Imparten taller de videodanza para personas mayores en Los Ángeles

Durante mayo y junio, la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles impartirá en sus aulas un interesante taller gratuito de introducción a la videodanza par las personas mayores, denominado “La Danza de mis manos”.

La actividad busca, entre otras cosas, incentivar la participación de estas personas en experiencias artísticas y tecnológicas.

La instancia, dictada por la destacada creadora e intérprete del movimiento, Loreto Urrutia Ávila, es parte de las actividades realizadas por la Escuela de Sensibilización Tecnológica, programa de formación en artes y tecnologías del colectivo Toda la Teoría del Universo (TTU) de Concepción, quienes llevan más de un año trabajando en la divulgación de estas temáticas tanto con niños como con adultos, dictando diversos talleres abiertos a la comunidad regional a través de la escuela.

Esta es la segunda versión de “La Danza de mis Manos”, a través de la Escuela de Sensibilización, pues el año pasado en el Cesfam de Pedro de Valdivia en Concepción ya se realizó el taller con personas mayores. “Fue una experiencia muy gratificante, lograron conectar fácilmente y agradecieron mucho el espacio de expresión; había señoras que ya tenían cierto grado de dificultad motora, pero sentadas podían perfectamente danzar a través de sus manos. Se sintieron realizadas, ya que era algo que les permitía participar y proponer sin sentirse excluidas o que significase evidenciar en ellas el desgaste propio de la edad, llegaban cansadas y se iban más ligeras y alegres”, comentó la profesional.

Respecto al uso de los dispositivos móviles, Urrutia piensa que existen prejuicios en torno a la cercanía de la adultez con la tecnología y su capacidad de adaptarse a ella. “Fue muy muy sencillo registrar con los celulares, proponer escenas, etc., y para mí es siempre muy motivador constatar que la danza y la creación no son patrimonio de algunos cuerpos privilegiados. Actualmente todos tienen a su alcance dispositivos móviles, hacen fotos o videos de su familia, nietos, etc. Usar el teléfono cómo dispositivo de registro es un ejercicio cotidiano y la idea es mantenerlo así, utilizar a nuestro favor esa cotidianeidad, y disponer la cámara cómo un ojo que registra las cosas que me llaman la atención”, explicó.

El taller cuenta con 10 cupos disponibles y se realizará en tres jornadas, siendo la primera de observación de los referentes históricos, ejercicios individuales y exploratorios con sus dispositivos. Luego se sumará una nueva jornada práctica, para concluir con el visionado y comentarios sobre los trabajos que se logren de la experiencia.

Las clases se llevarán a cabo los días 31 de mayo, y 7 y 28 de junio; la información ya está disponible en las redes de la Corporación Cultural Municipal de Los Ángeles y de Toda la Teoría del Universo, y además puedes inscribirte directamente en el correo electrónico escuela.ttu@gmail.com