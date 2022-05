Antuco: Municipio se refirió a denuncia por "múltiples disparos" realizada por vecinos

El municipio de Antuco se refirió a una denuncia realizada por vecinos de la comuna el pasado fin de semana, quienes acusaron una “balacera” en el sector de Rinconada de la comuna durante el sábado.

Alcalde de Antuco Miguel Abuter indicó que “esta mañana de lunes me reuní con el teniente de carabineros de Antuco, donde conversamos lo sucedido el día sábado en el sector de rinconada de nuestra comuna. Me informó que se trata de una persona, un particular, que teniendo permiso para caza deportiva, tuvo algunos episodios de disparos, donde según el relato de vecinos llegaron las casas cercanas, más o menos unos 200 metros”, precisó.

En esa misma línea indicó que “se recogió obviamente todos estos casos donde, a los vecinos y conversando con uno de ellos se le sugiere que hagan la denuncia correspondiente, y dónde no podemos como administración municipal nosotros tolerar que esto suceda nuevamente”, enfatizó el edil.

Junto con lo anterior, el alcalde Abuter comentó que “es un hecho afortunadamente aislado, primera vez que pasa, y nosotros como municipalidad nos vamos a hacer cargo en la denuncia, y así devolver la tranquilidad de esta hermosa comuna de Antuco”, finalizó.