La Convención en Simple Capítulo 1: Las discusiones más importantes en el proceso de redacción de la nueva Carta Magna

Ya se emitió el primer capítulo del Podcast Convención en Simple -una iniciativa organizada por la CChC- que busca dar a conocer de manera sencilla a la ciudadanía el trabajo que se realiza actualmente en la Convención Constitucional.

El objetivo principal es explicar cómo afecta a las personas las discusiones y los hechos más relevantes que ocurren en el proceso de redacción de la nueva Constitución chilena.

En ese contexto, el abogado y director de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández, indicó que “el primer efecto de este proceso en la vida cotidiana es que nos da la sensación de vivir en paz social y convivencia. Si no hubieran Constituciones, básicamente nuestros derechos y libertades no se podrían respetar. Uno lo ve como algo muy obvio, como algo normal el vivir con ciertas libertades, y la verdad es que no es así. Si vemos países como Venezuela o Corea del Norte, los derechos y libertades no están garantizados”.

La función de la Constitución es ordenar los poderes -Gobierno, Poder Judicial y Congreso- y además limita el poder. Tal como explicó el profesional, si se le entrega mucho poder al Estado existiría un sistema totalitario y eso inhibe las libertados y derechos de las personas.

Respecto a esto, el abogado sostuvo que “lo que tiene que hacer una constitución es que un gobierno pueda realmente gobernar. La idea es que un Gobierno pueda desplegar libremente su programa. Para que un Presidente pueda avanzar con sus leyes en el Congreso tiene que existir una Constitución que funcione”.

Una de las principales expectativas que se tiene del proceso constituyente es que garantice los derechos sociales, es decir, cómo garantía el acceso a la vivienda, la salud, entre otros aspectos. En relación a esto, el profesional aseguró que “es bastante acotado lo que hace la Convención en ese aspecto. Esto es importante decirlo porque se ha generado una sobrespectativa en cuanto a los derechos sociales. No existe una relación directa entre escribir estos derechos en la Constitución y garantizarlos. Por ejemplo, nosotros tenemos escrito el derecho a la educación. Hoy en día todos pueden acceder a la educación escolar, pero una cosa muy distinta es que esa educación sea buena”.

PLAZOS DEL PROCESO CONSTITUYENTE

Fernández, aclaró que “el 4 de julio del año pasado, comenzó a funcionar el proceso de redacción de la nueva Constitución. En ese momento no había ninguna regla escrita. Desde esa fecha hasta el 18 de octubre se dedicaron a fijar normas de funcionamiento de la Convención. En ese momento, lo que hicieron fue crear siete comisiones temáticas, y en cada una de ellas se agruparon distintos convencionales para discutir en materias específicas. En febrero de este año, comenzaron a presentar al pleno aquellas normas que aprobaron en esas comisiones. Si se aprueban estas normas en general y en particular pasan a ser parte del borrador definitivo, y aquí dejan de ser modificables.

El 4 de julio de este año el organismo debe tener finalizado el texto para presentarlo al Presidente. Posterior a eso, el Ejecutivo convocará a dos meses de campaña para luego llevar a cabo el plebiscito.

Al respecto, el abogado detalló que “esta es la primera votación obligatoria, y además el padrón electoral va a aumentar al doble. Siempre está la posibilidad de excusarse, pero en el caso contrario la persona será sancionada con una multa que puede ser entre 0,5 UTM hasta 3 UTM. La multa no es mejor y además por la importancia de este proceso es necesario que las personas participen.