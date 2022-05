En la actualidad, resulta imposible tener un emprendimiento exitoso sin contar con presencia en la web. Esto se debe a que las tendencias de los consumidores han cambiado y, hoy, estos se encuentran en Internet. Ahora bien, no basta solo con montar un sitio y esperar que los clientes lleguen como por arte de magia. Es necesario trabajar hasta encontrar el plan de mercadotecnia que mejor se adapte al negocio y sus seguidores. ¿Cuáles son las mejores estrategias del marketing digital en 2022?

Marketing de contenidos

El marketing de contenidos es, sin duda, una de las estrategias más efectivas que tiene la mercadotecnia digital. Su éxito se debe a que muchos de los usuarios que realizan compras por Internet acuden primero a fuentes de información que les resulten valiosas. Estas fuentes comparten contenido especialmente creado para satisfacer las necesidades de sus potenciales clientes. En tal sentido, el marketing de contenidos ha sido por demás revolucionario, ya que cambió por completo la manera de promocionar a una marca. Ya no se trata solo de listar características, sino de dar a conocer todas las ventajas que tendrá una persona si adquiere determinados productos. Para que esto funcione, es necesario hablarles directamente a las personas desde la experiencia personal. Es por eso que, si se logra hacerlo bien, esta estrategia es la más eficaz.

SEO

El SEO sigue siendo protagonista del marketing digital en el 2022. Con esto nos referimos a todas aquellas estrategias que optimizan un sitio web y todas sus páginas para los buscadores. Esto es importante, ya que los buscadores pueden analizar la temática del sitio e incluirlo en aquellos resultados de las búsquedas que se relacionan con ese tema.

Supongamos que un usuario quiere hacer apuestas deportivas, pero no sabe en qué plataforma. Una búsqueda en Google le dará los resultados más acordes, dependiendo de lo optimizado que esté un sitio web que opere en su región. Por ejemplo, una plataforma que se dedique a este entretenimiento podría incluir contenido que aliente a los usuarios a hacer sus pronósticos, explicando cómo funcionan las apuestas y detallando las estadísticas para algún partido en particular. Sin embargo, también es necesario optimizar otros elementos con las etiquetas correspondientes, como las imágenes y los títulos. Estas y muchas otras acciones inciden en el SEO.

El marketing de contenidos, el human centric marketing y el SEO son algunas de las tendencias de la mercadotecnia digital en 2022.

Human centric marketing

A propósito del contenido y la forma de dirigirse a los clientes, una de las últimas tendencias de la mercadotecnia digital es el human centric marketing. En español, esto se traduciría como marketing que se centra en la humanidad, lo que significa que ya no hay que dirigirse a una sola persona, sino a un grupo interesado en nuestros servicios. La premisa sigue siendo acompañar al cliente en todas las etapas del proceso de compra, pero dirigirse a él no como un cliente, sino como una persona que forma parte de la sociedad. Hoy, estas personas interactúan con las marcas y dan su opinión, por lo que tienen que ser tratadas como interlocutores y no como sujetos pasivos.