Seguridad y medioambiente: Los temas que plantea como prioritarios el gobernador regional

El gobernador de la región del Biobío abordó materias relacionadas a seguridad y medioambiente en la zona, en entrevista realizada por radio San Cristóbal la jornada de este martes, tras la visita de la autoridad a la comuna.

Mientras que en materia de seguridad, Díaz manifestó que es el Estado el que debe garantizar la seguridad en las zonas donde se registran hechos de violencia, entregar compensaciones en caso de ser necesario a las víctimas de este tipo de hechos. En tanto, en materia de medioambiente, abordó el proyecto de la Central Rucalhue, donde indicó que –a su parecer- no es un proyecto estratégico.

VIOLENCIA Y SEGURIDAD PÚBLICA

En conversación con radio San Cristóbal, el gobernador regional Rodrigo Díaz abordó el tema de seguridad en la zona, donde indicó que “los gobiernos regionales ya no son parte del ministerio del Interior, hoy día somos entidades autónomas, y por lo tanto y como se lo dijimos con mucho respeto al ex Presidente Piñera y al Presidente Boric, la presidencia nosotros la respetamos, pero no es nuestra jefatura, nuestra jefatura está en la soberanía popular y en las personas que viven en el territorio”, precisó.

En esa misma línea agregó que “yo he sostenido con ambos gobiernos una sola postura: Nosotros necesitamos vivir en seguridad, es obligación del ministerio del Interior, de la delegada regional, provincial, del subsecretario, el brindarnos seguridad, tanto dentro de la ciudad, como también en las zonas rurales en donde hay manifestaciones de conflicto”, puntualizó.

A juicio del gobernador Díaz, otro de los puntos que se deben abordar en la zona es la gestión en materia política, donde argumentó que “lo segundo es que se necesita hacer política, hacer política para resolver las razones de fondo bajo las cuales está la violencia por la cual estamos viviendo, y que también se vive en otras regiones hacia el sur”.

En este punto manifestó que “el hacer política significa categorizar y aislar bien los fenómenos delictuales que están atrás, pero también el hacer política significa dialogar con personas que provienen del pueblo pehuenche o del pueblo lafquenche para que aquellos lugares en donde se concentra pobreza, porque no hay provisión de servicios del Estado, esto se haga”.

Junto con ello, Rodrigo Díaz agregó que los delitos deben seguir siendo perseguidos por los entes correspondientes, pero que las víctimas de hechos de violencia en la zona no sólo deben recibir la protección necesaria, sino que además compensaciones en caso de ser necesario.

Frente a esto indicó que “cuando digo que el Estado nos debe brindar seguridad pero que además debemos hacer política, esto es para que podamos resolver las causas que generan parte de los problemas. Los que son delitos como receptación, robo de maderas, delitos vinculados a tráfico de drogas u otros, esos tendrán una sanción que tendrán que perseguirse como cualquier tipo de delitos y se les tendrá que aplicar la ley”.

A lo anterior agregó que “pero por otro lado, nosotros necesitamos que las personas que tienen un dolor porque sienten que hay una condición de injusticia tenemos que protegerlos, y a la vez, las personas que han sido víctimas, sean pehuenches, sean lafquenches, sean colonos, sean mestizos, también tenemos que brindarles una acogida y compensaciones y reparaciones por parte de Estado”, precisó.

PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES EN LA PROVINCIA

El gobernador regional también abordó materias de medioambiente como los proyectos energéticos de nuestra zona, donde indicó que “en el caso de la central Rucalhue, ha presentado un problema bastante relevante en el sector de Santa Bárbara y Quilaco, hemos señalado ante el requerimiento de información de la Conaf, que nosotros consideramos que este no es un proyecto de carácter estratégico”.

En este punto manifestó que “lo que vemos es que las centrales de gran acumulación de agua van retrocediendo dado la escasez hídrica, por lo que no nos parece estratégico el avanzar hacia allá, y eso lo hemos manifestado”.

Junto a lo anterior agregó que “he sometido a consideración hace algunos días también al equipo de la División de Planificación y Desarrollo –Diplade- para después presentarlos al consejo, una consulta sobre algunos grupos de la comunidad de El Ciruelo por el proyecto Mesamávida en particular, en donde están trabajando los técnicos para tener una propuesta fundada”, finalizó.