Diputadas de Biobío emplazaron al Gobierno a tomar acciones concretas tras atentado en Mulchén

Parlamentarias del distrito 21 se alinearon al solicitar al Gobierno actuar de manera enérgica en materia de seguridad tras los episodios de violencia registrados en la provincia de Biobío, coincidiendo al expresar que, a su juicio, el Estado ha presentado una falta de acciones concretas para enfrentar la violencia en la Macrozona Sur.

Además, enfatizaron en la importancia de agilizar proyectos de ley, como el de Infraestructura Crítica, y pidieron decretar Estado de Excepción Constitucional tras los nuevos ataques incendiarios.

“ACÁ MÁS QUE UN DIÁLOGO, HAY UN MONÓLOGO”

La diputada del distrito 21 Flor Weisse emplazó a la ministra del Interior a realizar acciones concretas para resguardar la seguridad de las personas. Afirmó que “acá más que un diálogo, hay un monólogo, y que lamentablemente se hace a través de ataques terroristas, usurpaciones, quemas, incendios y asesinatos. Ministra, ¿Cuándo se va a sacar la venda de los ojos y ver lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestra zona y estar del lado de las víctimas? La ideología no permite ver cuáles son las verdaderas víctimas y presentar apoyos y programas de protección que resguarden la seguridad y la vida de cada una de las personas”, precisó.

Junto con ello agregó que “estoy como diputada del distrito siempre a disposición para conversar y trabajar con el gobierno en materia de protección a las personas, y enfrentar esta crisis de violencia y de terrorismo que hasta ahora estamos viviendo, y que lamentablemente cada día está aumentando”.

A lo anterior agregó que “se anuncia aumento de recursos para compra de tierras por ejemplo como una medida, pero esto no tiene ningún efecto porque los hechos de violencia y terrorismo aumentan, entonces hasta cuándo el gobierno se mantiene indolente y pasivo frente a un tema, que además se había comprometido con respecto de buscar una forma de entregar protección a través de la presencia de fuerzas armadas a la gente en la zona, pero nuevamente por cuestiones ideológicas la izquierda se niega a estar dispuesta a apoyar a nuestra gente”, enfatizó.

Flor Weisse además comentó que “la violencia y el terrorismo ataca a todos de manera transversal, y esperamos que la izquierda se ponga una mano en el corazón, y por temas netamente ideológicos no deje de pensar en las personas y de estar apoyando las iniciativas que hoy día aún esperamos que se empiecen a debatir en el congreso como la ley de infraestructura crítica, donde se tienen que hacer indicaciones que el gobierno aún no ha presentado, porque lo que se dice es que no tienen los votos a favor, por lo que esperamos que se legisle pensando en las personas”, aseveró.

Flor Weisse

“EL PAÍS ESTÁ IMPÁVIDO Y EL GOBIERNO INACTIVO”

La diputada del distrito 21 Joanna Pérez exigió al Gobierno salir de la inacción y trabajar las iniciativas de ley que se encuentran en el parlamento o ingresar su propuesta con urgencia.

En este caso comentó que “hacemos un llamado a dejar las dos almas del Gobierno, una que quiere gobernar, que pide acuerdos y otra que no se coloca de acuerdo ni siquiera para presentar un proyecto comprometido con la ciudadanía. Yo llamo a pensar en Chile y en el miedo que tiene la gente” señaló la legisladora.

En la misma línea, Joanna Pérez agregó que “el país está impávido, el Gobierno está inactivo porque no logra acuerdo con sus partidos políticos. Si el Partido Comunista no está de acuerdo, que lo digan, que sea sincero con las personas que esperan en La Araucanía, en Arauco, mirando al Gobierno que no toma decisiones”, enfatizó.

Junto con ello, Pérez enfatizó que “nosotros hemos solicitado, dada las actuales condiciones, que el Ejecutivo decrete Estado de Excepción Constitucional y adicionalmente le ponga urgencia al Proyecto de Infraestructura Crítica o tramite su propuesta de Estado Intermedio, porque no podemos sólo preocuparnos de las carreteras, que por cierto son muy importantes, sino que también debemos restablecer el Estado de Derecho en todo el territorio y devolverle la tranquilidad a las personas”, finalizó.