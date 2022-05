Municipio de Santa Bárbara se sumará a las acciones judiciales por el atentado que afectó a transportistas

Los alcaldes de Santa Bárbara y Mulchén, Daniel Salamanca y Jorge Rivas, respectivamente reaccionaron frente al último ataque incendiario que se registró en la provincia de Biobío, el pasado miércoles, y que dejó sin su fuente laboral a transportistas provenientes de la comuna de Santa Bárbara.

Cabe recordar que el último atentado se registró en Mulchén en el sector de Santa Adriana, donde fueron incendiados cinco camiones y una maquinaria forestal, en un hecho adjudicado por la Coordinadora Arauco Malleco –CAM- a través de panfletos dejados en el lugar por el denominado Organismo de Resistencia Territorial -ORT- Toño Marchant.

En el lugar, la maquinaria no solo fue quemada sino que además los trabajadores fueron encañonados y amenazados en medio de disparos, según se informó respecto de los hechos que terminaron sin personas heridas.

De acuerdo a los reportes policiales, hasta el predio forestal del fundo “San Pedro”, ubicado en el kilómetro 18,5 de la Ruta Q-751, llegaron cerca de las 08:00 horas, al menos cinco desconocidos, movilizados en una camioneta de color rojo, que actuaron a rostro cubierto. Las diligencias investigativas siguen en desarrollo por parte de un equipo especializado de la PDI en coordinación con el Ministerio Pùblico.

APOYO A ACCIONES JUDICIALES

El alcalde de Santa Bárbara Daniel Salamanca, se trasladó al lugar del atentado en horas de la mañana. En el lugar aún había vestigios de la acción incendiaria y de los daños provocados, confirmando que buscan sumarse a las acciones judiciales que evalúa presentar la Delegación Presidencial de la provincia de Biobío.

En particular indicó que “primero lamentar este atentado terrorista del cual han sido víctimas vecinos y transportistas de nuestra comuna de Santa Bárbara, no solo dueños de camiones, sino que también los conductores, donde gracias a Dios no hubo personas lesionadas pero sí afectados por temas sicológicos”, precisó.

Junto con ello comentó que estos “hemos estado en contacto con los afectados y les hemos señalado que vamos a buscar las diferentes vías legales, y en principio, vamos a apoyar cualquier querella que sea presentada por la Delegación Presidencial”. En paralelo expresó que buscan la forma de apoyar a los afectados a través de la asesoría jurídica de la municipalidad, para definir “cómo poder enmendar el daño económico y presentar las solicitudes a los organismos del Estado correspondientes”.

En esa misma línea puntualizó que “esto es muy lamentable ya que deja a muchas familias sin ningún tipo de fuente laboral, por lo que este asunto, se va a abordar en una reunión en la municipalidad para tener todos los antecedentes”. Además manifestó que gestionan ayuda para retirar la maquinaria destruida de la zona del ataque, “ya hemos conversado con la PDI, y también vamos a prestar apoyo para poder trasladar estas maquinarias en algún momento cuando ya se dé la orden de poder retirarlas de este lugar hasta Santa Bárbara. Reiterar que queremos que estos hechos no se repitan, porque al final del día son personas y vecinos que tienen una familia detrás, y que en definitiva afecta la paz en la cual estábamos hasta hace algunas semanas”, enfatizó.

AUMENTO DE PERSONAL POLICIAL

El alcalde de Mulchén y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades de la región del Biobío Jorge Rivas, junto con lamentar el nuevo atentado que se registra este 2022 en la comuna, confirmó que solicitaron un aumento de la dotación policial para la comuna y el resto de la provincia.

En este caso comentó que “la verdad es que es sorprendente lo que está sucediendo (…) Hace poco se quemaron unos camiones y habíamos tenido otro tipo de situaciones en sectores rurales de Mulchén, y por cierto nos sorprendió tempranamente la quema de estos camiones. Son hechos que uno debe repudiar, y en definitiva esperar que las instituciones hagan su pega y den con los resultados que la comunidad espera. Es lamentable también por la gente que perdió esta maquinaria debido a que son personas de esfuerzo, y que no tenían seguros”, precisó.

A lo anterior agregó que “este tipo de hechos genera temor en las comunidades afectadas, uno tiene bastante contacto con el sector rural, y obviamente que son personas que se asustan y temen con este tipo de situaciones, no están acostumbradas a este tipo de acontecimientos. Ahora uno tiene la esperanza de que el Gobierno tome las decisiones adecuadas para garantizar mayor seguridad en estos territorios de nuestro país, (…) y no podemos estar de acuerdo en cómo ocurren este tipo de acontecimientos porque hay gente de trabajo que se ve afectada”, precisó.

El alcalde Rivas agregó que como municipio solicitaron un aumento en la dotación policial para la comuna, al argumentar que: “Mulchén sigue siendo una comuna tranquila, espero que siga en esa línea, pero le hemos dicho al subsecretario del Interior, con quien mantuve una reunión y abordamos la seguridad que se le debe brindar a la zona, y pedimos más efectivos policiales para la comuna y la provincia, porque a veces se evitan hechos delictuales y coloca todos los recursos en una comuna determinada, sobre todo en las más grandes, pero los delitos se van a las comunas más pequeñas y donde hay menos seguridad y vigilancia policial, por lo que en términos de equidad, creo que el Estado y el Gobierno debe ser capaces de llegar a todas las comunas del país con todas las garantías que la gente está exigiendo”.