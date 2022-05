Capítulo 6 Convención en Simple: Mitos y verdades sobre la nueva Constitución

El grupo ya realizó la primera reunión de trabajo en el ex congreso nacional, donde asistieron todos los convencionales de la región del Bío Bío, el vicepresidente de la instancia, Jaime Bassa, y además el gobernador regional Rodrigo Díaz.

En el sexto capítulo del podcast Convención en Simple, se abordaron los distintos mitos y verdades en torno al trabajo de la Convención Constitucional.

El abogado y director de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández, respondió distintas consultas que ha presentado la comunidad en cuanto al proceso de redacción de la nueva Constitución Chilena.

PLURINACIONALIDAD

La primera afirmación fue que la plurinacionalidad no tiene mayores consecuencias prácticas, es solo reconocer que tenemos distintas culturas en Chile.

Al respecto, Fernández explicó que “esto es muy importante porque muchas veces confundimos entre multiculturalidad y plurinacionalidad. La primera significa reconocer que hay distintos tipos de culturas dentro de una nación, y la segunda significa que se aprobó que existen distintas naciones dentro de un mismo país. Se declaran 12 naciones dentro de Chile -11 de pueblos originarios más la nación chilena”.

Una de las consecuencias concretas que trae este cambio son las autonomías territoriales indígenas, es decir, que existan territorios exclusivamente de un pueblo originario con un autogobierno, sus propias autoridades políticas y su propio sistema jurídico.

Otra consecuencia que mencionó el abogado fueron los “escaños reservados por ejemplo en el Congreso o cualquier estructura de Estado, y otra es que cualquier materia o asunto que afecte los derechos constitucionales de las personas de pueblos originarios debe consultárseles y ellos deben manifestar su consentimiento”.

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS

Otra afirmación relacionada a los mitos o realidades es que para crear autonomías territoriales indígenas el Estado deberá expropiar muchos terrenos en Chile.

Frente a eso, el profesional confirmó que “es una realidad. Puede haber 11 autonomías territoriales y hoy en nuestro territorio hay habitantes de distintas culturas. Por ejemplo, en el sur hay personas mapuches y otras que no, pero comparten terrenos; entonces si se quisiera armar la autonomía territorial en el sur es necesario expropiar a personas que tienen terrenos o casas en esos lugares. Lo mismo se aplica en el resto del país”.

CONFLICTOS

La tercera afirmación tiene relación con algún conflicto entre una persona de la nación chilena y otra persona perteneciente a un pueblo originario. ¿Este conflicto lo resolverá la autoridad correspondiente a ese pueblo originario bajo sus normas u otra autoridad?

En relación a esta consulta, Fernández detalló que “en ese caso no es ni mito ni verdad. Es algo incierto porque no queda definido y eso es problemático. Si te va a juzgar una autoridad de un pueblo indígena podría aplicar normas que no están en la ley general del país”.

COLEGIOS PARTICULARES SUBVENCIONADOS

En materia de educación, otra afirmación relevante es que si se aprueba la nueva Constitución desaparecerán los colegios particulares subvencionados.

Respecto a eso, el director de Pacto Social sostuvo que “es casi verdadero porque aún no está en el borrador final. Establece un sistema público de educación que asegura financiamiento a los colegios estatales. Respecto a la educación particular no se refiere. Evidentemente hay una exclusión porque solo asegura los estatales”.

DERECHO A LA VIVIENDA

El siguiente mito o verdad se basa en la duda de si la Constitución va a asegurar o no una vivienda digna para todos los chilenos.

“De manera indirecta está, pero no lo asegura. Una cosa es declarar el derecho y otra es hacerlo efectivo. Se han sumado muchos derechos y eso genera que no se priorice nada y no se materialice”, indicó Fernández.

PROPIEDAD PRIVADA

La Convención eliminó el derecho a la propiedad privada. Otra afirmación sobre la cual el abogado confirmó que es falsa.

Explicó que “es importante hacer presente que se debilita respecto a como está hoy porque si te expropian el problema es cuánto te pagan y cuándo. Si no queda este tipo de resguardo es que se termina pagando en cuotas. Eso genera incertidumbre y es relevante”.

ABORTO LIBRE

Otro planteamiento relevante que genera dudas en la comunidad es si la nueva Constitución permite el aborto libre hasta los nueve meses. En relación a esto, el entrevistado aseguró que “es verdadero, pero hay un espacio discutible. Quedó establecido este derecho y no fija condiciones, pero sin perjuicio de eso parece razonable ponerle límites. No hay ningún país que tenga este derecho hasta los nueve meses, entonces sería bueno crear una ley”.

AGRICULTURA

La nueva constitución termina con la agricultura ¿Mito o realidad?

Respecto a esto, Fernández indicó que “es falso, pero si se puede generar situación de incertidumbre y de riesgo para el trabajo agrícola por el derecho a la naturaleza que habla de la biodiversidad, por lo tanto, hay dudas sobre hasta donde se puede explotar un campo. Por otro lado, están los derechos de aprovechamiento de agua y en este caso habrá un servicio público que repartirá estas cuotas de derechos los cuales quedan sujetos a extinción”.

ISAPRES

Otra afirmación importante es que la nueva Constitución elimina las Isapres. En relación a eso, el abogado detalló que es problemático que se hagan políticas públicas en la nueva Constitución.

“Lamentablemente es verdadero por un elemento solidario. Ese siete por ciento debería irse sí o sí a Fonasa pero tendrías que pagar un seguro. Las personas que no tienen recursos estarían obligadas a ir al sistema estatal”, indicó.

AFP

La nueva Constitución elimina las AFP y nos obliga a cotizar en un sistema de reparto. Respecto a una de las últimas afirmaciones, Fernández, destacó que: “No hay ninguna norma expresa. Si se aprobó el principio de solidaridad, es decir, lo que tu cotizas va un fondo para aportar a pensiones de otras personas; y también se estableció un sistema de seguridad social público, y aquí las AFP no podrían existir”.