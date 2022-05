Con éxito culminó el primer encuentro provincial de Trastorno del Espectro Autista

De manera exitosa se llevó a cabo el primer encuentro de agrupaciones de Trastorno del Espectro Autista de la provincia, este miércoles en Cabrero.

El evento convocó a distintas autoridades comunales y representantes de agrupaciones del TEA, con el objetivo de establecer una mesa de trabajo para romper las barreras actuales y fomentar la inclusión.

El Trastorno del Espectro Autista es una condición manifestada en una variedad amplia de comportamientos, intereses y actividades, desde los primeros años y a lo largo de toda la vida y que necesita de políticas públicas y requerimientos de apoyo, para que ellos puedan participar íntegramente en la sociedad (primera infancia, edad escolar, adolescencia y proyecto de vida, inserción laboral, entre otros).

La agrupación TEAcompaño de Cabrero, en alianza con la Municipalidad a través de su oficina de la discapacidad, convocaron a distintos actores y autoridades de la provincia de Biobío para complementar ideas que impulsen proyectos y actividades que les den una mejor calidad de vida a quienes tiene la condición.

Al respecto, el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, indicó que “nos fuimos dando cuenta que hay una situación que abordar de manera urgente. Si esto no lo enfrentamos con decisión y organización no vamos a poder apoyar como ustedes nos solicitan. Tenemos opciones de apoyar con políticas y dinero nuestro, pero debemos generar políticas nacionales que no se ven hoy. Con esta agrupación queremos llegar al Gobierno y al parlamento para que comprendan las necesidades que estas madres tienen con sus niños”.

Las agrupaciones que participaron del encuentro son la Agrupación TEAcompaño de Cabrero, Agrupación Mariposa Azul de Yumbel, Agrupación TEApoya Negrete, Comunidad Autista de Nacimiento y la Agrupación TEAcompaño de Los Ángeles.

Anyela Moya, presidenta de la Agrupación TEAcompaño de Cabrero, manifestó que “la idea es seguir visibilizado la condición de nuestros niños y seguir luchando por sus derechos. En Santiago hubo una marcha de No más Bullying, no más discriminación, y no más nula capacitación de los docentes. Desde acá nosotros queríamos apoyar porque esto se levanta por la discriminación que nuestros niños sufren”.

Según información de ONU, durante la última década se ha avanzado de manera notable en el acceso a la educación en general, y más específicamente en el caso de las personas con autismo.

Sin embargo, en 2020, cuando la pandemia de Covid-19 se extendió globalmente, la mayoría de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, lo que afectó a más del 90 % de los estudiantes en todo el mundo. La interrupción del aprendizaje causada por la pandemia ha revertido años de progreso y ha exacerbado las desigualdades en la educación.

Muchos estudiantes con autismo se han visto especialmente afectados de una manera desproporcionada a causa de la interrupción de sus rutinas, así como por los servicios y apoyos de los que dependen.

A nivel nacional, distintas agrupaciones dedicadas a concientizar este tipo de trastornos, organizan marchas, encuentros y actividades al aire.

En la mayoría de las manifestaciones los participantes asisten con distintivos de color azul, globos y banderas para dar realce a una lucha que viven las familias para que la sociedad conozca qué es el TEA.