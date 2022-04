Capítulo 4: ¿Cómo avanza el trabajo constituyente en cuanto a derechos fundamentales?

“Libertades y derechos frente al poder del Estado”. Así definió el concepto de derechos fundamentales el abogado Alejandro Fernández, en el cuarto capitulo del podcast Convención en Simple.

Dentro de los tipos de derechos fundamentales se encuentran la libertad de enseñanza, libertad de culto, libertad de expresión, entre otras; en los cuales los ciudadanos esperan que el Estado sea pasivo.

Fernández, explicó que “estos son los derechos de primera generación que reconoce la Constitución. Luego vienen los de segunda generación, que son un avance a nivel constitucional. Estos ya no tienen que ver con libertades, sino que el Estado garantiza ciertos derechos para asegurar una buena calidad de vida a los ciudadanos. Aquí hablamos del derecho a la salud, a la educación, a una vivienda digna, entre otros. Lo que busca la nueva constitución es crecer en derechos sociales, sin embargo, también es un problema cuando hay un listado muy grande porque no se sabe qué priorizar”.

¿CÓMO HACER VALER LOS DERECHOS?

En relación a las libertades, el abogado indicó que existe un “recurso de protección. Si a ti te vulneran uno de estos derechos, por ejemplo, si no puedes expresarte libremente, tú puedes ir a la Corte de Apelaciones y te pasan un formulario donde explicas lo que te pasó. La Corte va a escuchar a la otra parte que está afectando tu derecho y luego toma las medidas necesarias. Por otro lado, están los derechos sociales, como el derecho a la salud y educación. Aquí no corresponde que los Tribunales sean los que hagan efectivos estos derechos sino el Gobierno a través del Congreso y las leyes”.

¿QUÉ PRIORIZA LA CONVENCIÓN EN CUANTO A DERECHOS?

Respecto a los avances del proceso constituyente en materia de derechos, el profesional explicó que “lo que se ha visto hasta ahora es que hay ciertos grupos que tienen causas específicas dentro de la Convención. Uno ve que priorizan esas causas específicas más que los derechos que los ciudadanos están esperando. Se aprobaron derechos reproductivos sexuales, la educación sexual integral, derecho de identidad o derechos de medio ambiente; pero en cuanto a derechos sociales no se ha aprobado nada y quedan pocas semanas”.

Además, no se han aprobado artículos que reconozcan los derechos hacia los padres, sino que se establece que desde el Estado se fijan los derechos morales, religiosos, sexuales, entre otros.

DERECHOS DE LA NATURALEZA

Uno de los conceptos que llama la atención y que ya está aprobado en la Convención son los derechos de la naturaleza.

Frente a eso, Fernández indicó que “este incluye la biodiversidad, y eso significa plantas, animales, hongos y microorganismos, es decir, todos ellos tendrían derechos. Es llamativo porque lo normal es que los derechos sean de las personas, sin embargo, aquí se establecen derechos para estos seres vivos sin que se establezca una prioridad entre las personas y la naturaleza. En ese sentido se pueden generar muchas tensiones y luchas que pueden jugar en contra, porque se pone a la naturaleza como una oposición”.

DERECHO DE PROPIEDAD

Otro concepto que ha estado muy en boga en la Convención es el derecho de propiedad, el cual es protegido de una manera robusta por la Constitución actual.

En relación a esto, el abogado sostuvo que “esta muy bien regulado y no ha sido problemático, ha funcionado bien. En cuanto a la expropiación de una propiedad lo primero que se establece es que se tiene que determinar el daño patrimonial efectivo. Tienen que indemnizarte el valor comercial que corresponde y no el que dice un burócrata y tienen que pagarte al contado en forma previa a la expropiación”.

En la Convención ya se aprobó el derecho de propiedad “pero los dos resguardos del pago de daño patrimonial no se han aprobado. No queda escrito pese a que había propuestas. Lo que no se entiende es el por qué cambiarlo si ya funcionaba bien”.

¿CÓMO VAN A FINANCIAR ESTOS DERECHOS?

En relación a esto, el entrevistado indicó que “la Constitución no considera recursos para eso. Lo preocupante es que mucha plata se puede ir en lo que ya se aprobó, por ejemplo, las Asambleas Regionales. A eso se le suma el contexto económico con la alta inflación”.

Agregó que, “hay otras cosas que también se traducen en un mayor gasto, tales como terminar con las concesiones en las carreteras. En caso que esto ocurra habría que indemnizar y eso es un mayor gasto”.