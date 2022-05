Rescatan a ciudadana chilena secuestrada en Perú

A través de un trabajo de investigación y coordinación entre la policía y el Ministerio Público de Perú, se logró rescatar este jueves a Viera Rivera Salazar, de 42 años, y a su hija de dos años, desde una vivienda ubicada en la ciudad de Lambayeque, en el norte del país vecino.

Según consignó el medio peruano Diario Correo, la mujer aseguró estar secuestrada desde diciembre de 2018, momento en el que intentó retornar a Chile. No obstante, su pareja, de nacionalidad peruana y a quien conoció a través de Facebook, impidió su retornó secuestrandola por casi cuatro años.

“La comida me la daban por la puerta y luego me encerraban, pues todo el día me tenían vigilada (…) Mi hija no habla, no interactúa con otros niños porque no hemos salido a la calle, mi hermana desde Chile hizo una denuncia, pero me obligaron a mentir y la denuncia se archivó”, declaró la víctima.

A su vez, detalló que la casa donde permaneció prisionera era de sus suegros, quienes la “insultaban de la peor manera, pese a que estaba embarazada. Incluso mi suegro me golpeó al descubrir que hablaba con mi hermana pidiéndole ayuda que me rescaten”.

Finalmente, las autoridades locales fueron avisadas por una vecina del sector, por lo que se comenzó una investigación que concluyó con el rescate de la mujer junto a su hija. Sin embargo, no se entregaron detalles de si el delito será castigado.