe

“LA DESICIÓN TOMADA HA SIDO ACERTADA”

El senador de la región del Biobío Gastón Saavedra (PS), por su parte, valoró las cifras entregadas la semana pasada, donde comentó que “los resultados que hoy día constatamos demuestran que la medida tomada del Estado de Excepción Constitucional en la zona de la provincia de Biobío y Arauco ha sido efectiva, porque nos ha demostrado que se van cumpliendo ciertas premisas, se controla el orden público y hay menos hechos de violencia, hay menos trabajadores involucrados y los bienes de las empresas son los que no están sufriendo desmanes ni son quemados en muchos casos, por lo tanto, esto es un avance”.

Saavedra además agregó que “es destacable mencionar lo que el Presidente de la República le comunicó a todos los chilenos en su alocución de su cuenta pública, donde estableció como un eje estratégico la seguridad de todos los chilenos, y en ese caso también reconoce como un instrumento necesario de aplicar el Estado de Excepción Constitucional que es una de las líneas de carácter jurídica que la Constitución le entrega al Presidente, por lo tanto, la decisión tomada ha sido acertada y ha sido correcta respectos a los resultados que se están logrado”.

Gastón Saavedra

“EL ESTADO DE EXCEPCIÓN ES COMPLETAMENTE EFECTIVO”

La diputada por el distrito 21 Flor Weisse, puntualizó que “las estadísticas obedecen a lo que sostuve desde hace meses, el Estado de Excepción es completamente efectivo en la disminución de atentados. Es por esa razón que se lo solicitamos reiteradamente al gobierno”.

A lo anterior enfatizó que “ahora, la pregunta es qué pasaría si el gobierno dejara su ideología de lado y no acotara las herramientas que dispone para brindarnos protección y seguridad. Bueno, probablemente no hubiésemos tenido que lamentar vidas y las cifras seguirían mejorando. Eso es lo que va a tener que cargar este gobierno por su tozudez y ceguera ideológica. Muestra de esto es cuando una ministra de Estado miente al decir que los atentados aumentaron en un 400% durante el Estado de Excepción, lo cual utilizaron como argumento para no decretar esta medida. Esto solo obedece a que están tomando decisiones desde la comodidad de un escritorio a 600 kilómetros de distancia y no considerando a quienes tenemos el conocimiento de lo que se vive en la zona”, precisó.

Weisse agregó que “finalmente decirle al Presidente Gabriel Boric que además de agradecer a las Fuerzas Armadas, cosa que valoro, debería entregarles un respaldo absoluto y no seguir acotando las herramientas que el estado posee para brindar seguridad a sus habitantes”.